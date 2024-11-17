Сезон хурмы открыт: кому полезна и чем вредна

В конце осени наступает сезон хурмы - оранжевой, сладкой и мясистой ягоды, которая известна тем, что вяжет во рту. Как и у любого другого продукта, у нее есть свои плюсы и минусы. Именно о них расскажут ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Чем хороша хурма
- Содержит йод. Этот важнейший микроэлемент реже присутствует в растительной пище. Однако он очень полезен для правильного функционирования щитовидной железы, обмена веществ, физического развития и сохранения когнитивных функций (ума и сообразительности).
- Замедляет старение благодаря большому количеству антиоксидантов, включая бета-каротин. Он борется со свободными радикалами, защищая клетки от разрушения.
- Содержит большое количество витамина С, а также витамины группы В. Они стимулируют работу иммунной системы, защищая организм от вирусов, что особенно важно в сезон простуд. Кроме того, участвуют в сотнях метаболических процессов.
- Способствует выведению натрия, тем самым снижая артериальное давление. За это ответственен калий, который улучшает сократительную функцию сердца и снижает риски инсультов и инфарктов. Именно поэтому хурму часто рекомендуют есть людям из группы риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
- Помогает нормализовать сон и работу кишечника благодаря содержанию магния.
- Выводит лишнюю жидкость и убирает отеки.
- Содержит железо. Оно, конечно, хуже усваивается, чем железо из мяса животных, но этот альтернативный источник все равно не стоит сбрасывать со счетов.
- Устраняет старческий/возрастной запах. Этим свойством часто пользуются японцы. Они едят сушеную хурму и варят чай из листьев ягоды.
- Оказывает легкое слабительное действие и нормализует стул. НО! Лишь при условии, что вы едите спелую хурму в умеренном количестве. Если ягода не успела созреть или вы съели несколько штук зараз, то велика вероятность возникновения болей в желудке, вздутия и запоров.
С осторожностью хурму стоит есть:
- Детям до трех лет.
- Людям с проблемами с камнеобразованием и во время обострений заболеваний ЖКТ. Такое патологическое явление, как фитобезоар, часто связывают именно с хурмой. Фитобезоар - это образование неперевариваемой растительной массы при взаимодействии танина и желудочного сока. Иногда эти комочки, напоминающие капли в желудочно-кишечном тракте, приходится извлекать с помощью операции.
- Людям, страдающим запорами или геморроем.
- Людям с сахарным диабетом. Хурма содержит много углеводов - около 25%, хотя гликемический индекс невысок. Все дело в танинах (фенольных соединениях), которые замедляют всасывание питательных веществ, в том числе сахаров. Опаснее всего в этом плане кожура. Если ее снять, количество танинов значительно снизится, а хурма будет меньше вязать. Избавиться от этого эффекта поможет заморозка ягод или поливание их горячей водой. Если положить хурму рядом со спелыми фруктами (бананами или яблоками), она дозреет быстрее и перестанет вязать.
Как часто можно есть хурму
Если ягоды крупные, то достаточно одной штуки 2 - 3 раза в неделю. Некрупные плоды можно есть хоть каждый день, но не больше одного. Лучше воспринимать хурму как десерт и съедать ее в первой половине дня после завтрака или обеда. Калорийность средней хурмы весом 250 граммов около 170 калорий, что существенно.
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