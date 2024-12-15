Победитель «Голос. Дети» Вася Иголкин: «Родители решили, что смартфона у меня не будет. Но мне не бывает скучно»

Играю на трубе и занимаюсь хоккеем. Пою в церковном хоре, хожу на шлюпке под парусом. Читать люблю, у меня дома много книг (и классика, и про корабли, конечно, и по истории).

- Детский «Голос» завершился. Что будет дальше?

- Продолжу учиться. Хочу стать летчиком ВМФ, потому что мой прадедушка тоже служил в авиации - был механиком и стрелком-наводчиком. Люблю корабли, поэтому мне хотелось бы совместить море и небо. Вот представьте: сижу за штурвалом, взлетаю с авианосца и напеваю: «Первым делом, первым делом - самолеты! Ну а девушки? А девушки потом!» Кстати, майор Булочкин (Николай Крючков) из «Небесного тихохода» - мой любимый персонаж. Он очень крутой летчик.

- А деньги как потратил бы? Если б можно было.

- Купил бы надувную лодку, а остальное отправил бы в больницы больным детям, чтобы у них все было хорошо. Плюс отдал бы на восстановление храма возле дома: он очень красивый и древний - будет здорово, когда его достроят.

- Почему ты выступал в форме? Петь же можно было и в обычной одежде.

- Во-первых, мне хотелось подчеркнуть, что я из Нахимовского училища и представляю его. Во-вторых, чтобы больше ребят захотели поступить к нам. Чтобы дети не засиживались в телефонах днями и часами, а проводили время с умом и учились. Мы с моим другом по училищу Марком, когда выдается свободное время, не тыкаем в сенсорные кнопки, а играем в настольные игры и даже устраиваем бои. Один раз сделали целый БМФ - бумажный морской флот: придумали названия кораблям, назначили командиров, вели бои против других классов.