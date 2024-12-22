Что интересного покажут в новом сезоне шоу «Ледниковый период»

И это не просто кликабельный заголовок. Так и есть. Первый канал внял мольбам зрителей ледового шоу и объявил самый настоящий народный кастинг: всю осень в «Лужники» приезжали любители, умеющие кататься на коньках, и проходили кастинги в проект, новый сезон которого назвали «Народный Ледниковый».

Что нового

- Огромный поток людей! - сокрушался хореограф и продюсер проекта Илья Авербух. - Мы тщательно проводили кастинг. Говорить «нет» в разных ситуациях бывает порой просто невозможно. С другой стороны, это мотивация для всех, кто стремится попасть к нам. Из нескольких тысяч на кастинг попадут меньше сотни претендентов. Из них сложатся 14 пар. Учитывается история участника, его путь. Умение кататься, конечно. Для некоторых этот сезон станет своего рода сказкой про Золушку - каталась на льду в детстве и тут вдруг преобразилась! Или катался мальчик в ледовом балете (в шоу), а потом бросил. А тут у героев появляется уникальный шанс встать в пару с олимпийскими чемпионами - Анной Щербаковой, Максимом Марининым и другими. Возрастных пределов практически нет: Татьяне Губаревой - 74 года (спортсменка катается на любительском уровне последние 17 лет. - Авт.). Конечно, таких героев хочется видеть в проекте. Есть и 68 лет, есть и помладше. Все это дико интересно!

Без звезд не обошлось

«Ледник» - испытание для сильных. Тут даже молодые легко ломаются. К примеру, поющая блогер и ведущая детского «Голоса» Валя Карнавал (да, в проекте будут и звезды) призналась, что стерла ноги в кровь уже на первых тренировках. На коньки девушка встала за пару недель до начала проекта.