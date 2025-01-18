Самые яркие номера «Народного Ледникового»: дуэт гимнасток, опера от рэпера и хулиганство ведущего.

Новогодние праздники пролетели быстрее кречета, но это не значит, что наше ТВ собирается сбавлять обороты. Наоборот - впереди новый сезон шоу «Голос» 12+, возвращение проекта «Один в один» 16+, а Первый канал без перерыва на январские каникулы продолжает крутить специальный сезон «Ледникового периода» - народный. И пока простые люди в паре со звездными фигуристами бороздят просторы льда, стремясь к победе, журнал «Телепрограмма» предлагает читателю получить эстетическое удовольствие и просто порассматривать самые яркие и красочные номера, что уже вышли в эфир.

Арина и Дина Аверины

Дебют на льду сестер-близняшек Авериных, прославленных гимнасток, - особое событие. И потому что на лед им запрещали вставать (травмоопасно) тренеры, у которых Арина и Дина обучались мастерству, и потому что впервые девушкам пришлось конкурировать и со звездами шоу-бизнеса, и с простыми людьми, любящими фигурное катание. С волнительной задачей спортсменки справились блестяще: станцевали в эффектных платьях на кастинге друг с другом под песню Аркадия Укупника «Финал» и уверенно обеспечили себе место в сезоне.

Татьяна Волосожар и Борис Крестин