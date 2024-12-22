Что интересного покажут в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

И это не просто кликабельный заголовок. Так и есть. Первый канал внял мольбам зрителей ледового шоу и объявил самый настоящий народный кастинг: всю осень в «Лужники» приезжали любители, умеющие кататься на коньках, и проходили кастинги в проект, новый сезон которого назвали «Народный Ледниковый».
Что нового
- Огромный поток людей! - сокрушался хореограф и продюсер проекта Илья Авербух. - Мы тщательно проводили кастинг. Говорить «нет» в разных ситуациях бывает порой просто невозможно. С другой стороны, это мотивация для всех, кто стремится попасть к нам. Из нескольких тысяч на кастинг попадут меньше сотни претендентов. Из них сложатся 14 пар. Учитывается история участника, его путь. Умение кататься, конечно. Для некоторых этот сезон станет своего рода сказкой про Золушку - каталась на льду в детстве и тут вдруг преобразилась! Или катался мальчик в ледовом балете (в шоу), а потом бросил. А тут у героев появляется уникальный шанс встать в пару с олимпийскими чемпионами - Анной Щербаковой, Максимом Марининым и другими. Возрастных пределов практически нет: Татьяне Губаревой - 74 года (спортсменка катается на любительском уровне последние 17 лет. - Авт.). Конечно, таких героев хочется видеть в проекте. Есть и 68 лет, есть и помладше. Все это дико интересно!
Без звезд не обошлось
«Ледник» - испытание для сильных. Тут даже молодые легко ломаются. К примеру, поющая блогер и ведущая детского «Голоса» Валя Карнавал (да, в проекте будут и звезды) призналась, что стерла ноги в кровь уже на первых тренировках. На коньки девушка встала за пару недель до начала проекта.
Валя Карнавал катается в паре с Никитой Кацалаповым. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- У меня есть любовь ко льду, - все же призналась артистка. - В детстве я смотрела Олимпиады и восхищалась нашими фигуристами. Думала, что это легко. Хотела попробовать.
Впрочем, скидку на возраст - и большой, и малый - никто делать не будет. В составе жюри председательствует грозная Татьяна Анатольевна Тарасова. Строгая и справедливая ко всем без исключения. Заслуженный тренер еще заставит поплакать и зрителей, и участников. А вот сглаживать углы и сластить пилюлю поручили другим судьям: Татьяне Навке, Илье Авербуху, Александру Жулину и Роману Костомарову - героически вернувшемуся из реанимации фигуристу, который держит микрофон бионическим протезом кисти.
- Могу сказать, что я стала более раскрепощенной благодаря этому проекту и партнеру, - уверяет фигуристка Елизавета Туктамышева, дебютирующая в шоу вместе с актером Артуром Сопельником.
А Елизавета Туктамышева - с актером Артуром Сопельником. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Первая постановка, которая вывела меня из зоны комфорта, была посвящена черно-белому кино. Нужно было гипертрофированно показывать эмоции. А я не всегда могу себе это позволить. А тут есть партнер, и нельзя показать слишком большой контраст: если Артур будет отыгрывать максимально, а я где-то недодам эмоций, то это будет смотреться нелепо. Я получаю наслаждение от смены образов. Да, тяжело, но вызывает дикое желание развиваться в этом. Хочется посмотреть, на что я еще способна.
Кто ведет
Как обычно, отдельной интригой всегда остается состав ведущих. Прежнюю звезду проекта Алину Загитову ждали все. Как бы ни потешался народ над речевыми ляпами олимпийской чемпионки, наблюдать за ней приятно и без звука в телевизоре.
Евгения Медведева и Алексей Ягудин: были фигуристами - стали ведущими. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Особенно пикантно стоял вопрос о совместимости Алины с давней конкуренткой - Евгенией Медведевой. Смогут ли поделить лед? А кто главная? И вообще Анна Щербакова, работавшая в прошлом сезоне, вернется?
Ответы зритель увидит в эфире. Скажем лишь, что участие Загитовой исключать полностью невозможно. А еще - Медведева точно ведет шоу. В паре с бессменным Алексеем Ягудиным, который - опять интрига! - вернулся на лед. Да, он все равно остается олимпийским чемпионом. Тряхнуть стариной Алексей решил с одной из самых возрастных участниц проекта - Натальей Саблиной, педагогом по профессии, которой недавно стукнуло 66 лет. А кто даст?
«Народный Ледниковый» 12+
По субботам/18.20