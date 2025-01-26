Гулять или не гулять? Как на нас влияют экстремальные холода

Регулярные прогулки на свежем воздухе даже спокойным шагом снижают вероятность развития многих болезней, улучшают сон, успокаивают, помогают очистить мысли, поддерживают тонус мышц и налаживают работу сердечно-сосудистой системы. В целом ходьба - это самый безопасный и физиологичный вид физической нагрузки. Но стоит ли гулять, когда за окном экстремально холодно - минус 25 градусов или даже ниже? О возможных последствиях пребывания на улице в мороз и способах защиты своего организма рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova Зухра Павлова .