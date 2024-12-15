Как квашеная капуста укрепляет здоровье

Как квашеная капуста помогает худеть?

Способов влияния несколько.

Во-первых, квашеную капусту приходится тщательно жевать, а значит, насыщение приходит быстрее при меньшем объеме съеденного.

Во-вторых, она занимает много места в желудке - насыщения хватит надолго.

В-третьих, при переваривании квашеной капусты выделяются ферменты, которые препятствуют усвоению жиров из еды. Калорийность съеденных блюд снижается.

Сколько есть?

Достаточно 100 г или около 5 - 6 столовых ложек зараз. Есть квашеную капусту каждый день не стоит, несмотря на всю ее пользу. Рацион должен быть разнообразным.

Если вы не любите есть квашеную капусту просто так, добавляйте ее в салаты или варите щи. Продукт действительно очень благотворно влияет на весь организм. А если добавить к ферментированной капусте пробиотики, то полезные бактерии заселят желудочно-кишечный тракт с еще более молниеносной скоростью.

Важно! Не путайте квашеные и маринованные продукты. Последние готовят с помощью уксуса, и никакой пользы организму они не принесут.

Микрофлора просто обожает квашеную белокочанную капусту! Во время ферментирования в капустных листах активно размножаются полезные лактобактерии. Попадая в человеческий организм, они активно заселяют желудочно-кишечный тракт, делая микрофлору более разнообразной. Но какая от этого польза? Рассказываем.

Улучшается работа кишечника. Квашеная капуста хороша против метеоризма, спазмов, поноса, запора, тяжести в животе и других подобных расстройств.

Снижается риск развития онкозаболеваний. При ферментации синтезируются короткоцепочечные жирные кислоты, которые способствуют восстановлению целостности кишечной стенки. Это делает невозможной рециркуляцию отработанных метаболитов многих гормонов. Уменьшается вероятность развития большинства видов рака.

Укрепляется иммунитет. Большая часть иммунной (лимфоидной) ткани находится в кишечнике, поэтому именно от его состояния во многом зависит работа иммунной системы. Квашеная капуста отлично питает микробиом. Благодаря такому пребиотику иммунитет крепнет, и организму легче противостоять вирусам.

Уменьшается негативное воздействие на организм конечных продуктов гликирования, которые ускоряют старение и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Эти вредные молекулы содержатся в копченой, жареной и другой ультраобработанной еде.

Организм насыщается витаминами. Они вырабатываются бактериями в процессе.

Снижается вес (особенно у женщин).

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