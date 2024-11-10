Все на лице написано: как понять, что человек болен

1. Резкий набор или потеря веса за короткий срок

Насторожиться стоит, если серьезные внешние изменения произошли без видимых причин в течение одного-двух месяцев. Опаснее всего, пожалуй, неожиданно проявившаяся худоба. Под этим симптомом могут скрываться самые различные заболевания, но прежде всего онкология.

Резкий набор веса тоже не стоит оставлять без внимания, поскольку дело не всегда в обычном переедании и плохом рационе. Речь может идти о психологических проблемах. Да, если вы постоянно усиленно заедаете стресс, то это тоже опасно. Последствия такого пищевого поведения могут быть очень серьезными. Но это лечится.

2. Резкие смены настроения, раздражительность, апатия, усталость

Все мы иногда можем чувствовать упадок сил и становиться не самыми приятными собеседниками, но обычно это длится не больше нескольких недель. Если даже спустя месяц человек продолжает вести себя необычно (например, был оптимистом, а стал пессимистом), то, скорее всего, это не просто хандра, а серьезный сбой в работе организма. Отличие в том, что плохое настроение проходит с исчезновением триггера, а настоящая депрессия остается даже когда все хорошо.

3. Ухудшение внешнего вида

Припухшие веки, тусклый цвет кожи, морщины у еще достаточно молодого человека - все это может говорить о проблемах со здоровьем. Здесь задействована и эндокринная система, и сердечно-сосудистая, и мочевыделительная. Например, почки могут не справляться с выводом токсинов, отсюда и проблемная кожа.

4. Постоянные отеки

Если ноги отекли после долгой прогулки или пребывания на жаре, то в целом ничего страшного в этом нет - просто пейте побольше воды, чтобы организм ее не запасал. Опасны отеки, которые не спадают ни утром, ни вечером, даже если вы сделали прохладную ванночку и полежали с поднятыми вверх ногами. Срочно нужно обратиться к врачу, если отекают еще и руки с лицом. Такие симптомы говорят о высокой вероятности серьезных проблем с почками, сердечно-сосудистой системой или с щитовидной железой.

5. Жирные волосы, ломкие ногти, нездоровая кожа

Кожа одной из первых подает нам знаки о том, что в организме произошел сбой. Высыпания, шелушения, избыток жира, потемнения в подмышках, на локтях, шее и вокруг век - одни из самых явных, но в то же время неочевидных признаков нездоровья. Слабые, ломкие волосы, перхоть, трещины в уголках губ - это тоже ненормально. Женщины, как правило, чаще, чем мужчины, обращают внимание на такие «мелочи». Поэтому, дамы, следите не только за своим внешним видом, но и желательно за состоянием близких.

Конечно, все перечисленные симптомы могут быть признаками обычных недомоганий или незначительной нехватки витаминов, но и вероятность серьезных заболеваний исключать нельзя. Чем раньше вы поймете, что происходит с вашим телом, тем быстрее сможете вернуться к обычной жизни и привычному облику.

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