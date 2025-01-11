Артисты, отвергнутые наставниками в шоу «Голос», но все равно ставшие популярными

Первый канал готовит к выходу очередной сезон шоу «Голос». Уже тринадцатый по счету. Чертова дюжина! В этот раз наставниками проекта станут ветераны проекта Антон Беляев, Полина Гагарина, Баста и дебютантка в красном кресле, суперзвезда оперной сцены Хибла Герзмава. А пока участников готовят к слепым прослушиваниям, «Телепрограмма» решила вспом-
нить тех, кому не удалось выиграть в вокальном шоу, но при этом получилось стать успешным музыкантом. Один из наставников предстоящего сезона, кстати, в числе таких «лузеров».
Антон Беляев, 45
Фото: Первый канал
Сейчас Антон дает стадионные концерты и работает в шоу «Голос» вокальным тренером. А вот из второго сезона «Голоса» в далеком 2013 году музыкант вылетел, не дойдя до финала. Инди-вокалист, который аккомпанировал себе на фортепиано, влюбил в себя публику и поразил прекрасными дуэтами, но Леонид Агутин отправил Антона на выход еще на этапе поединков. Спасла артиста Пелагея, с которой Беляев дошел до нокаутов, а потом уступил Тине Кузнецовой. Из проекта вокалист уходил звездой и лидером группы Therr Maitz, с которой до сих пор успешно выступает (на 2025 год у коллектива запланированы три концерта в Москве, Петербурге и Новосибирске, причем на крупнейших площадках).
Кроме того, артист пробовал попасть на «Евровидение-2021», где в отборе уступил Маниже. Работал наставником в вокальном шоу «Главная сцена». Запустил проект LAB, где создает оригинальные аранжировки для шлягеров разных лет в диапазоне от Виктора Цоя и Валерия Сюткина до Niletto и Клавы Коки. Сделал аранжировку гимна футбольного клуба «Краснодар», который написал великий кинокомпозитор Ханс Циммер. Рекламировал одежду и крупнейший банк страны. Получил премию «Золотой орел» за музыку к фильму «Лед». Словом, все у Антона сложилось хорошо. И без победы в «Голосе».
Диана Анкудинова, 21
Фото: личная страница Дианы Анкудиновой в социальной сети
Известная на всю страну Диана Анкудинова - девушка с Дальнего Востока с непростой судьбой (отец - уголовник, мать избивала и пыталась утопить девочку в ванне, после чего оставила на остановке и сбежала; с 3 лет девочка росла в детдоме) в 2016 году пробовала прорваться в детский «Голос». Прошла кастинги и дождалась слепых прослушиваний перед Нюшей, Димой Биланом и Валерием Меладзе. Однако выступление с композицией Jodel Time группы Oesch’s die Dritten и демонстрацией техники йодль никого из вокальных тренеров не впечатлило - красную кнопку не нажали. Диана стояла и плакала. Но не сдалась.
На следующий год певица начала покорять новую вершину и в 2018 году выиграла шоу «Ты - супер!», набрав большинство голосов. Один из членов жюри, композитор Игорь Крутой, решил подарить перспективной вокалистке квартиру в Москве, чтобы она смогла переехать из Тольятти, в котором жила с приемными родителями. Затем вокалистка выиграла приз зрительских симпатий на «Детской Новой волне», начала выступать сольно - в 2019 году победила в суперсезоне шоу «Ты - супер!», а в 2021 году - в проекте «Шоумаскгоуон». Теперь Анкудинова учится в РАТИ, пишет музыку и песни, выпускает синглы и на наставников «Голоса» не серчает.
Руслан Алехно, 43
Фото: Михаил Фролов/КП
В 2019 году Руслан Алехно пришел в восьмой сезон «Голоса» уже известным исполнителем: на тот момент он выиграл шоу «Народный артист», «Один в один!», представлял родную Белоруссию на «Евровидении». Руслан вышел на слепые прослушивания со шлягером Яака Йоалы «Подберу музыку». Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе ретропорыв артиста не оценили, никто не развернулся. На лице вокалиста читалось удивление.
Через два года Алехно получил звание заслуженного артиста Белоруссии и сел в судейское кресло шоу «X-Фактор». Руслан по-прежнему продолжает активно гастролировать,
выпускать треки, выступать на сводных концертах. Иногда снимается в российских шоу («Маска») и получает премии «Песни года» и «Шансон года». Все его отлично знают.
Андрей Лысков, 47
Фото: Даниил Опарин
Артист, похожий на похудевшего Басту, приходил в 3-й сезон. Герой рэп-андеграунда 90-х Андрей Лысков, который теперь блистает под псевдонимом Звонкий, исполнял хит «Солдат» группы 5’nizza, и повернулась к нему только Пелагея. Участник выбыл на этапе поединков, ведь наставница предпочла ему Илью Киреева. Илью забыли, а хиты Звонкого разрывают музыкальные чарты, клипы на песни («Из окон», Deja Vu, I Got Love) набирают десятки миллионов просмотров, вокалист поет на самых больших площадках страны и признается «Русским радио» лучшим музыкантом года. Он пишет песни популярнейшим артистам - Елке, Burito, Еве Польной и другим - и вспоминает «Голос» как полезный опыт.
- «Голос» - не совсем мое, потому что там оценивают только вокальные данные, - говорит Андрей. - Зато это был пинок под зад, что пора шевелиться.
Варвара Визбор, 38
Фото: личная страница Варвары Визбор в социальной сети
Пленительный вокал Варвары Визбор, внучки советских бардов Юрия Визбора и Ады Якушевой, покорил наставников 4-го сезона «Голоса». Девушка заворожила Александра Градского, Пелагею, Леонида Агутина и Диму Билана исполнением песни «Зима» так, что наставники позабывали про красные кнопки. Когда песня закончилась, ветераны сцены сидели, распахнув рот. В их глазах читался ужас: «Как же так вышло?!» Варвара даже не прошла слепые прослушивания. Пожалуй, это был первый случай, когда непопадание артиста в≈«Голос» вызывает больший резонанс, чем попадание. Публика долго и неодобрительно гудела в интернете, а Визбор начала сольную карьеру - если раньше артистка работала в театрах, то теперь выпускает синглы, совместные с популярными коллегами (Uma2rman, L’One) композиции, выступает с живыми музыкантами в клубах и на фестивалях, собирает миллионы прослушиваний на музыкальных интернет-платформах.
«Голос» 12+
Пятница/21.30