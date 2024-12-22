Сюрпризы и фишки, которыми нас порадуют телеканалы за несколько дней до Нового года

Готовить горячее и десерты под предводительством Константина Ивлева и Рената Агзамова будут Наташа Королева и Тарзан, Эвелина Бледанс, Юлия Савичева, Михаил Башкатов, Ирина Дубцова. Начало в 19.00.

На ТВ-3 решили добавить мелодрамы в предновогоднюю атмосферу и на 29 декабря поставили в сетку свой 4-серийный фильм «Другая жизнь» 16+ - про домохозяйку с тремя детьми, которая загадала желание «Хочу, чтобы все было по-другому!» и проснулась в альтернативной реальности - где она успешная карьеристка без семьи. Начало в 19.15.

Ну а посмеются над собой и над нами актеры и комики проекта «Однажды в России» 16+ - новогодний выпуск выйдет на ТНТ за несколько часов до наступления Нового года, 31 декабря.

Музыка нас связала

Ничто так не создает праздничное настроение, как соответствующая музыка. 28 декабря в 23.00 на СТС выйдет новогоднее шоу «VK под шубой» 12+, которое объединит звезд разных поколений. Например, Александр Ревва, он же Артур Пирожков, вместе с молодежной группой «Хлеб» по-своему исполнят хит «Холодная луна».

Те, кто всем новым веяниям в музыке предпочитает старый добрый рок или даже панк, - добро пожаловать на концерт группировки «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым 18+ в ночном эфире РЕН ТВ 1 января.

О других программах, которые телеканалы покажут в ночь на 1 января, читайте в следующем номере «Телепрограммы».

Новая добрая сказка

На Первом канале вечером 30 декабря - премьера музыкального телеспектакля «ТСЖ «Лукоморье» 16+. Признанные мастера сцены и восходящие музыкальные звезды сыграют главные роли в сказке и исполнят новые версии российских хитов. Главный герой Балда (Антоха МС) работает в ТСЖ. В канун Нового года главная по подъезду (Анна Асти) вручает ему список дел - нужно починить все, что сломалось в квартирах жильцов: протекающую трубу, неработающую проводку или мелкие недочеты в ремонте.