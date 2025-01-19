Крещенские купания: полезны или нет?

В ночь на 19 января тысячи людей по всей России окунаются в специальные проруби. Этот древний обряд в понимании многих русских неразрывно связан с православным праздником Крещения Господня. На самом же деле погружение в ледяную воду - всего лишь обычай, который не является частью богослужения. Только вам решать, стоит ли испытывать свой организм экстремально низкими температурами, а мы объясним, кому точно не стоит окунаться в прорубь и как правильно закаляться. Рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Окунание в прорубь - это вид экстремального закаливания, а значит, огромный стресс для организма. Оно способно принести пользу лишь при постепенном осваивании, когда обливание холодной водой происходит регулярно, с оглядкой на реакцию организма. У тех, кто систематически закаляется, хороший иммунитет и крепкие сосуды, они редко болеют. Но стоит таким моржам прекратить регулярные обливания холодной водой и погружения, как организму перестает хватать сил на борьбу с инфекциями. Нерегулярное закаливание (то самое погружение в ледяную воду раз в год на Крещение) лишь вредит здоровью, ускоряя процесс старения и увеличивая нагрузку на сердце. Не каждый организм способен такое выдержать.
Кому точно не стоит окунаться в прорубь?
1. Тем, кто болен. Это могут быть как простудные заболевания, так и обострения хронических болезней.
2. Тем, кто часто простывает и подвергается вирусным или бактериальным инфекциям.
3. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями - гипертонией, аневризмами, аритмией, ишемической болезнью сердца, особенно тем, кто не принимает медикаменты.
4. Беременным и кормящим женщинам.
5. Людям, принимающим психотропные препараты.
6. Людям с повышенной склонностью к тромбозам.
7. Людям с ожирением. Да-да! Лишний жир на боках не делает вас более защищенными. У людей с избыточным весом, как правило, очень много метаболических заболеваний, в том числе сердечных. Поэтому не стоит самоуверенно бросаться в прорубь, рассчитывая на то, что личный «спасательный круг» согреет.
Почему же, несмотря на все риски, многие люди продолжают погружаться в ледяную воду? Говорят, что чувствуют себя здоровее и энергичнее, выбегая из проруби на мороз? Объясняется чудо-эффект просто: организм пребывает в шоковом состоянии и выбрасывает в кровь адреналин и кортизол (гормон стресса). Людям нравится это ощущение, и к нему постоянно возвращаются.
Если все делать правильно, то из закаливания можно получить много пользы. А вот окунание в ледяную воду раз в год - не самое разумное решение. Берегите себя!
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