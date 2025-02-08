«Народный Ледниковый»: Аверина влюблена, Медведева ликует, Карнавал рыдает

За скользящими по льду участниками проекта «Народный Ледниковый» (Первый канал) зрители счастливы наблюдать каждую неделю. Всего лишь один выпуск в выходные, но какой! К каждому эфиру команды Ильи Авербуха и Александра Жулина, которые идут в первенстве ноздря в ноздрю, готовят 14 свежих номеров, потрясающих воображение. Но самое интересное находится за пределами эфира - неподдельные эмоции, слезы и... приятные сближения. «Телепрограмма» постаралась отследить самые интересные закулисные моменты.

Дима + Дина

Ключевым движком «Ледникового периода» всегда была любовь. Огромное количество пар образовывались и разбивались прямо во время съемок: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Татьяна Навка и Марат Башаров, Дмитрий Марьянов и Ирина Лобачева. В конце концов, Илья Авербух обрел любовь с Лизой Арзамасовой именно после знакомства в рамках проекта. Оно и понятно: мужчина и женщина, красивые и спортивные, взаимодействуют друг с другом, делают поддержки и всячески сближаются - как тут не влюбиться? Вот и в «Народном Ледниковом» пошел слушок. Прежде всего родившийся после совместной фотки Дмитрия Соловьева и Дины Авериной, которые вдруг оказались в отпуске… вместе. «Легкий тренд», - подписал в соцсетях олимпийский чемпион ролик, на котором делает поддержку Авериной. Фанаты тут же заговорили про роман, а Дима принялся открещиваться.

- Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь, - ответил фигурист, который впервые женился в 17 лет, на домыслы.

А вот Дина тему развила и выложила в соцсетях теплое селфи с Соловьевым в обнимку, подписав его: «Прекрасное начало года». Как хотите, так и понимайте, но если Дмитрий говорит про личную жизнь, значит, речь не только про совместные тренировки?

- Не знаю, это обычные фотографии, мы просто выставили красивые картиночки, - игриво откомментировала гимнастка слухи.

Наша Валя громко плачет