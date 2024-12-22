Жить или курить? Чего лишают нас вейпы и кальяны

Вы наверняка уже неоднократно слышали о вреде курения для здоровья. А если курите сами, то регулярно видите возможные последствия этой пагубной привычки в виде картинок на пачках сигарет. Это импотенция, хронический бронхит, сердечно-сосудистые заболевания, десятки видов онкологии, плохие зубы, подорванный иммунитет и ускоренное старение кожи. Еще курильщики обычно имеют меньший объем мозга - они раньше начинают испытывать проблемы с памятью и концентрацией внимания.

И все это о последствиях не только традиционных сигарет, но и вейпов, которые многие считают менее вредными, потому что человек вдыхает не табачный дым, а пары специальной жидкости. И тут кроется главная опасность. Из-за того что электронные сигареты не воспринимают всерьез, их используют в два-три раза чаще обычных сигарет. Но ведь, помимо никотина, в вейпах содержится множество химических соединений, которые могут быть даже опаснее табака.

Физическая выносливость молодых вейперов хуже, чем у их некурящих сверстников.

10 - 20 затяжек «пара» ежедневно снижают умственные показатели в среднем на 9%, более 20 затяжек - на 14%.

После вдыхания любого вида дыма/пара сильно снижается скорость кровотока в поверхностной бедренной артерии, которая снабжает насыщенной кислородом кровью всю нижнюю часть тела. Эффект наступает с первой затяжки, то есть моментально.

Вейпинг может быть одной из причин проблем с зачатием. У курящих женщин снижается уровень антимюллерова гормона, который указывает на количество яйцеклеток, а у курящих мужчин уменьшается количество сперматозоидов.

Даже короткое вдыхание вейп-паров мешает работе иммунитета и повышает риск респираторных заболеваний. Эксперимент показал, что уже после 40 затяжек электронной сигаретой иммунные клетки абсолютно здоровых людей переставали двигаться и бороться с угрозами.

Еще хуже, если вы сочетаете электронные и обычные сигареты. Это повышает риск рака легких в несколько раз.

Кальяны тоже опасны

Из-за того, что кальяны стали повсеместно предлагать гостям в ресторанах и лаунж-зонах, их совсем перестали ставить на один уровень с сигаретами и вейпами. А ведь речь все равно идет о курении! Кальяны наносят организму не меньший вред, чем дым от сигарет. При курении кальяна ускоряется сердцебиение и повышается артериальное давление. За один сеанс (40 - 60 минут) человек может вдохнуть в 200 раз больше дыма, чем в случае с обычной сигаретой, в 70 раз больше смол, в 11 раз больше угарного газа. А еще токсины - никотин, свинец, кадмий, мышьяк. Используемый в кальянах водный фильтр удерживает лишь 3% вредных примесей.

Бросайте курить прямо сейчас!

Многочисленные исследования показали, что сделать это никогда не поздно. Бросив курить даже в зрелом возрасте, вы сохраните себе от полугода до восьми лет жизни. Отказ от этой вредной привычки особенно важен, если у вас есть болезни легких и сердечно-сосудистые заболевания, а еще он способен предотвратить почти 20% всех случаев онкологии.

Чем больше вы курите, тем хуже, но даже одна сигарета в неделю - это уже плохо. Безопасного уровня табачного дыма не существует. И от табака страдаете не только вы, но и окружающие. Как бросить? Лучшее лекарство - сила воли и поддержка близких, но многим помогают таблетки, которые делают сигареты отвратительными на вкус, и никотиновые пластыри.

Если мотивации маловато, задумайтесь: чего вы хотите больше - жить или курить?

«Обман веществ» 16+

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