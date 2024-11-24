Не убирайте пленки! Чем хороши мандарины и как их правильно есть

Мандарин - это фрукт с хозяйственно-бытовой точки зрения и разновидность ягоды, если говорить о научной классификации. В зависимости от сорта он бывает сладкий или кислый, сочный или суховатый, с легко отделяющейся кожурой и с неподатливой. В любом случае примерно 87% мандарина - это вода. На втором месте в составе идет сахар (около 7%), все остальное - витамины, кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и т. д.

Чем хороши мандарины?

Много витаминов А и С, благодаря чему наша кожа остается сияющей и чистой, зубы и кости - крепкими, глаза - зоркими, а иммунитет более успешно борется со всеми вирусами и бактериями.

Богаты растворимой (пектином) и нерастворимой клетчаткой. Она необходима для правильной работы кишечника.

Аскорбиновая кислота способствует выработке коллагена, который помогает поддерживать здоровье костей, сухожилий, волос и ногтей. А еще аскорбиновая кислота наделяет мандарины жаропонижающим свойством.

Вещество, которое часто добавляют в препараты для лечения варикоза и отеков, - гесперидин. Это флавоноид и мощный антиоксидант, способный облегчать симптомы менопаузы, нормализовывать гормональный баланс и защищать от свободных радикалов, предупреждая рак. Больше всего гесперидина в белой пленочке, которая прячется под кожурой. К сожалению, чаще всего ее снимают и выбрасывают.

Также от воздействия свободных радикалов нас защищает содержащийся в мандарине лютеин. Он же полезен для здоровья глаз.

Лимонная кислота в цитрусовых нейтрализует вредные соединения в организме.

Синефрин согласно ряду исследований способен сдерживать выработку «плохого» холестерина, а значит, снижать риск инфарктов и инсультов.

Сколько мандаринов можно съесть, чтобы не навредить себе?

До пяти небольших фруктов в день, но не за один раз! 6 - 7 мандаринов - это около 50 г фруктозы, что уже слишком много. Если ежедневно съедать больше этой нормы, то можно набрать лишние килограммы.

Жировая ткань начнет накапливаться не только на животе, но и прежде всего в печени и поджелудочной железе.

Еще несколько причин, чтобы не переедать

Все цитрусовые - сильный аллерген. Организм может среагировать на слишком большое количество съеденных мандаринов, даже если раньше все было в порядке.

Мандарины повышают кислотность желудочного сока. Слизистая оболочка желудка раздражается и воспаляется. Кислая отрыжка - явный признак того, что эти процессы происходят в вашем организме. Людям с язвой или гастритом стоит быть осторожнее при поедании цитрусовых.

Сок мандарина постепенно разрушает зубную эмаль, смягчая ее. Поэтому нельзя чистить зубы сразу после того, как поели цитрусовых. Щетинки могут повредить ослаб-

ленную эмаль. Лучше прополоскать рот водой, а зубы почистить попозже.

Мандарины могут провоцировать вздутие живота, впрочем, как и любые другие фрукты, если съесть их слишком много. В этом во многом виновата фруктоза.

Она же приводит к тому, что после мандаринов еще больше хочется есть. Поэтому фрукты лучше воспринимать как десерт и наслаждаться ими после основных приемов пищи, когда аппетит уже почти утолен.

Хотя мандарины считаются низкокалорийным продуктом, в них все еще много сахара. Диабетикам стоит быть аккуратнее, несмотря на достаточно низкий гликемический индекс.

«Обман веществ» 16+

Ночной эфир