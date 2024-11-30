Летающий Лазарев и Киркоров-судья: скандалы и сюрпризы на пути к финалу вокального телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Из 72 конкурсантов шестого сезона вокального телешоу «Ну-ка, все вместе!» в финал вышли 11 человек. 29 ноября на телеканале «Россия» сотня жюри выберет победителя проекта, который получит кубок шоу, 5 млн рублей и сингл с ротацией на радио. Этот сезон был полон неожиданностей - рассказываем о закулисье шоу.

«Прыжок Спайдермена»

Выступления вокалистов в «Ну-ка, все вместе!» оценивает сотня жюри, которую возглавляет певец Сергей Лазарев. У каждого эксперта - один голос. В этом сезоне Лазарев часто возмущался, когда кто-то из экспертов придерживал голоса, из-за чего талантливые вокалисты выбывали из соревнования.

Сам Лазарев так пояснял за кадром свое поведение: «Шестой сезон шоу стал самым эмоционально тяжелым для меня. Я искренне люблю и уважаю каждого эксперта в нашей сотне, это правда, но за шесть сезонов я изучил поведение почти каждого эксперта сотни, и для меня голосования и комментарии многих стали уже предсказуемы. Однако не перестают меня возмущать и тревожить. Я не могу не реагировать. Меня по-прежнему удивляют нажатые кнопки на откровенно слабых участников и не нажатые на сильных фаворитов».

Лазарев защищал участников ярко. Громкой стала история из спецвыпуска к юбилею Игоря Крутого: соревновалась десятка опытных участников проекта и результат их выступлений не влиял на финал. Когда пела Арпи Абкарян, то один из ста членов жюри (фониатр Лев Рудин) не стал нажимать кнопку и голосовать за нее. Из-за этого Абкарян не смогла бы набрать 100 баллов и победить. В это время Лазарев спрыгнул со своего места на стене - декорации высокие, поэтому певец совершал акробатические трюки, чтобы добраться до места Рудина. Когда Сергей «допрыгал» до строгого фониатра, то нажал за него кнопку и конкурсантка получала наивысшие 100 баллов. Обиженный Рудин покинул студию.

Благодаря поступку Лазарева оказалось две победительницы - Дарья Храмова и Арпи Абкарян. И каждая из них получила от Игоря Крутого по новой песне. Лидер сотни оправдался за свой «прыжок Спайдермена»: «Игорь Крутой в выпуске сам сказал, что хотел бы, чтобы Арпи Абкарян победила. Что касается Арпи, то она давно заслужила в нашем шоу призовые места (дважды бронзовый призер двух сезонов) и ей уже не надо признания сотни (она сама эксперт). Ей для полного счастья не хватало лишь сольной песни от композитора Игоря Крутого, в ем я ей немного и помог, добавив один голос «вечно недовольного» эксперта, который всегда предвзято относился к ней в шоу и никогда не вставал. С его присутствием она априори никогда не была бы победительницей - это личная неприязнь, несправедливое судейство и двойные стандарты».

Сюрприз в эфире

Эксперт шоу певица Акула (Оксана Почепа), пока шел шестой сезон, успела выйти замуж за другого эксперта - композитора Игоря Бабаева. И родить дочь! Перед финалом Акула говорит: «Для меня это шоу многое значит: на стене я встретила свою судьбу, и у нас с Игорем Бабаевым недавно родилась дочь Раиса! Хочу пожелать всем финалистам прежде всего удачи, ведь многое может испортить элементарное волнение перед сценой».

Из первых уст

К сотне жюри в финале присоединился Филипп Киркоров: «Мне категорически не везло в конкурсах, но меня это только бодрило и мотивировало. В финале значимого проекта нашей страны «Ну-ка, все вместе!» певцы будут бороться за главный приз. И дело не в деньгах, дело - в любви народной, в этой сиюминутности. На сцене будут лучшие из лучших. Я следил за всеми участниками, но буду объективен, буду судить по факту - былые заслуги не в счет. Выиграет сильнейший».