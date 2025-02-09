Время худеть...с чего начать?

1. Очищаем кухню от вредной еды

Выбрасываем (или раздаем) все сладости, варенья, готовые соусы, магазинные полуфабрикаты, консервы и прочие не очень полезные продукты.

В качестве исключения можно оставить пельмени (на случай, если готовить будет совсем некогда) и варить их не чаще раза в месяц. Также допустимо иметь дома плитку горького шоколада. От одной-двух долек вреда не будет, но лишь при условии, что у вас нет инсулинорезистентности и вы съедите их в первой половине дня.

Так будет меньше соблазнов и возможностей наесться вредными продуктами. А чтобы на душе стало еще спокойнее, можете подсчитать, сколько денег вы регулярно тратили на покупку «мусорной» еды и сколько теперь будете экономить. Слова о том, что все полезные продукты дорогие, не соответствуют действительности. Можно найти достойные варианты замены вредной пищи в разных ценовых сегментах.

2. Ставим на видное место фрукты и овощи

Пусть на обеденном столе всегда стоит ваза с сезонными фруктами, а в холодильнике можно держать нарезку овощей и сезонные ягоды. Также полезно иметь дома йогурты, сыры и другие молочные и белковые продукты. В кухонных шкафах - орехи. Если в какой-то момент вам очень захочется перекусить, то взгляд будет ложиться на полезную еду.

Но! Не ставьте ничего съестного рядом с собой на рабочий стол. Есть нужно вдумчиво, наслаждаясь каждым кусочком, а за делами вы не заметите, как съедите больше, чем нужно. Лучше держите рядом бутылочку с простой водой - гораздо полезнее! Иногда достаточно просто попить, чтобы голод отпустил.

3. Покупаем только свежее и в небольших количествах

Это касается мяса, яиц и молочных продуктов. Чем свежее продукт, тем больше в нем пользы.

4. Готовим на пару, варим, запекаем, но не жарим!

Жарка - очень вредный способ обработки продуктов, особенно мяса. В таком случае польза от блюда практически обнуляется. Ведь при жарке образуются очень вредные и опасные вещества - конечные продукты гликирования, которые способствуют набору веса и развитию множества болезней, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

5. Ешьте небольшими порциями

Для того чтобы насытить организм, нужно совсем немного. Например, 150 - 200 г рыбы или мяса (размер вашей ладони без пальцев), 150 - 200 г гарнира (две ваши пригоршни, если это овощи, 3 - 4 столовые ложки, если это крупы и макароны).

Сначала будет непросто, потому что желудок растянут до привычных вам больших порций. Но с каждым днем будет становиться легче, и вы научитесь наедаться меньшим объемом пищи. Чтобы упростить себе задачу, попробуйте обмануть мозг: кладите еду в маленькие тарелки. Так будет казаться, что блюдо занимает больше места.

И, конечно, едим неторопливо, отложив телефоны, книги, выключив телевизор. Тщательно пережевываем каждый кусочек (примерно 33 жевательных движения на твердую пищу). Это еще один способ ускорить насыщение, да и желудок с зубами будут вам благодарны.

«Обман веществ» 16+

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