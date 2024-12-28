Телегид по 31 декабря: что включить для настроения, встречая 2025-й

От ветеранов - Григорий Лепс, от молодежи - Женя Трофимов
До и после боя курантов на Первом канале хит-парад «Новогодняя ночь на Первом» 16+. В эфир выйдут любимые ведущие и артисты с поздравлениями и пожеланиями: Анна Шатилова и Леонид Якубович, Лариса Гузеева и Максим Аверин, Яна Чурикова и Валдис Пельш, Юлия Барановская и Александр Гордон, Нонна Гришаева и Александр Олешко, Елена Малышева и Арина Шарапова, а также Дмитрий Хрусталев, Тимур Соловьев, Ирина Муромцева, Светлана Зейналова, Екатерина Стриженова и другие звезды Первого.
Каждый концертный номер поющих артистов оригинальный и нафантазирован до мелочей. К примеру, Сергей Жуков по задумке номера снимает как режиссер клип «Студент 2024» в разных эпохах - для этого из музея «Мосфильма» пригнали операторский кран 60-х годов. А для номера лидера группы «Комната культуры» Жени Трофимова на песню «Самолеты» скупали модели самолетов разных размеров у коллекционеров и в Сети - набралось около 30 штук, которые раздали массовке, развесили по всей площадке.
Впервые выступят вместе SHAMAN, Григорий Лепс и Николай Расторгуев с новой версией песни «С чего начинается Родина» и «Мы за ценой не постоим».
SHAMAN и Лепс: и юность умеет, и зрелость может!. Фото: канал «Россия 1»
Татьяна Куртукова исполнит свою «Матушку». Будет много молодежи, среди них модная Минаева с песней «Шоколадка». И, конечно, всю ночь поют звезды: Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Севиль, Зиверт, Аким Апачев, ST, Niletto и еще десятки артистов.
Пелагея: немного фолка в зимнюю ночь. Фото: канал «Россия 1»
А Александр Гордон напомнит: «Не важно, какие подарки лежат под елкой, - важно, кто сегодня рядом с вами!»
Застольная «классика»
На канале «Россия 1» до боя курантов в эфире новогодний спецвыпуск программы «Песни от всей души» 16+. В студию к Андрею Малахову придут известные артисты и талантливые люди из разных уголков страны. А сразу после боя курантов поздравлять телезрителей начнут ведущие «Новогоднего огонька» 16+ - тот же Андрей Малахов, плюс Мария Ситтель, Николай Басков, Татьяна Веденеева и Дмитрий Губерниев.
Популярные в 2024 году песни, а также хиты на все времена исполнят Лев Лещенко, Лариса Долина, Дима Билан, SHAMAN, «Любэ», Юрий Стоянов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Стас Михайлов, Зара, Стас Пьеха, Пелагея, Сосо Павлиашвили, Гоша Куценко, Ева Власова, Серега, Елена Воробей, Хабиб, Варвара, Валерий Сюткин, Владимир Пресняков, Нонна Гришаева, Петр Дранга, Филипп Киркоров, Марго, Игорь Николаев, Григорий Лепс, Максим Аверин, Екатерина Гусева, Игорь Крутой, Mиа Бойка, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Таисия Повалий, Елена Ваенга, Аглая Шиловская, Игорь Верник и многие другие артисты.
Поет и танцует Салат Оливье
До и после боя курантов на НТВ спецвыпуск «Новогодней Маски» 12+ с номерами победителей всех сезонов шоу, финалистов юбилейного сезона. Будут и новые маски - Салат Оливье, Новогодняя Звезда, Королевская Змея и Зимняя Сказка. Все они снимут маски после выступления. На сцену выйдут и члены жюри - Филипп Киркоров (споет в том числе с «братом» Денисом Дороховым), Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко; исполнит песню и ведущий проекта Вячеслав Макаров.
Можно бесконечно смотреть на три вещи: на огонь, на воду и как судьи «Маски» выражают удивление.
В первые часы 2025-го в эфире «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+ под названием «Опять 25». Евгений Маргулис встречает год в большой компании коллег и друзей. Вас ждут дуэт Дмитрия Маликова с рок-группой The Hatters, выступление Евгения Маргулиса с Ларисой Долиной, Александром Шоуа, Дмитрием Хмелевым, Александром Дитковским и Борисом Плотниковым. Актриса Юлия Пересильд выступит со своей группой «Мандрагора».
Пельмени с мандаринами
А если ты в роддоме, не отмечать, что ли?! Фото: канал СТС
«Уральские пельмени» на СТС 16+ начнут поднимать настроение с 22.00 новогодней программой «Мастер и мандарины». «Пельмени» пригласят Деда Мороза для бабушки, которая вела себя хорошо, отметят праздник в роддоме, обсудят работу таксиста в праздники, покажут каникулы семьи из 2045 года, спасут мужа от корпоративных развлечений и представят свою версию любимого фильма россиян. Вот одна шуточка из передачи: «Неужели одной новогодней ночи таксистам хватает, чтобы потом весь год не работать? - Почему одной? - Новый год, старый Новый год, китайский Новый год, старый китайский Новый год».
Семен Горбунков везет под гипсом айфоны из Дубая
В праздничные вечер и ночь на ТНТ поднимать настроение телезрителей будет новогодний Comedy Club 18+. Главная бомба - музыкальный фильм «Небриллиантовая рука» 18+ по мотивам легендарной советской комедии (а заодно и других наших любимых картин). Обещают много музыки, креативных номеров и юмор.
Регина Тодоренко не виновата - Тимур Батрутдинов сам пришел. Фото: канал ТНТ
В ролях Тимур Батрутдинов в образе 007-ена Семеновича Горбункова, Алексей Воробьев в роли Гены Козодоева, Максим Лагашкин (контрабандист Лелик). Жена Горбункова - Марина Кравец. Никита Кологривый играет роль суперагента 006 - лучшего сотрудника секретного бюро по борьбе с контрабандой.
Кологривый? Никита Кологривый! Фото: канал ТНТ
Также в картине появятся Михаил Галустян, Павел Воля, Ольга Картункова, Максим Киселев, Юрий Музыченко, Игорь Ознобихин, Наталия Медведева, Дмитрий Губерниев и другие артисты.
Сюжет «Небриллиантовой руки» такой: все происходит в альтернативной реальности, СССР по-прежнему существует. Семен Семенович Горбунков путешествует на круизном лайнере, последний порт перед возвращением на Родину - Дубай. Там Горбункову контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а со смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввози мыми путем «параллельного импорта». Контрабандисты по заданию Шефа будут пытаться снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного экономиста превратится в спецагента.
Будет много отсылок на популярные фильмы, сериалы, песни, мемы. Киркорову, например, достанется реплика Гурченко из комедии «Любовь и голуби»: «Почему крашеная?! Это мой натуральный цвет!» Прозвучат новые версии известных песен - от «Острова невезения» и «Моего мармеладного» до зарубежных хитов. В Сети обсуждают образ Регины Тодоренко, которая повторила знаменитую сцену в гостинице со Светланой Светличной. Тодоренко исполнит песню «Помоги мне» на мотив бондовской композиции Skyfall.