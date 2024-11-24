Не убирайте пленки! Чем хороши мандарины и как их правильно есть

Уже поддались желанию килограммами скупать мандарины в преддверии Нового года? У большинства из нас аромат и вкус этих цитрусовых ассоциируется с зимой и атмосферой праздника. И, конечно, мы обычно не задумываемся о том, какие вещества попадают в наш организм вместе с фруктами, а ведь они могут принести не только пользу, но и вред. Разобраться в том, чем хороши и чем опасны мандарины (их чрезмерное употребление), нам помогут ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Фото: Первый канал
Мандарин - это фрукт с хозяйственно-бытовой точки зрения и разновидность ягоды, если говорить о научной классификации. В зависимости от сорта он бывает сладкий или кислый, сочный или суховатый, с легко отделяющейся кожурой и с неподатливой. В любом случае примерно 87% мандарина - это вода. На втором месте в составе идет сахар (около 7%), все остальное - витамины, кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и т. д.
Чем хороши мандарины?
- Много витаминов А и С, благодаря чему наша кожа остается сияющей и чистой, зубы и кости - крепкими, глаза - зоркими, а иммунитет более успешно борется со всеми вирусами и бактериями.
- Богаты растворимой (пектином) и нерастворимой клетчаткой. Она необходима для правильной работы кишечника.
- Аскорбиновая кислота способствует выработке коллагена, который помогает поддерживать здоровье костей, сухожилий, волос и ногтей. А еще аскорбиновая кислота наделяет мандарины жаропонижающим свойством.
- Вещество, которое часто добавляют в препараты для лечения варикоза и отеков, - гесперидин. Это флавоноид и мощный антиоксидант, способный облегчать симптомы менопаузы, нормализовывать гормональный баланс и защищать от свободных радикалов, предупреждая рак. Больше всего гесперидина в белой пленочке, которая прячется под кожурой. К сожалению, чаще всего ее снимают и выбрасывают.
- Также от воздействия свободных радикалов нас защищает содержащийся в мандарине лютеин. Он же полезен для здоровья глаз.
- Лимонная кислота в цитрусовых нейтрализует вредные соединения в организме.
- Синефрин согласно ряду исследований способен сдерживать выработку «плохого» холестерина, а значит, снижать риск инфарктов и инсультов.
Сколько мандаринов можно съесть, чтобы не навредить себе?
До пяти небольших фруктов в день, но не за один раз! 6 - 7 мандаринов - это около 50 г фруктозы, что уже слишком много. Если ежедневно съедать больше этой нормы, то можно набрать лишние килограммы.
Жировая ткань начнет накапливаться не только на животе, но и прежде всего в печени и поджелудочной железе.
Еще несколько причин, чтобы не переедать
- Все цитрусовые - сильный аллерген. Организм может среагировать на слишком большое количество съеденных мандаринов, даже если раньше все было в порядке.
- Мандарины повышают кислотность желудочного сока. Слизистая оболочка желудка раздражается и воспаляется. Кислая отрыжка - явный признак того, что эти процессы происходят в вашем организме. Людям с язвой или гастритом стоит быть осторожнее при поедании цитрусовых.
- Сок мандарина постепенно разрушает зубную эмаль, смягчая ее. Поэтому нельзя чистить зубы сразу после того, как поели цитрусовых. Щетинки могут повредить ослаб-
- ленную эмаль. Лучше прополоскать рот водой, а зубы почистить попозже.
- Мандарины могут провоцировать вздутие живота, впрочем, как и любые другие фрукты, если съесть их слишком много. В этом во многом виновата фруктоза.
- Она же приводит к тому, что после мандаринов еще больше хочется есть. Поэтому фрукты лучше воспринимать как десерт и наслаждаться ими после основных приемов пищи, когда аппетит уже почти утолен.
- Хотя мандарины считаются низкокалорийным продуктом, в них все еще много сахара. Диабетикам стоит быть аккуратнее, несмотря на достаточно низкий гликемический индекс.
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