Как менопауза меняет жизнь женщины: плюсы тоже есть

Женщины переходят в состояние менопаузы, когда у них полностью прекращается менструация. Обычно это происходит к 50 годам. Женщина больше не может забеременеть, и ее организм начинает активно перестраиваться. О каких изменениях идет речь и можно ли их контролировать? Рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста «Обман веществ» Зухра Павлова и Олеся Носова. Фото: Первый канал
Есть и положительные моменты
Прежде всего это, конечно, отсутствие менструации. Такие изменения наверняка порадуют женщин, у которых месячные были болезненными, обильными и в целом доставляли много неудобств. Также после наступления менопаузы часто проходят мигрени, потому что эти головные боли связаны с балансом половых гормонов. А вот на метаболизм менопауза почти не влияет. Обычно именно на нее списывают ускоренный набор веса женщинами после 50, но исследования теорию не подтверждают.
Что происходит в женском организме?
- Снижается выработка половых гормонов - эстрадиола, прогестерона и тестостерона. Это часто приводит к истончению кожи и потере ее эластичности, ухудшению состояния ногтей и волос.
- Ускоряется биологическое старение.
- Увеличивается потливость.
- Изменяется эмоциональный фон. Женщины в менопаузе, как правило, становятся более осторожными, менее энергичными и уверенными в себе, пропадает желание узнавать новое.
- Организм начинает хуже переносить стресс.
Можно ли контролировать влияние?
Можно. Избежать большинства неприятных эффектов помогут здоровое питание и активный образ жизни. А то, с чем они не справятся, приведет в порядок гормонозаместительная терапия. Это облегчает жизнь! Главное, найти врача с большим опытом и хорошей репутацией. Если же гормоны противопоказаны, можно подобрать варианты фитотерапии.
Спросите у своих старших сестер, мамы и бабушек, когда менопауза началась у них и какие были последствия. Скорее всего, ваш организм будет действовать по аналогичному сценарию. Эта информация позволит лучше подготовиться к новому периоду вашей жизни и подобрать грамотную стратегию. Менопауза - это не конец, а всего лишь новое начало.
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