Как менопауза меняет жизнь женщины: плюсы тоже есть

Есть и положительные моменты

Прежде всего это, конечно, отсутствие менструации. Такие изменения наверняка порадуют женщин, у которых месячные были болезненными, обильными и в целом доставляли много неудобств. Также после наступления менопаузы часто проходят мигрени, потому что эти головные боли связаны с балансом половых гормонов. А вот на метаболизм менопауза почти не влияет. Обычно именно на нее списывают ускоренный набор веса женщинами после 50, но исследования теорию не подтверждают.

Что происходит в женском организме?

Снижается выработка половых гормонов - эстрадиола, прогестерона и тестостерона. Это часто приводит к истончению кожи и потере ее эластичности, ухудшению состояния ногтей и волос.

Ускоряется биологическое старение.

Увеличивается потливость.

Изменяется эмоциональный фон. Женщины в менопаузе, как правило, становятся более осторожными, менее энергичными и уверенными в себе, пропадает желание узнавать новое.

Организм начинает хуже переносить стресс.

Можно ли контролировать влияние?

Можно. Избежать большинства неприятных эффектов помогут здоровое питание и активный образ жизни. А то, с чем они не справятся, приведет в порядок гормонозаместительная терапия. Это облегчает жизнь! Главное, найти врача с большим опытом и хорошей репутацией. Если же гормоны противопоказаны, можно подобрать варианты фитотерапии.

Спросите у своих старших сестер, мамы и бабушек, когда менопауза началась у них и какие были последствия. Скорее всего, ваш организм будет действовать по аналогичному сценарию. Эта информация позволит лучше подготовиться к новому периоду вашей жизни и подобрать грамотную стратегию. Менопауза - это не конец, а всего лишь новое начало.

«Обман веществ» 16+

Ночной эфир