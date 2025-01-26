Гулять или не гулять? Как на нас влияют экстремальные холода

Регулярные прогулки на свежем воздухе даже спокойным шагом снижают вероятность развития многих болезней, улучшают сон, успокаивают, помогают очистить мысли, поддерживают тонус мышц и налаживают работу сердечно-сосудистой системы. В целом ходьба - это самый безопасный и физиологичный вид физической нагрузки. Но стоит ли гулять, когда за окном экстремально холодно - минус 25 градусов или даже ниже? О возможных последствиях пребывания на улице в мороз и способах защиты своего организма рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Чем опасны прогулки в экстремальный мороз?
- Вы можете получить обморожение кожи, слизистых оболочек, конечностей и других частей тела. Чем ниже температура на улице, тем быстрее происходит процесс.
- Холодный воздух раздражает дыхательные пути, сужает их просвет, вызывает спазм бронхов и отек слизистой. При этом увеличивается секреция слизи, которая затрудняет дыхание.
- Нарушается работа сердца и сосудов. От холода сосуды сужаются, что ухудшает кровоснабжение органов и тканей.
- Обостряются хронические заболевания, такие как астма, аллергия, артрит, псориаз, диабет и т. д.
Что делать, если все-таки замерзли?
Поспешите в теплое помещение, в идеале - домой. Дальше необходимо переодеться в теплую одежду, занырнуть под одеяло и выпить горячего чая. Не алкоголя! Это только усугубит ситуацию. При первых признаках обморожения обратитесь к врачу.
Как обезопасить себя, если нужно выйти на улицу?
- Одевайтесь тепло. Чем больше слоев, тем лучше. Вместо одного супертеплого свитера наденьте два теплых. Идеально, если в гардеробе есть высокотехнологичное термобелье, оно лучше справляется с защитой от холода, чем натуральные ткани (какими бы замечательными они ни были). Одежда не должна обтягивать, между слоями необходимо оставить место для воздуха. Это позволит сохранить тепло и избежать переохлаждения.
- Не выходите на улицу без теплой шапки и перчаток, даже если выбежали в соседний магазин всего на пару минут. Поверьте, если мороз действительно сильный, то вы пожалеете о решении не утепляться уже в первые секунды пребывания на свежем воздухе.
- Утепляйте шею. Шарф - важная деталь гардероба, которая способна существенно повысить комфорт и защитить от ветра.
- Не пейте алкоголь и не курите перед выходом на улицу. Кажется, что спиртное согревает изнутри, но это ложное чувство, вызванное расширением кровеносных сосудов. Организм расходует больше тепла, но при этом человек не чувствует реального холода, поэтому вероятность получить переохлаждение повышается. Что касается курения, то оно, как и мороз, приводит к отеку и сужению дыхательных путей, вызывая одышку. Поэтому по легким наносится двойной удар. Также страдают связки и зубы: разгоряченные дымом и охлажденные морозным воздухом, они переносят резкие перепады температур. Возможные последствия: осипший голос, ОРВИ и микротрещины в зубах.
- Бегать в мороз точно не стоит. Забудьте про интенсивную физическую активность в такую погоду. Потребность в кислороде увеличится, и вам придется глотать холодный воздух. Лучше тогда просто пройдитесь. А позаниматься более активно можно дома - упражнения, танцы, йога и др. Если не хватает фантазии, в интернете найдется много бесплатных уроков.
- Не находитесь на улице дольше 15 - 20 минут, особенно если вы чувствуете дискомфорт, дрожь, онемение, покалывание или боли в какой-либо части тела.
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