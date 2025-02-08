«Народный Ледниковый»: Аверина влюблена, Медведева ликует, Карнавал рыдает

За скользящими по льду участниками проекта «Народный Ледниковый» (Первый канал) зрители счастливы наблюдать каждую неделю. Всего лишь один выпуск в выходные, но какой! К каждому эфиру команды Ильи Авербуха и Александра Жулина, которые идут в первенстве ноздря в ноздрю, готовят 14 свежих номеров, потрясающих воображение. Но самое интересное находится за пределами эфира - неподдельные эмоции, слезы и... приятные сближения. «Телепрограмма» постаралась отследить самые интересные закулисные моменты.
Дима + Дина
Ключевым движком «Ледникового периода» всегда была любовь. Огромное количество пар образовывались и разбивались прямо во время съемок: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, Татьяна Навка и Марат Башаров, Дмитрий Марьянов и Ирина Лобачева. В конце концов, Илья Авербух обрел любовь с Лизой Арзамасовой именно после знакомства в рамках проекта. Оно и понятно: мужчина и женщина, красивые и спортивные, взаимодействуют друг с другом, делают поддержки и всячески сближаются - как тут не влюбиться? Вот и в «Народном Ледниковом» пошел слушок. Прежде всего родившийся после совместной фотки Дмитрия Соловьева и Дины Авериной, которые вдруг оказались в отпуске… вместе. «Легкий тренд», - подписал в соцсетях олимпийский чемпион ролик, на котором делает поддержку Авериной. Фанаты тут же заговорили про роман, а Дима принялся открещиваться.
- Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь, - ответил фигурист, который впервые женился в 17 лет, на домыслы.
А вот Дина тему развила и выложила в соцсетях теплое селфи с Соловьевым в обнимку, подписав его: «Прекрасное начало года». Как хотите, так и понимайте, но если Дмитрий говорит про личную жизнь, значит, речь не только про совместные тренировки?
- Не знаю, это обычные фотографии, мы просто выставили красивые картиночки, - игриво откомментировала гимнастка слухи.
Наша Валя громко плачет
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Кто-то влюблен, а кто-то рыдает. Такова жизнь. За слезодавильный блок в «Народном Ледниковом» отвечает Валя Карнавал. Это стало понятно еще до старта турнира, когда сразу после дебюта в кастинге блогер разревелась так, что чуть ли не пожарную команду пришлось вызывать. Вроде не первый раз на ТВ, даже детский «Голос» поручили вести, откуда столько неконтролируемых эмоций? Но стресс, судя по всему, оказался серьезным - и Карнавал продолжила гнуть эту линию.
В очередной раз волю сентиментальности 23-летняя девушка дала после того, как увидела оценки за выступление в третьем выпуске, посвященном кино. Валя с Никитой Кацалаповым откатали номер по мотивам американского сериала «Уэнсдей» и получили за него суммарные 5,8 балла за технику и 5,88 балла за артистизм. Видимо, Карнавал не сочла такой исход справедливым и снова начала лить слезы, которые не могли остановить ни партнер, ни тренер.
Женя затмила Алину
Балагур Ягудин расцвел пуще прежнего со сноровистой партнершей. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Я с удовольствием согласилась стать ведущей нового сезона - особенно когда узнала, что в проекте будут участвовать обыкновенные люди, - признавалась Евгения Медведева. - Испытываю самые теплые эмоции, потому что вижу: они любят фигурное катание так же сильно, как и я.
Женя не запинается (как случалось с Загитовой), не перезаписывает реплики, не выдает «перлы» и ведет себя свободно и раскованно. Кажется, Илье Авербуху удалось составить идеальный тандем для конферанса, потому что с Медведевой блестяще работает балагур Алексей Ягудин - кстати, один из фаворитов текущего сезона в паре с 66-летней Натальей Саблиной, учительницей из Екатеринбурга.
- Мне очень нравится, как Женя ведет, - признался Авербух. - Все-таки она, помимо работы на ТВ, уже давно ведет свой блог, берет большие интервью. И то, как Женя тепло общается с участниками проекта, добавляет нам атмосферы. Я считаю, что Евгения - просто открытие!
А что же Загитова?
Загитова наслаждается свободой передвижения - действующим спортсменкам такое недоступно. Фото: личная страница Алины Загитовой в социальной сети
Сколько бы ни продолжался «Ледниковый период», зрители всегда будут вспоминать про одну из главных звезд фигурного катания - Алину Загитову, которую так и не уговорили вести шоу или участвовать в нем, пока в обойме Евгения Медведева. Продюсер и хореограф Илья Авербух не исключал, что публика может увидеть Алину в качестве приглашенной звезды. Но пока - ни среди судей, ни в спецномере - она не появилась. Зато заявила о готовности подключиться гимнастка Ангелина Мельникова.
- Я бы очень сильно хотела попробовать, но, наверное, после того, как завершу карьеру, - заявила блондинка и олимпийская чемпионка. - Знаю, что это опасно. Плюс нужно уделить очень много времени - считай, научиться другому виду спорта за короткий срок. Нужно очень много репетировать.
Загитова в это время не грустит - она провела часть января в Южной Корее. Вместе с сестрой Сабиной посетила буддийский храм, куда «приходит знаменитая кей-поп-группа BTS», понаблюдала за сменой королевского караула, загадала желание и не побрезговала местным острым фастфудом. Кстати, примерно в то же время в Сеуле арестовали действующего президента страны Юн Сок Еля. Но беспорядки сестры Загитовы, к счастью, не застали - улетели в Гонконг.
Конечно, не забывает Алина и про хейтеров. Выложила в ТикТоке очередной шутливый ролик, в котором якобы отвечает на звонок и на посыл «Раньше была лучше» говорит: «А кто это?»
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