Самые яркие участники из слепых прослушиваний вокального шоу «Голос-13»

А вот шоу «Голос» будет продолжаться при любых обстоятельствах. Проект доплыл вот уже и до 13-го сезона. В это сложно поверить, но музыкальные редакторы Первого канала вовсе не рвут волосы на голове: вокальные самородки относятся к числу неисчерпаемых ресурсов страны. И «Телепрограмма» представляет лишь несколько интересных участников первого этапа конкурса.
Чэнь Цзыжань (28 лет, Китай)
Все помнят потрясающую певицу и актрису Ян Гэ, покорившую зрителей в ходе 6-го сезона «Голоса» - и вот еще одна гостья из Поднебесной. Чэнь Цзыжань родилась в городском округе Чжунвэй, который называют родиной звезд: многие популярные в Китае артисты вышли именно оттуда. Девушка прилетела в Россию, чтобы учиться в Санкт-Петербургской консерватории, теперь она солистка Российско-китайского симфонического оркестра. Учила русский язык, используя метод имитации морфологии и звуков животных, теряла паспорт, долго искала работу и не надеялась, что из «Голоса» ответят. Цзыжань сетует, что у нее слабая грамматика (и по русскому языку, и по китайскому), зато есть «смелость изъясняться». В свободное время певица любит играть в настольный теннис и танцевать уличные танцы. Музыку считает «личным психотерапевтом».
В современном китайском языке слово «цзыжань» имеет значения «природа», «естественный», «натуральный» - словом, всего этого всегда не хватает на эстраде.
Габиш Аймен (27 лет, Тунис)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Еще один международный участник слепых прослушиваний - тунисский врач с отменным вокалом. Габиш живет в нашей стране с 18 лет и продолжает учиться в Астрахани на терапевта клинической лабораторной диагностики в аспирантуре (а мог бы стать футболистом: делал успехи, проходил просмотр в испанских «Реале» и «Барселоне»!). Часто выступал и побеждал на студенческих конкурсах, гордится тем, что живет в России, и намерен покорить «Голос», чтобы стать суперзвездой.
Давид Саникидзе (24 года, Междуреченск)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Знакомая фамилия? Тогда поздравляем - вы точно знаток «Голоса»! В 2014 году этот мелодичный грузин приходил в детский «Голос», который только-только стартовал, и попал в команду Пелагеи. В 2023 году он же, уже став взрослым, попал в спецсезон конкурса под названием «Голос. Уже не дети». Дошел до финала, но не смог победить Веронику Сыромлю. Теперь Давид идет на третий заход. История его роста впечатляет. В 2021 году парень окончил Гнесинку и… Устроился в оркестр? Нет. Поющим официантом - есть такая профессия: жующих развлекать. Саникидзе пел в ресторане, а теперь совершил феноменальный рывок - и стал солистом Большого театра. Дебютировал в 2024 году с партии Бригеллы в опере «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса. О чем в эфире непременно расскажет. Если попадет в проект, конечно.
Виктор Чесноков (38 лет, Ртищево)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Если Иманбек Зейкенов, обходчик железнодорожных путей из Казахстана, добрался до статуэтки «Грэмми», не выходя из дома (записал ремикс, который взорвал чарты), то инженер РЖД Виктор Чесноков решил пойти к успеху через двери «Голоса». Сын машиниста и инженера дорожных машин всегда пел в кругу семьи - особенно когда папа играл на баяне, а брат солировал. Однако в музыкальную школу Виктора не взяли, и он пошел по династийному пути, став железнодорожником уже в четвертом поколении. Но петь не перестал. Любит американскую стилистику жанра кроссовер, занимается вокалом, выступает в небольших залах. И грезит об успехе на федеральном канале, конечно.
Михаил Демидов (38 лет, Екатеринбург)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Просто закройте глаза и представьте. Военный психолог (на службу которого лично благословил известнейший русский священник, схиархимандрит Илий) служит в зоне СВО почти два года по контракту и любит петь. У него нет возможности с кнопочного телефона заполнить анкету на сайте Первого канала, но есть возможность написать письмо от руки. В редакцию шоу «Голос» Михаил отправляет это письмо - и его приглашают на прослушивание. Святые несколько дней отпуска он тратит на поездку в «Останкино». Кастинг на общих правах проходит. А потом возвращается в часть и продолжает работать с психологическими травмами военнослужащих. Песню на слепых прослушиваниях хочет посвятить погибшему капитану его подразделения. Если попасть в шоу не получится, просто вернется честно служить: каждый день работать с болью и горем.
«Голос» 12+
По пятницам/21.45