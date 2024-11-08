Шоу «Голос. Дети»: как Караулова готова драться с Биланом за вокалистов

К сожалению, любой конкурс - это история не только ярких побед, но и обидных поражений. Так было с Алией Исмаиловой из Владивостока. Сейчас красивая брюнетка отлично поет и работает моделью. Но при рождении врачи ставили девочке диагнозы ДЦП атанической формы и аутизм.

- Меня называют чудо-ребенком, - объяснила вокалистка без тени бахвальства. - Потому что, когда я родилась, врачи говорили, что я буду не такая, как все, - у меня не было шансов ходить, говорить. Мы с мамой прошли тяжелый путь ради того, чтобы сейчас я сидела перед вами здесь.

Увы, исполнение шлягера «Продлись, счастье», с которым блистала Анне Вески, не впечатлило наставников - к Алие никто не повернулся. А может, команды уже были набраны и оставался всего один шанс на попадание в проект. Исмаиловой его не дали.

Вокалистка разрыдалась от обиды, а Юлианна Караулова вышла ее утешать: «Давайте обнимемся, я заберу ваши слезы».

Наставник готов знакомиться с родителями