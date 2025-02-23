Как лечатся врачи, если у них простуда

1. Никакой физической активности, только отдых. Отложите занятия в спортзале, пробежки и даже прогулки на более удачное время. Если есть такая возможность, сразу ложитесь в постель (спать необязательно, просто расслабьтесь). Это позволит организму направить всю энергию на работу иммунной системы и борьбу с вирусами.

2. Не принимайте душ и ванну. Если хочется освежиться, протрите тело влажными салфетками, но только в теплом и непродуваемом помещении. Также, чтобы почувствовать себя лучше, можно сменить одежду на чистую.

3. Не переедайте. Возможно, вы замечали, что больные животные перестают есть и только пьют воду. Вот то же самое стоит делать человеку. Хотя у многих отсутствие аппетита уже является симптомом болезни.

4. Пейте больше воды. Обязательно теплой, можно даже немного горячей. Для вкуса допустимо добавлять в воду сок лимона, алоэ или травы (мяту, листья малины и т. д.). Чем больше жидкости попадет в организм, тем больше токсинов из него выйдет. А ведь именно они ответственны за то, что у вас болит голова, подташнивает и т. д.

5. Проветривайте комнаты. В помещении, где вы находитесь, должно быть много свежего воздуха. Открывайте окна каждые час-два. Сами при этом уходите в другую комнату, чтобы не попасть под сквозняк.

6. Обеззараживайте помещение, если есть такая возможность. Запускайте кварцевую лампу или рециркулятор раз в день. Это позволит уменьшать количество вирусов в окружающей среде. Мыть пол с хлоркой, конечно, тоже можно, но из минусов как минимум неприятный запах и дополнительная физическая нагрузка, которая при болезни вам совсем не нужна.

7. При высокой температуре используйте привычные вам жаропонижающие средства. У каждого человека свои особенности, аллергические реакции и противопоказания, поэтому дать конкретные рекомендации вам может лишь лечащий врач после очного приема. Даже банальный аспирин может вызвать обострение язвы и кровотечение. Тем более осторожнее стоит быть с антибиотиками. Не принимайте их в первый день болезни и без назначения доктора. Антибиотики направлены на борьбу с бактериями, а у вас может быть вирусная инфекция.

8. Не пренебрегайте витаминами(если нет противопоказаний и врач разрешил).

• Витамин С (аскорбиновая кислота). Он поступает в наш организм исключительно с пищей, и в период болезни лучше не допускать дефицита. Хотя клинически связь между витамином С и облегчением течения простуды не доказана.

• Поливитамины. Обеспечивают организм ресурсами для борьбы с вирусами.

• Адаптогены. Они повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Спросите о наличии и ассортименте в аптеке. Подойдет лимонник китайский, родиола розовая, эхинацея и т. д. Обязательно читайте противопоказания! Например, людям с сердечно-сосудистыми проблемами адаптогены нужно принимать крайне осторожно.

9. При болях в горле полоскайте его водой с солью и содой. Это быстро уменьшает отек. Потом можно сбрызнуть горло любым привычным аптечным средством.

10. Не пейте чай и кофе за час до и после приема лекарств и витаминов. Они сводят на нет всю пользу.

11. Делайте дыхательную гимнастику (особенно если кашляете). Самое простое упражнение - надувание шариков. Если шариков нет, то делаем максимально глубокий вдох и медленный выдох. Идеально, если вы будете каждый час делать по 5 - 6 таких вдохов-выдохов.

Когда вызывать врача?

Если вам не становится лучше на второй-третий день или возникают острые боли и другие симптомы, несвойственные простуде. Также не стоит слишком долго ждать людям из группы риска - беременным, маленьким детям, пациентам старше 65 лет. Всегда прислушивайтесь к своему организму и не бойтесь обращаться за помощью.

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