«Голос» возвращается с новой наставницей: что будет в новом сезоне проекта

Как говорят в народе, сколько веревочке ни виться, а новому сезону шоу «Голос» быть. На этот раз, сложно поверить, тринадцатому по счету. Несчастливую нумерацию организаторы проекта решили перебить заговором на оперу. И это, пожалуй, главное новшество вокального проекта - впервые с момента ухода Александра Борисовича Градского в жюри «Голоса» садится большой специалист по оперному искусству, народная артистка РФ Хибла Герзмава. «Жду на сцене исполнителей цельных и наполненных, - признается певица. - Чтобы они знали, зачем они тут. Очень жду тех, кто сможет сказать, что именно он (или она) хочет сделать в музыке. Хочу увидеть на сцене личность, услышать настоящий голос!»
«Телепрограмма» объясняет, почему это изменение в составе судей может перевернуть взгляд на шоу.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Новые реалии проекта и окружающей действительности - бойцы русской армии у микрофона. А что? Еще со времен Великой Отечественной (да и раньше) жанр военной песни имел необыкновенную популярность в нашей стране.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
География проекта по-прежнему обширная. Так Россия на деле продолжает доказывать, что не только щедрая душа, но и гостеприимная, и толерантная. Всех примет музыкальный проект! Дайте только верную ноту.
С приходом Хиблы Герзмавы может качественно измениться репертуар проекта: не такая уж, положа руку на сердце, популярная и простая опера - удел избранных. Зато теперь у музыкального жанра есть все шансы заиграть новыми красками. И ликбез среди населения запустить. Не стеснялся же этого делать Александр Градский! Делить красные кресла с оперной певицей, выступавшей на лучших сценах Европы и США, будут брутальный рэпер Баста, эмоциональная Полина Гагарина и многозначительный Антон Беляев.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Ярко заявить о себе - это еще половина дела. В ходе слепых прослушиваний «Голоса» у наставника будет возможность лишь спиной почувствовать флюиды и энергию тех, кто на сцене. Впрочем, некоторые умеют пробивать харизмой не только плотные кожаные кресла, но и стены - по методу Джельсомино.
«Голос-13» 12+
C 31 января по пятницам/21.45