Как заставить себя встать с дивана после праздников

«Январский мозг» - термин, который появился совсем недавно. Он означает нежелание работать, заниматься бытовыми делами и даже просто лишний раз двигаться в первый месяц нового года. Обычно это состояние настигает людей сразу после праздников. Контраст между беззаботными длинными выходными и скучной рутиной кажется слишком ярким. Приходится снова переводить жизнь из размеренного ритма в быстрый рабочий. Получается обычно плохо: мотивации нет, продуктивность на нуле, рассеянность. Уже ставили коробку с молоком в бельевой шкаф или искали полчаса телефон, который все это время был у вас в руках? Спешим утешить - вы не одни такие.

Чем объясняется такое состояние?

Недостаток солнечного света. Зимой темнеет рано, а рассветает поздно. Многие минимум по пять дней в неделю не видят солнечного света из-за рабочего графика. В результате снижается уровень серотонина - гормона счастья и увеличивается выработка мелатонина - гормона сна. Из-за этого постоянно хочется много спать и грустить.

Несоблюдение распорядка дня. В праздники большинство людей начинают просыпаться позже обычного и не спят допоздна. Циклы сна и бодрствования сбиваются. Резкое возвращение крабочему ритму с ранними подъемами - огромный стресс для организма.

Генетическая память. Много веков назад людям приходилось очень тяжело с наступлением холодов. Не было отопления и электричества. В нашей ДНК сохранились отголоски того времени. Поэтому зима на многих оказывает подавляющий эффект.

Зимой мозг работает по-другому. Одно из исследований показало, что люди максимально внимательны и собранны в июне, а к концу декабря мозговая активность становится самой низкой. Этим тоже может частично объясняться новогодняя заторможенность.

Как с этим бороться?

Чтобы компенсировать недостаток света, можно купить домой более яркие лампочки и почаще гулять в дневное время, когда еще светло. Если нет противопоказаний, принимайте витамин D.

Придерживайтесь обычного режима сна и бодрствования даже в праздничные дни. Новогодняя ночь - исключение, но в остальные дни постарайтесь вставать и ложиться в то же время, что и на работу.

Ешьте побольше овощей и фруктов, поменьше вредной еды вроде чипсов, колбас, полуфабрикатов, конфет и выпечки.

Не прекращайте заниматься спортом. Движение - часть активного образа жизни. От него не должно быть выходных. Совсем необязательно ходить в спортзал, достаточно ежедневно тренироваться дома хотя бы по полчаса.

Поменьше сидите в телефоне. Это утомляет и нагружает наш мозг.

Больше общайтесь, встречайтесь с друзьями. Позитивные социальные взаимодействия могут способствовать выработке окситоцина, еще одного «гормона хорошего настроения».

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