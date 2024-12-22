Сюрпризы и фишки, которыми нас порадуют телеканалы за несколько дней до Нового года

Погода за окном для длинных прогулок не подходит, дачный сезон еще не начался, а на работу ходить не надо. Чем же заняться? Конечно, взять в руки пульт, удобно устроиться на диване и найти на ТВ то, что вам по нраву. Кнопки телевизора начинают соревноваться в этом «конкурсе телесмотрения» еще за несколько дней до наступления Нового года. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, как создать праздничное настроение задолго до боя курантов.
На финишной прямой
Сразу несколько каналов порадуют нас финалами своих шоу, за которыми мы следили в течение нескольких недель, а то и месяцев. Так, на ТНТ 28 декабря выйдет финал проекта «Ярче звезд» 16+, в котором простые люди перевоплощаются в популярных отечественных и зарубежных исполнителей - от Ирины Аллегровой до Элвиса Пресли (начало в 21.00). На следующий день, 29 декабря, мы узнаем, кто из знаменитостей смог не просто выжить, а победить в экстремальных условиях - нам покажут последний выпуск сезона «Звезд в джунглях» 16+ (с 18.30).
Михаил Галустян и Ольга Бузова объявят победителя первого сезона «Звезд в джунглях». Фото: канал ТНТ
На Первом канале 29 декабря выйдет финал сезона интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» 16+ (начало после программы «Время», около 23.00). За стол сядет команда знатоков, последней в зимней серии выигравшая у телезрителей с самым крупным счетом. Претендовали на эти места команды Андрея Козлова, Дениса Теплякова, Бориса Белозерова и Максима Поташева. По итогам финала лучший игрок из телезрителей или знатоков станет обладателем бриллиантовой совы. А в эфире «России 1» в тот же день, 29 декабря, - заключительный выпуск одиннадцатого сезона конкурса юных талантов «Синяя птица» 0+.
Николай Цискаридзе - в составе жюри конкурса юных талантов. Фото: канал «Россия 1»
Танцор, вокалист, инструменталист или спортсмен, который станет победителем, получит награду в виде пера той самой птицы и денежный приз, а его педагог - специальный грант.
8-летняя пианистка Дарья Сорокина - одна из финалисток «Синей птицы». Фото: канал «Россия 1»
Гвоздь сезона
Предновогоднее время - пора чудес, когда преображается все вокруг: от витрин магазинов до сервировки стола - не только обеденного, но и рабочего. Телеканалы тоже не остались в стороне от этой гонки и подготовили специальные выпуски своих хитов.
В предпоследний день уходящего года, 30 декабря, НТВ покажет специальный выпуск шоу «Звезды» - «Звезды. Новогодний кубок» 16+. Напомним, в первом сезоне рейтингового проекта победил сумасшедше веселый актер Денис Дорохов с командой «Регионы». Теперь же другие участники гонки решили устроить реванш и побороться за новогодний кубок. Вновь выйдут на сцену и попробуют шутить Дмитрий Маликов и команда «Сборная России», Филипп Киркоров и команда «Борцы», Алексей Чумаков и команда «Наполеоны», Александр Ревва и команда «Союз», Лера Кудрявцева и команда «Раисы», Мигель и команда «Сборная СССР», Джиган и команда «Красноярск», Марина Федункив и команда «Объединение ЮГ». Кроме того, в роли играющего тренера, то есть соревнующегося ведущего, снова выступит Азамат Мусагалиев, который станет участником команды «Астана». Начало в 21.00.
Шеф-повар Александр Белькович предлагает приготовить на новогодний стол торт-полено. Фото: канал «Пятница»
«Без вкусной еды в Новый год не обойтись», - решили на СТС и подготовили несколько особенных выпусков программ о еде. 28 и 30 декабря в 9.00 шеф-повар Александр Белькович будет готовить брускетту с хурмой и утиной грудкой в качестве закуски в своем шоу «ПроСТО кухня» 12+. А в 10.00 28 декабря в эфир выйдет предновогодний выпуск проекта «100 мест, где поесть» 16+, в котором тот же Белькович отправится в Северную столицу и расскажет, как в Петербурге совместить любовь к искусству и еде.
Вкусную тему не забыли и на телеканале «Пятница!», где 27 декабря выйдет звездная «Битва шефов» 16+.
Звезды будут готовить вместе с Константином Ивлевым. Фото: канал «Пятница»
Готовить горячее и десерты под предводительством Константина Ивлева и Рената Агзамова будут Наташа Королева и Тарзан, Эвелина Бледанс, Юлия Савичева, Михаил Башкатов, Ирина Дубцова. Начало в 19.00.
На ТВ-3 решили добавить мелодрамы в предновогоднюю атмосферу и на 29 декабря поставили в сетку свой 4-серийный фильм «Другая жизнь» 16+ - про домохозяйку с тремя детьми, которая загадала желание «Хочу, чтобы все было по-другому!» и проснулась в альтернативной реальности - где она успешная карьеристка без семьи. Начало в 19.15.
Ну а посмеются над собой и над нами актеры и комики проекта «Однажды в России» 16+ - новогодний выпуск выйдет на ТНТ за несколько часов до наступления Нового года, 31 декабря.
Музыка нас связала
Ничто так не создает праздничное настроение, как соответствующая музыка. 28 декабря в 23.00 на СТС выйдет новогоднее шоу «VK под шубой» 12+, которое объединит звезд разных поколений. Например, Александр Ревва, он же Артур Пирожков, вместе с молодежной группой «Хлеб» по-своему исполнят хит «Холодная луна».
Те, кто всем новым веяниям в музыке предпочитает старый добрый рок или даже панк, - добро пожаловать на концерт группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым 18+ в ночном эфире РЕН ТВ 1 января.
О других программах, которые телеканалы покажут в ночь на 1 января, читайте в следующем номере «Телепрограммы».
Новая добрая сказка
На Первом канале вечером 30 декабря - премьера музыкального телеспектакля «ТСЖ «Лукоморье» 16+. Признанные мастера сцены и восходящие музыкальные звезды сыграют главные роли в сказке и исполнят новые версии российских хитов. Главный герой Балда (Антоха МС) работает в ТСЖ. В канун Нового года главная по подъезду (Анна Асти) вручает ему список дел - нужно починить все, что сломалось в квартирах жильцов: протекающую трубу, неработающую проводку или мелкие недочеты в ремонте.
Не царица, а главная по подъезду - новая роль Анны Асти. Фото: Первый канал
Засыпая за просмотром новогодней передачи, Балда оказывается во сне, где жильцы дома превращаются в персонажей сказок Пушкина и русского фольклора. Переходя из квартиры в квартиру, он встречает Царевну Лебедь (Юля Гаврилина), Кощея Бессмертного («Кассета»), Лешего (исполнитель лампабикт), Руслана (DJ Stonik1917), Людмилу (Polnalyubvi), Колдуна (Дмитрий Маликов) и многих других сказочных героев.
Узнали Колдуна? Это Дмитрий Маликов! Фото: Первый канал
Исполняя поручения, Балда не только устраняет поломки, но и дарит жильцам новогоднее тепло, создавая для каждого свое маленькое чудо. На протяжении его пути каждый из встретившихся ему героев исполняет музыкальный номер, наполняя пространство праздничной магией и превращая это путешествие в волшебный мюзикл. Генеральный продюсер проекта - Софья Эрнст.