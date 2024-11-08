Шоу «Голос. Дети»: как Караулова готова драться с Биланом за вокалистов

На Первом продолжается главный вокальный проект страны - масштабный конкурс песни «Голос. Дети», в котором трое наставников (Юлианна Караулова, Дима Билан и Jony), набрав в команды по полтора десятка талантливых артистов, повели их к финалу. Пока шоу находится на стадии поединков - вокалисты и вокалистки встают в трио и поют так, чтобы тренер пропустил в следующий этап именно их. Конечно, все это сопровождается обсуждением и даже перепалками. Журнал «Телепрограмма» приводит самые яркие моменты выяснения отношений между наставниками, остроты и неожиданные повороты сюжета проекта.
Битва за бриллиант из Кинешмы
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Поняв, что сидеть тихо и ждать своего счастья в детском «Голосе» бесполезно, Юлианна Караулова перешла к новой тактике - певица начала буквально биться за таланты. Иногда в прямом смысле слова. Так было, когда на сцену вышел 11-летний Маколей Калкин (очень похож!) из Кинешмы - белобрысый Андрей Прибыльский. Он выбрал сложнейший хит Селин Дион I Surrender и выдал его так мягко и чисто, что очаровал всех наставников. Тогда-то и развернулась настоящая битва. «Я вообще в шоке! - взяла слово Юлианна Караулова. - Вы просто бриллиант! Я бы могла подраться за вас, но это было бы странно. Хотя... с другой стороны. Нет никаких запрещающих правил, да? В какой-то момент перехватило дыхание, но когда я увидела вас (хватается за голову). Настоящий когнитивный диссонанс». Увы, боевой настрой и елей не помогли - Андрей пошел в команду к Jony, с которым и спел знаменитую «Комету» на бис.
Девочку, победившую ДЦП и аутизм, никто не взял
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
К сожалению, любой конкурс - это история не только ярких побед, но и обидных поражений. Так было с Алией Исмаиловой из Владивостока. Сейчас красивая брюнетка отлично поет и работает моделью. Но при рождении врачи ставили девочке диагнозы ДЦП атанической формы и аутизм.
- Меня называют чудо-ребенком, - объяснила вокалистка без тени бахвальства. - Потому что, когда я родилась, врачи говорили, что я буду не такая, как все, - у меня не было шансов ходить, говорить. Мы с мамой прошли тяжелый путь ради того, чтобы сейчас я сидела перед вами здесь.
Увы, исполнение шлягера «Продлись, счастье», с которым блистала Анне Вески, не впечатлило наставников - к Алие никто не повернулся. А может, команды уже были набраны и оставался всего один шанс на попадание в проект. Исмаиловой его не дали.
Вокалистка разрыдалась от обиды, а Юлианна Караулова вышла ее утешать: «Давайте обнимемся, я заберу ваши слезы».
Наставник готов знакомиться с родителями
Дима Билан буквально уговорил юного вокалиста пойти в его команду. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Когда еще во время слепых прослушиваний восьмилетний Гриша Дружинин с едва заметной картавостью затянул роман «Дорогой длинною», Дима Билан буквально подпрыгнул на месте. И в какой-то момент признался соседу Jony: «Сейчас пойду в пляс!». Разумеется, почти сразу наставник хлопнул по кнопке и начал неистово тянуть большой палец навстречу мальчику. А когда ударили по кнопкам Юлианна Караулова и Jony, Дима запротестовал: «Зачем ты повернулась?!». В какой-то момент тренеры вскочили и пошли вприсядку. У Билана почти не осталось козырей - и когда Гриша выбирал, к кому пойти, Дима пошел ва-банк: «Во-первых, как вас по отчеству? Во-вторых, где вы вообще занимаетесь? Откуда такая культура, такое слово, такое «выдавание»?» «Очень хочется сказать - вы такой сладкий!» - решила поддержать «торг» Юлианна. Но Билан не отступал: «Хочу пригласить вас в команду - тут и свобода, и размышления, и о высоком сможем поговорить. И с родителями вашими познакомиться». Эти аргументы оказались весомыми - Гриша пошел к Диме.
Легальная «слезодавилка»
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Вообще на «Голосе» детям дают петь такие песни, что ни одна нервная система не выдержит. В поединках команды Билана вышли на сцену Мария Кареева, Екатерина Якимова и Ева Родькина и давай петь про то, что «мама - первое слово, главное слово». Ну а когда за спинами исполнительниц появились их детские рисунки, а потом и настоящие мамы - тут всех и накрыло. Не выдержала и мама трехлетнего мальчика Юлианна Караулова - тоже разревелась.
- Думаю, мамы всей страны рыдали у экранов, - предположила наставница. - За каждым маленьким шагом маленького ребенка стоит колоссальная работа родителей!
Четверной прыжок и хулиганы
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Одним из самых ярких событий поединков стало выступление тройки бодрых мальчуганов: Егора Лысуна, Григория Дружинина и Даниила Гладченко. Парни спели заглавную песню к фильму «Приключения Буратино» и подняли на ноги весь зал.
- Вы что натворили, хулиганье? - едва переведя дыхание, кричала Караулова. - Что это было? Разнесли эту студию!
Судьи так сильно впали в детство, что даже Билан решил повторить фирменный прыжок, которым покорил «Евровидение». Артист вместе с вокалистами почти синхронно прыгнул, наплевав на статус. Жаль, что потом пришлось расстаться с двумя парнями - дальше прошел только Дружинин.
«Голос. Дети - 11» 12+
Пятница/21.45