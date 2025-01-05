Пользы не меньше, чем в свежих: что нужно знать о заморозке заготовок

Плюсы заморозки очевидны: продукты хранятся дольше, они уже помыты и нарезаны, а стоят обычно меньше. Все это сильно упрощает жизнь и помогает питаться сбалансированно без лишних затрат времени и сил.

Но многие считают, что замороженные фрукты, овощи и ягоды (в частности, покупные) не только не приносят пользу организму, но и способны навредить. Винят в этом консерванты... которые нет смысла использовать в подобных заготовках! Длительные сроки хранения продуктов объясняются обычной заморозкой, никаких «помощников» в процессе не требуется.

А вот пользы от замороженных овощей и фруктов больше, чем принято считать. В большинстве случаев они такие же питательные, как и свежие.

Содержание витаминов С, Е, В2, А, магния, кальция, железа, цинка и меди приблизительно одинаковое. А в некоторых случаях заморозка даже богаче на полезные микроэлементы. Одно из исследований показало, что замороженные кукуруза, фасоль и черника содержат больше витамина С, нежели свежие. А еще в замороженных ягодах больше антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов. Употребление дополнительных 100 г фруктов в день способно снизить риск развития рака желудка на 5% и уменьшить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Как замораживать заготовки?

Лучше всего использовать шоковую заморозку, которая сохраняет текстуру и плотность продуктов. Низкие температуры мгновенно воздействуют на овощи и фрукты, не давая воде превратиться в крупные кристаллы льда. Таким образом, клеточные оболочки остаются целыми, а полезные вещества - в сохранности. Метод обычно используют в промышленности, но продаются аппараты и для домашнего использования.

Медленная заморозка более доступна, ведь у каждого из нас есть морозильная камера. Вкус замороженных продуктов из холодильника будет менее выраженным, а форма станет более рыхлой, но большая часть полезных свойств сохранится.

Правила разморозки:

1. В зависимости от цели дальнейшего использования заготовок их можно вообще не размораживать, а сразу готовить. Обычно так поступают с овощами. Фрукты и ягоды тоже можно закидывать сразу в кипящую воду (например, для компота), а вот с выпечкой поосторожнее, потому что замороженная продукция выделяет дополнительную воду.

2. Если вам нужно поскорее разморозить заготовки, не поливайте их теплой водой, лучше - крутым кипятком. Так сохранится больше полезных свойств.

3. Если с разморозкой можно не спешить, то достаньте пакет с фруктами/овощами из морозилки и положите его на нижнюю полку холодильника на ночь. Не вскрывайте упаковку! Воздействие воздуха может негативно сказаться на вкусовых свойствах продукта и его полезности.

4. Размораживайте столько овощей и фруктов, сколько планируете использовать. Повторная заморозка уменьшает сроки хранения продукции, делает ее менее привлекательной внешне и уменьшает количество ценных микроэлементов.

Как долго хранятся замороженные фрукты и овощи?

То, что у замороженных продуктов срок годности не ограничен, - миф. Внимательно читайте этикетку на продукции. Обычно замороженные овощи, фрукты и ягоды хранятся в морозильной камере до года. Но количество полезных микроэлементов начинает уменьшаться еще раньше. Так, антиоксидантов становится меньше спустя восемь месяцев после заморозки.

Поэтому замороженные в сезон ягоды, фрукты и овощи лучше съедать в ближайшие месяцы, например, зимой. А летом уже баловать себя свежими продуктами.

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