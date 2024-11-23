Как звезды шоу-бизнеса продолжают осваивать азы фигурного катания в шоу «Народный «Ледниковый период»

В судейское кресло вернулась Татьяна Тарасова, в ведущие - Евгения Медведева, а в участники - Аделина Сотникова. И пока спортсмены оттачивают мастерство вместе со звездами и простыми людьми (новая концепция проекта), журнал «Телепрограмма» в «Лужниках» подсмотрел за тем, как проходят съемки, и выбрал самые интересные моменты для читателей.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Блогер Валя Карнавал встала в пару с олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым - и пока что очень старается, хоть дается все непросто: «Только сейчас понимаю, насколько это адский труд. Мозоли на мизинцах до костей, синяки по всему телу, чувствуешь, как трутся колени, когда их сгибаешь. Ты просыпаешься и не можешь встать с кровати, тренировки по 6 часов. Не успеваю даже поесть». А ведь еще шоу «Голос. Дети» Вале надо успевать вести!
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Одна из самых интересных пар - пятикратная чемпионка мира Арина Аверина и двукратный серебряный призер Олимпиады Владимир Морозов. Гуттаперчевая гибкость девушки позволяет ставить совершенно немыслимые номера. Впрочем, как и сестре-близняшке Арины - Дине, которая катается в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым и уже успела получить травму: на тренировке рассекла подбородок, который быстро зашили без наркоза.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
«Любовь Советского Союза» Ангелина Стречина попала в пару к серебряному призеру ОИ Александру Энберту - и теперь отыгрывает фирменное ретро вместе с ним.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Поскольку сезон в этом году народный, ведущему Алексею Ягудину пришлось тряхнуть стариной и покататься с 66-летней пенсионеркой Натальей Саблиной - преподавателем по профессии.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Многие ждали возвращения Аделины Сотниковой - олимпийской чемпионки, которая еще в 2016 году выигрывала «Ледниковый период», - и это случилось. Теперь фигуристка ведет к победе Григория Сперанского, бывшего актера ледового театра «Алеко».
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Несмотря на бионические протезы на месте кистей и ступней, Роман Костомаров ни на секунду не унывает и наслаждается работой за судейским столиком. Вот что такое олимпийская выдержка и характер.