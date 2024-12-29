Без майонеза и шведского стола: как уменьшить вред от новогоднего застолья

Новый год - это не только нарядная елка, подарки и особенная атмосфера, но и застолье в приятной компании. В большинстве семей принято накрывать богатый стол, ломящийся от обилия угощений. Жаль, что полезного в этих блюдах обычно мало, не говоря о том, что многие «полируют» их алкоголем. Наутро - бурчащие животы, вздутие, изжога и раздутый до безобразия желудок.
Ни в коем случае не призываем отказываться от традиций, но любое застолье можно сделать полезным или хотя бы менее вредным. О том, как уменьшить последствия новогодней ночи для здоровья и внешнего вида, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носоваи Зухра Павлова. Фото: Первый канал
- Не нужно нагуливать аппетит. Многие стараются поменьше есть в ожидании новогоднего застолья, чтобы потом побольше влезло, и это в корне неправильно. Завтракайте и обедайте, как обычно, если захотите поужинать - сделайте это, но не наедайтесь. Садиться за стол ближе к полуночи нужно с легким чувством голода. А набрасываться на еду, как отец Федор на палку колбасы в «12 стульях», чревато ухудшением самочувствия.
- Не сидите дома 31 декабря - запланируйте активности. В первой половине дня можно погулять с друзьями в городе, покататься на катке или с горки. Если вы отмечаете не у себя дома, а в гостях или в ресторане, то лучше пройтись до места назначения (хотя бы часть пути). Конечно, если наряд позволяет. Так вы сожжете часть калорий.
- Не добавляйте в салаты и другие блюда майонез. Это не просто растительное масло с яичным белком, а эмульгированный жир. Он является мощнейшим топливом для реакции гликирования, которая подрывает здоровье и ускоряет старение. А добавляя к майонезу углеводы, например, в виде картошки и моркови в том же оливье, мы делаем лишь хуже. Майонез не только приводит к набору веса, но и способствует развитию сахарного диабета второго типа, повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Домашний майонез - не исключение, даже на перепелиных яйцах. Заправить салаты можно лимонным соком, который еще и существенно уменьшает образование конечных продуктов гликирования. Также можно сделать соус самостоятельно на основе легкого йогурта.
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- Не кладите себе на тарелку сразу всего по чуть-чуть. Съешьте сначала одно блюдо, потом не спеша перейдите к другому. Наслаждайтесь процессом, а не пытайтесь перепробовать все, что есть.
- Побольше общайтесь за столом. Здесь не работает правило «когда я ем, я глух и нем». В Новый год все наоборот - разговаривайте, пойте, смейтесь. Не стоит делать еду центром праздника. Выходите потанцевать между приемами пищи, участвуйте в конкурсах. Всю ночь просто сидеть и есть - плохая идея.
- Не злоупотребляйте алкоголем. Спиртное - это нейротоксин, яд, воздействующий на нервные клетки, и ничего хорошего в нем в принципе нет. Вдобавок алкоголь стимулирует аппетит и мешает почувствовать насыщение. Именно поэтому подвыпившие люди съедают больше обычного. И наутро после майонезно-алкогольного комбо вам сильно захочется есть, потому что большая часть блюд отложится в боках на черный день. Как следствие - растянутый желудок. Если не представляете новогоднюю ночь без алкоголя, то хотя бы не смешивайте разные виды и избегайте напитков неизвестного производства.
- Не ложитесь спать сразу после застолья. В идеале - прогуляйтесь на свежем воздухе. И калории потратите, и голова проветрится. Начните новый год по-новому.
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