Телегид по 31 декабря: что включить для настроения, встречая 2025-й

От ветеранов - Григорий Лепс, от молодежи - Женя Трофимов

До и после боя курантов на Первом канале хит-парад «Новогодняя ночь на Первом» 16+. В эфир выйдут любимые ведущие и артисты с поздравлениями и пожеланиями: Анна Шатилова и Леонид Якубович, Лариса Гузеева и Максим Аверин, Яна Чурикова и Валдис Пельш, Юлия Барановская и Александр Гордон, Нонна Гришаева и Александр Олешко, Елена Малышева и Арина Шарапова, а также Дмитрий Хрусталев, Тимур Соловьев, Ирина Муромцева, Светлана Зейналова, Екатерина Стриженова и другие звезды Первого.

Каждый концертный номер поющих артистов оригинальный и нафантазирован до мелочей. К примеру, Сергей Жуков по задумке номера снимает как режиссер клип «Студент 2024» в разных эпохах - для этого из музея «Мосфильма» пригнали операторский кран 60-х годов. А для номера лидера группы «Комната культуры» Жени Трофимова на песню «Самолеты» скупали модели самолетов разных размеров у коллекционеров и в Сети - набралось около 30 штук, которые раздали массовке, развесили по всей площадке.

Впервые выступят вместе SHAMAN, Григорий Лепс и Николай Расторгуев с новой версией песни «С чего начинается Родина» и «Мы за ценой не постоим».