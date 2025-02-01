«Голос» возвращается с новой наставницей: что будет в новом сезоне проекта

Как говорят в народе, сколько веревочке ни виться, а новому сезону шоу «Голос» быть. На этот раз, сложно поверить, тринадцатому по счету. Несчастливую нумерацию организаторы проекта решили перебить заговором на оперу. И это, пожалуй, главное новшество вокального проекта - впервые с момента ухода Александра Борисовича Градского в жюри «Голоса» садится большой специалист по оперному искусству, народная артистка РФ Хибла Герзмава. «Жду на сцене исполнителей цельных и наполненных, - признается певица. - Чтобы они знали, зачем они тут. Очень жду тех, кто сможет сказать, что именно он (или она) хочет сделать в музыке. Хочу увидеть на сцене личность, услышать настоящий голос!»

«Телепрограмма» объясняет, почему это изменение в составе судей может перевернуть взгляд на шоу.