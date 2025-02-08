Самые яркие участники из слепых прослушиваний вокального шоу «Голос-13»

А вот шоу «Голос» будет продолжаться при любых обстоятельствах. Проект доплыл вот уже и до 13-го сезона. В это сложно поверить, но музыкальные редакторы Первого канала вовсе не рвут волосы на голове: вокальные самородки относятся к числу неисчерпаемых ресурсов страны. И «Телепрограмма» представляет лишь несколько интересных участников первого этапа конкурса.

Чэнь Цзыжань (28 лет, Китай)

Все помнят потрясающую певицу и актрису Ян Гэ, покорившую зрителей в ходе 6-го сезона «Голоса» - и вот еще одна гостья из Поднебесной. Чэнь Цзыжань родилась в городском округе Чжунвэй, который называют родиной звезд: многие популярные в Китае артисты вышли именно оттуда. Девушка прилетела в Россию, чтобы учиться в Санкт-Петербургской консерватории, теперь она солистка Российско-китайского симфонического оркестра. Учила русский язык, используя метод имитации морфологии и звуков животных, теряла паспорт, долго искала работу и не надеялась, что из «Голоса» ответят. Цзыжань сетует, что у нее слабая грамматика (и по русскому языку, и по китайскому), зато есть «смелость изъясняться». В свободное время певица любит играть в настольный теннис и танцевать уличные танцы. Музыку считает «личным психотерапевтом».

В современном китайском языке слово «цзыжань» имеет значения «природа», «естественный», «натуральный» - словом, всего этого всегда не хватает на эстраде.

Габиш Аймен (27 лет, Тунис)