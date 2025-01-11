Артисты, отвергнутые наставниками в шоу «Голос», но все равно ставшие популярными

Сейчас Антон дает стадионные концерты и работает в шоу «Голос» вокальным тренером. А вот из второго сезона «Голоса» в далеком 2013 году музыкант вылетел, не дойдя до финала. Инди-вокалист, который аккомпанировал себе на фортепиано, влюбил в себя публику и поразил прекрасными дуэтами, но Леонид Агутин отправил Антона на выход еще на этапе поединков. Спасла артиста Пелагея, с которой Беляев дошел до нокаутов, а потом уступил Тине Кузнецовой. Из проекта вокалист уходил звездой и лидером группы Therr Maitz, с которой до сих пор успешно выступает (на 2025 год у коллектива запланированы три концерта в Москве, Петербурге и Новосибирске, причем на крупнейших площадках).

Кроме того, артист пробовал попасть на «Евровидение-2021», где в отборе уступил Маниже. Работал наставником в вокальном шоу «Главная сцена». Запустил проект LAB, где создает оригинальные аранжировки для шлягеров разных лет в диапазоне от Виктора Цоя и Валерия Сюткина до Niletto и Клавы Коки. Сделал аранжировку гимна футбольного клуба «Краснодар», который написал великий кинокомпозитор Ханс Циммер. Рекламировал одежду и крупнейший банк страны. Получил премию «Золотой орел» за музыку к фильму «Лед». Словом, все у Антона сложилось хорошо. И без победы в «Голосе».

Диана Анкудинова, 21