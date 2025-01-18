Самые яркие номера «Народного Ледникового»: дуэт гимнасток, опера от рэпера и хулиганство ведущего.

Новогодние праздники пролетели быстрее кречета, но это не значит, что наше ТВ собирается сбавлять обороты. Наоборот - впереди новый сезон шоу «Голос» 12+, возвращение проекта «Один в один» 16+, а Первый канал без перерыва на январские каникулы продолжает крутить специальный сезон «Ледникового периода» - народный. И пока простые люди в паре со звездными фигуристами бороздят просторы льда, стремясь к победе, журнал «Телепрограмма» предлагает читателю получить эстетическое удовольствие и просто порассматривать самые яркие и красочные номера, что уже вышли в эфир.
Арина и Дина Аверины
Дебют на льду сестер-близняшек Авериных, прославленных гимнасток, - особое событие. И потому что на лед им запрещали вставать (травмоопасно) тренеры, у которых Арина и Дина обучались мастерству, и потому что впервые девушкам пришлось конкурировать и со звездами шоу-бизнеса, и с простыми людьми, любящими фигурное катание. С волнительной задачей спортсменки справились блестяще: станцевали в эффектных платьях на кастинге друг с другом под песню Аркадия Укупника «Финал» и уверенно обеспечили себе место в сезоне.
Татьяна Волосожар и Борис Крестин
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Главная интрига «Народного Ледникового»: а как, собственно, справятся с задачей «народники»? Номер, который представили Татьяна Волосожар и Борис Крестин, подтвердил, что любители могут быть не менее интересными, чем профи. 60-летний автомеханик из Нижнего Новгорода встал на коньки 15 лет назад, тогда как его 38-летняя партнерша катается с детства, но на льду этого практически не было заметно. Ведь под песню Джона Фогерти Proud Mary пара разыграла настоящий мини-спектакль, где пожилой рыбак решил подвезти на лодке молодую красотку, после чего они вместе нырнули в море страстей - замороженной воды. Блеск!
Алексей Ягудин и Наталья Саблина
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Самая экстравагантная и трогательная пара проекта - ведущий шоу и олимпийский чемпион Алексей Ягудин встал в пару с 66-летней Натальей Саблиной, учительницей из Екатеринбурга. В первом же номере на песню Левана Горозии «Дорога» разыграли разнузданный, насколько позволяет возраст и гражданский статус Алексея и Натальи, перформанс на тему отношений подростка в бейсболке и романтичной дамы в красном берете. Вышло и смешно, и романтично, и профессионально - не зря замаскированная под скромную бабушку Саблина уже много раз выступала на международных соревнованиях по фигурному катанию среди любителей (даже в Европе).
Елизавета Туктамышева и Артур Сопельник
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Самый артистичный и пластичный дуэт - эффектная Елизавета Туктамышева и опытный в актерстве Артур Сопельник («Кадетство» 0+), который учится кататься в перерывах между спектаклями в Театре на Малой Ордынке, - переосмыслили перформанс Facing North хореографа Мередит Монк и вокалиста Роберта Ина. Воздушный, легкий, прыгающий, словно попкорн, синхронный танец то ли двух влюбленных птичек, то ли впервые пришедших на лед молодых людей впечатлил и жюри, и публику. Сплошные «шестерки» и овации - стоило ли сомневаться?
Ангелина Стречина и Александр Энберт
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Во втором выпуске дуэтов, посвященном мюзиклам, бенефис выдала Ангелина Стречина, звезда картины «Любовь Советского Союза» 16+: в паре с серебряным олимпийским призером Александром Энбертом актриса откатала пронзительный номер по мотивам оскароносного фильма Жака Деми «Шербурские зонтики» и сорвала шквал аплодисментов. В том числе и от строгого жюри. Татьяна Навка назвала это выступление шедевром, а Роман Костомаров едва сдержал слезы.
Татьяна Тотьмянина и T-Killah
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Удивил и рэпер T-Killah (Александр Тарасов), который с олимпийской чемпионкой и женой ведущего Татьяной Тотьмяниной взялся за супертяжелый вес: мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак Оперы». Редкий сезон шоу обходится без отсылок к этой постановке, но тут совсем неожиданно. И поддержки, и сложные шаги, и актерский отыгрыш - казалось, что первый экзамен на прочность эта пара прошла уверенно.
«Народный Ледниковый» 0+
По субботам/18.20