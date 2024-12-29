Без майонеза и шведского стола: как уменьшить вред от новогоднего застолья

Новый год - это не только нарядная елка, подарки и особенная атмосфера, но и застолье в приятной компании. В большинстве семей принято накрывать богатый стол, ломящийся от обилия угощений. Жаль, что полезного в этих блюдах обычно мало, не говоря о том, что многие «полируют» их алкоголем. Наутро - бурчащие животы, вздутие, изжога и раздутый до безобразия желудок.

Ни в коем случае не призываем отказываться от традиций, но любое застолье можно сделать полезным или хотя бы менее вредным. О том, как уменьшить последствия новогодней ночи для здоровья и внешнего вида, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova Зухра Павлова .