Как заставить себя встать с дивана после праздников

Новый год от-гремел: все петарды взорваны, оливье доедено, подарки нашли своих получателей. Вы уже успели выспаться, отдохнуть, посмотреть несколько праздничных передач, и вот уже пора выходить на работу, а тело отказывается подниматься с дивана. К хорошему быстро привыкаешь или дело не в обычной любви к безделью? Феномен прозвали «январский мозг». Что это такое и как побороть послепраздничную вялость, объясняют ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
«Январский мозг» - термин, который появился совсем недавно. Он означает нежелание работать, заниматься бытовыми делами и даже просто лишний раз двигаться в первый месяц нового года. Обычно это состояние настигает людей сразу после праздников. Контраст между беззаботными длинными выходными и скучной рутиной кажется слишком ярким. Приходится снова переводить жизнь из размеренного ритма в быстрый рабочий. Получается обычно плохо: мотивации нет, продуктивность на нуле, рассеянность. Уже ставили коробку с молоком в бельевой шкаф или искали полчаса телефон, который все это время был у вас в руках? Спешим утешить - вы не одни такие.
Чем объясняется такое состояние?
- Недостаток солнечного света. Зимой темнеет рано, а рассветает поздно. Многие минимум по пять дней в неделю не видят солнечного света из-за рабочего графика. В результате снижается уровень серотонина - гормона счастья и увеличивается выработка мелатонина - гормона сна. Из-за этого постоянно хочется много спать и грустить.
- Несоблюдение распорядка дня. В праздники большинство людей начинают просыпаться позже обычного и не спят допоздна. Циклы сна и бодрствования сбиваются. Резкое возвращение крабочему ритму с ранними подъемами - огромный стресс для организма.
- Генетическая память. Много веков назад людям приходилось очень тяжело с наступлением холодов. Не было отопления и электричества. В нашей ДНК сохранились отголоски того времени. Поэтому зима на многих оказывает подавляющий эффект.
- Зимой мозг работает по-другому. Одно из исследований показало, что люди максимально внимательны и собранны в июне, а к концу декабря мозговая активность становится самой низкой. Этим тоже может частично объясняться новогодняя заторможенность.
Как с этим бороться?
- Чтобы компенсировать недостаток света, можно купить домой более яркие лампочки и почаще гулять в дневное время, когда еще светло. Если нет противопоказаний, принимайте витамин D.
- Придерживайтесь обычного режима сна и бодрствования даже в праздничные дни. Новогодняя ночь - исключение, но в остальные дни постарайтесь вставать и ложиться в то же время, что и на работу.
- Ешьте побольше овощей и фруктов, поменьше вредной еды вроде чипсов, колбас, полуфабрикатов, конфет и выпечки.
- Не прекращайте заниматься спортом. Движение - часть активного образа жизни. От него не должно быть выходных. Совсем необязательно ходить в спортзал, достаточно ежедневно тренироваться дома хотя бы по полчаса.
- Поменьше сидите в телефоне. Это утомляет и нагружает наш мозг.
- Больше общайтесь, встречайтесь с друзьями. Позитивные социальные взаимодействия могут способствовать выработке окситоцина, еще одного «гормона хорошего настроения».
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