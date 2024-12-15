Победитель «Голос. Дети» Вася Иголкин: «Родители решили, что смартфона у меня не будет. Но мне не бывает скучно»

Колоритный 12-летний Вася Иголкин из Санкт-Петербурга словно создан для участия в этом шоу. Вокал, форма и выправка моряка, русые волосы - с драматургической и продюсерской точки зрения практически идеальные компоненты победы. Но никакой победы могло и не быть.
Во-первых, Вася попал в детский «Голос» 6+ с третьего раза. Во-вторых, едва не пролетел мимо шоу и был в шаге от фиаско: добрый Дима Билан буквально втащил вокалиста в проект, обернувшись на последней ноте киношлягера «Этот большой мир» из фантастического фильма «Москва - Кассиопея» (1974). В-третьих, финальная битва случилась такой драматичной, что до последнего не было понятно, удастся ли Васе обойти ближайшего преследователя, ровесника Саида Галиуллина из Казани.
Ближайшего соперника Саида Галиуллина морячок обошел на считаные проценты. Фото: Первый канал
Соперников отделили мизерные 2,8% (45,3% против 42,5%). Именно на столько, кажется теперь, Василий больше хотел этой победы. Белоснежный парадный китель (а еще характер, закаленный во время игры в хоккей за «Невских юнг») лишь придал уверенности в ходе стрессового прямого эфира.
«Постоянно напеваю что-то»
- Я с самого детства постоянно пою, хожу и напеваю что-то, потому и решил заниматься музыкой, - признался Вася. - С первого класса занимаюсь игрой на трубе (как и брат Вова, а вот сестра Алена играет на гуслях. - Авт.). И поэтому в ансамбле Нахимовского училища тоже стал играть на трубе. На репетиции иду сразу после занятий. Мы ездим выступать перед ветеранами Великой Отечественной, а еще перед ранеными бойцами из зоны СВО.
Идея стать моряком запала в голову мальчику еще в четыре года: на автобусной экскурсии с бабушкой проезжал крейсер «Аврору» и влюбился в красивое здание напротив. Спросил, что там находится, и пообещал, что, когда подрастет, пойдет учиться именно туда. Дома начал собирать кораблики из картона и дерева, а потом действительно поступил в то самое заведение, которым очаровался, - лазурное Нахимовское военно-морское училище.
Фото: Первый канал
Теперь Вася служит в школе-интернате и видится с родителями только по выходным, во время увольнительных. Эти драгоценные часы он и решил тратить на поездки в Москву, чтобы все-таки пробиться в шоу «Голос. Дети». Как оказалось, не зря.
Было ясно, кого Дима Билан поведет в суперфинал - на всех этапах он выдавал Васе все более и более пронзительные композиции, которыми курсант рвал в клочья сердца каждой мамы, сидящей у экрана: «Прекрасное далеко», «Синяя вечность» и «Журавли». Конкуренцию составили суперопытная Арина Точилова (более сотни побед в музыкальных конкурсах и выступление в Кремле с Ларисой Долиной!) и «возвращенец» Саид Галиуллин, которого спасли зрители в ходе дополнительного этапа шоу.
- Когда уже дошел до финала, надо побеждать! - провозгласил Вася в преддверии главной битвы. Перевес в три процента обеспечил Иголкину приз в 1 млн рублей и право записать сингл с музыкальным лейблом ВК.
«Купил бы надувную лодку»
- Василий, кажется, сама судьба толкает тебя на сцену. Неужели даже после такой победы хочешь стать военным?
- Да, это по-прежнему моя мечта! Вокал этому делу не мешает.
- А чем еще занимаешься, помимо музыки?
- Я занимаюсь фотосъемкой, люблю конструировать модели самолетов, кораблей, вообще люблю все делать своими руками.
Фото: Первый канал
Играю на трубе и занимаюсь хоккеем. Пою в церковном хоре, хожу на шлюпке под парусом. Читать люблю, у меня дома много книг (и классика, и про корабли, конечно, и по истории).
- Детский «Голос» завершился. Что будет дальше?
- Продолжу учиться. Хочу стать летчиком ВМФ, потому что мой прадедушка тоже служил в авиации - был механиком и стрелком-наводчиком. Люблю корабли, поэтому мне хотелось бы совместить море и небо. Вот представьте: сижу за штурвалом, взлетаю с авианосца и напеваю: «Первым делом, первым делом - самолеты! Ну а девушки? А девушки потом!» Кстати, майор Булочкин (Николай Крючков) из «Небесного тихохода» - мой любимый персонаж. Он очень крутой летчик.
- А деньги как потратил бы? Если б можно было.
- Купил бы надувную лодку, а остальное отправил бы в больницы больным детям, чтобы у них все было хорошо. Плюс отдал бы на восстановление храма возле дома: он очень красивый и древний - будет здорово, когда его достроят.
- Почему ты выступал в форме? Петь же можно было и в обычной одежде.
- Во-первых, мне хотелось подчеркнуть, что я из Нахимовского училища и представляю его. Во-вторых, чтобы больше ребят захотели поступить к нам. Чтобы дети не засиживались в телефонах днями и часами, а проводили время с умом и учились. Мы с моим другом по училищу Марком, когда выдается свободное время, не тыкаем в сенсорные кнопки, а играем в настольные игры и даже устраиваем бои. Один раз сделали целый БМФ - бумажный морской флот: придумали названия кораблям, назначили командиров, вели бои против других классов.
Вася ни минуты не сидит без дела: то мастерит корабли, то играет в хоккей. Фото: Первый канал
«Сижу в самолете, взлетая с авианосца»
- Ты же в «Голосе» не новичок?
- Да, в первый раз, когда я пришел, толком не знал, что за проект и как тут все устроено. С первого раза пройти не удалось. Тогда я решил пробиваться к победе. Пришел во второй, а потом и в третий раз, который оказался удачным. Поддерживала меня семья, за что я очень благодарен. У меня есть старшая сестра Алена и младший брат Вова. У нас в семье все музыкальные, каждый имеет много наград и добивался успехов. Алена, например, на гуслях играет, у нее очень красивый голос. Вова тоже играет на трубе и поет. Раньше он не хотел петь, а потом вдруг стал заниматься вокалом и сейчас уже меня догоняет! Мы любим подраться, поиграть в игры, а еще рисуем и готовим вместе.
- Так ты еще и повар?! Или, как на флоте говорят, кок?
- Умею приготовить шарлотку, молочный коктейль из бананов и молока, гречневую кашу. Люблю красиво сервировать стол.
- А как сам любишь проводить свободное время?
- Рисую, конструирую, читаю. Могу даже и стихи писать или делать зарисовки в блокноте, придумывать сценарии к военным фильмам. Мои родители решили, что сенсорного телефона у меня не будет, поэтому я умею себя занимать, мне никогда не бывает скучно.
- Если бы ты был художником, как бы себя нарисовал?
- Сижу в самолете, взлетая с авианосца.
- А что загадаешь на Новый год?
- Новую золотую трубу и надувную лодку.
P.S. Лучшим наставником 11-го сезона шоу «Голос. Дети» зрители признали Диму Билана, который и сотворил победу Васи Иголкина.