Сезон хурмы открыт: кому полезна и чем вредна

Чем хороша хурма

Содержит йод. Этот важнейший микроэлемент реже присутствует в растительной пище. Однако он очень полезен для правильного функционирования щитовидной железы, обмена веществ, физического развития и сохранения когнитивных функций (ума и сообразительности).

Замедляет старение благодаря большому количеству антиоксидантов, включая бета-каротин. Он борется со свободными радикалами, защищая клетки от разрушения.

Содержит большое количество витамина С, а также витамины группы В. Они стимулируют работу иммунной системы, защищая организм от вирусов, что особенно важно в сезон простуд. Кроме того, участвуют в сотнях метаболических процессов.

Способствует выведению натрия, тем самым снижая артериальное давление. За это ответственен калий, который улучшает сократительную функцию сердца и снижает риски инсультов и инфарктов. Именно поэтому хурму часто рекомендуют есть людям из группы риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Помогает нормализовать сон и работу кишечника благодаря содержанию магния.

Выводит лишнюю жидкость и убирает отеки.

Содержит железо. Оно, конечно, хуже усваивается, чем железо из мяса животных, но этот альтернативный источник все равно не стоит сбрасывать со счетов.

Устраняет старческий/возрастной запах. Этим свойством часто пользуются японцы. Они едят сушеную хурму и варят чай из листьев ягоды.

Оказывает легкое слабительное действие и нормализует стул. НО! Лишь при условии, что вы едите спелую хурму в умеренном количестве. Если ягода не успела созреть или вы съели несколько штук зараз, то велика вероятность возникновения болей в желудке, вздутия и запоров.

С осторожностью хурму стоит есть:

Детям до трех лет.

Людям с проблемами с камнеобразованием и во время обострений заболеваний ЖКТ. Такое патологическое явление, как фитобезоар, часто связывают именно с хурмой. Фитобезоар - это образование неперевариваемой растительной массы при взаимодействии танина и желудочного сока. Иногда эти комочки, напоминающие капли в желудочно-кишечном тракте, приходится извлекать с помощью операции.

Людям, страдающим запорами или геморроем.

Людям с сахарным диабетом. Хурма содержит много углеводов - около 25%, хотя гликемический индекс невысок. Все дело в танинах (фенольных соединениях), которые замедляют всасывание питательных веществ, в том числе сахаров. Опаснее всего в этом плане кожура. Если ее снять, количество танинов значительно снизится, а хурма будет меньше вязать. Избавиться от этого эффекта поможет заморозка ягод или поливание их горячей водой. Если положить хурму рядом со спелыми фруктами (бананами или яблоками), она дозреет быстрее и перестанет вязать.

Как часто можно есть хурму

Если ягоды крупные, то достаточно одной штуки 2 - 3 раза в неделю. Некрупные плоды можно есть хоть каждый день, но не больше одного. Лучше воспринимать хурму как десерт и съедать ее в первой половине дня после завтрака или обеда. Калорийность средней хурмы весом 250 граммов около 170 калорий, что существенно.

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