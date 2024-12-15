Как квашеная капуста укрепляет здоровье

Микрофлора кишечника (микробиота) влияет не только на пищеварительную систему, но и на иммунитет, обмен веществ и даже работу мозга. Чтобы поддерживать все процессы на должном уровне, она должна хорошо питаться. И тут на помощь приходят ферментированные продукты. Идеальный вариант - квашеная капуста. Как она влияет на организм, за счет чего укрепляет иммунитет и почему перед ней сдается даже онкология? Объясняют ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Как квашеная капуста помогает худеть?
Способов влияния несколько.
Во-первых, квашеную капусту приходится тщательно жевать, а значит, насыщение приходит быстрее при меньшем объеме съеденного.
Во-вторых, она занимает много места в желудке - насыщения хватит надолго.
В-третьих, при переваривании квашеной капусты выделяются ферменты, которые препятствуют усвоению жиров из еды. Калорийность съеденных блюд снижается.
Сколько есть?
Достаточно 100 г или около 5 - 6 столовых ложек зараз. Есть квашеную капусту каждый день не стоит, несмотря на всю ее пользу. Рацион должен быть разнообразным.
Если вы не любите есть квашеную капусту просто так, добавляйте ее в салаты или варите щи. Продукт действительно очень благотворно влияет на весь организм. А если добавить к ферментированной капусте пробиотики, то полезные бактерии заселят желудочно-кишечный тракт с еще более молниеносной скоростью.
Важно! Не путайте квашеные и маринованные продукты. Последние готовят с помощью уксуса, и никакой пользы организму они не принесут.
Микрофлора просто обожает квашеную белокочанную капусту! Во время ферментирования в капустных листах активно размножаются полезные лактобактерии. Попадая в человеческий организм, они активно заселяют желудочно-кишечный тракт, делая микрофлору более разнообразной. Но какая от этого польза? Рассказываем.
- Улучшается работа кишечника. Квашеная капуста хороша против метеоризма, спазмов, поноса, запора, тяжести в животе и других подобных расстройств.
- Снижается риск развития онкозаболеваний. При ферментации синтезируются короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют восстановлению целостности кишечной стенки. Это делает невозможной рециркуляцию отработанных метаболитов многих гормонов. Уменьшается вероятность развития большинства видов рака.
- Укрепляется иммунитет. Большая часть иммунной (лимфоидной) ткани находится в кишечнике, поэтому именно от его состояния во многом зависит работа иммунной системы. Квашеная капуста отлично питает микробиом. Благодаря такому пребиотику иммунитет крепнет, и организму легче противостоять вирусам.
- Уменьшается негативное воздействие на организм конечных продуктов гликирования, которые ускоряют старение и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Эти вредные молекулы содержатся в копченой, жареной и другой ультраобработанной еде.
- Организм насыщается витаминами. Они вырабатываются бактериями в процессе.
- Снижается вес (особенно у женщин).
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