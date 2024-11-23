Как звезды шоу-бизнеса продолжают осваивать азы фигурного катания в шоу «Народный «Ледниковый период»

Блогер Валя Карнавал встала в пару с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым - и пока что очень старается, хоть дается все непросто: «Только сейчас понимаю, насколько это адский труд. Мозоли на мизинцах до костей, синяки по всему телу, чувствуешь, как трутся колени, когда их сгибаешь. Ты просыпаешься и не можешь встать с кровати, тренировки по 6 часов. Не успеваю даже поесть». А ведь еще шоу «Голос. Дети» Вале надо успевать вести!