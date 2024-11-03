Постоянный голод и плохой сон: как понять, что диета вам не подходит

1. Вы постоянно хотите есть, но вес не уходит

Такое может быть, например, из-за резкого ограничения калорий или больших перерывов между приемами пищи. Организм недополучает энергии и переходит в режим ее сохранения: обмен веществ замедляется, главной задачей становится выживание. Большая часть калорий запасается, поэтому вес практически не уходит. А если и калорий недостаточно, то энергия начинает черпаться из мышц, которые сгорают куда быстрее, чем жир. Иногда бывает так, что вес и правда начинает понемногу уходить, но тело становится дряблым - это как раз из-за нарушения баланса мышц и жира.

2. Начались перепады настроения, ухудшился сон

Здесь, вероятнее всего, имеет место отсутствие баланса в рационе - например, полное исключение из еды одного из макронутриентов: белки, жиры или углеводы. Такая диета может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям.

3. Появились проблемы с кожей, начали портиться и выпадать волосы

Акне, шелушение, ломкие волосы, перхоть тоже могут являться последствиями неверно подобранной диеты. И дело не только в дефиците витаминов и минералов, но и в нарушении баланса микрофлоры.

Возможные последствия на примере определенных диет.

Кетодиета (аналог «кремлевской»). В этой диете мало углеводов, очень много жиров и, как правило, нормальное количество белка. Показана только людям с определенными диагнозами под контролем доктора.

Важно! Если вы еще до изменений в рационе замечали, что после употребления жирной еды начинал колоть правый бок, возникала тяжесть в животе, изжога, тошнота или расстройство стула - кетодиета противопоказана.

Диета Дюкана - безуглеводная диета с ограниченным потреблением жиров. Предпочтение отдается нежирным белковым продуктам и ежедневному употреблению клетчатки. Диета Дюкана противопоказана людям с камнями в почках или в желчном пузыре, а также тем, у кого есть другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

Арбузная диета. Является сезонной и подразумевает употребление 2 - 3 кг арбузной мякоти на протяжении дня. Она довольно безопасна в рамках разгрузочного дня. А вот если следовать этой диете, например неделю, то мышечная масса может уменьшиться, а жировая ткань - накопиться. Похудеть так не получится, а вот растянуть желудок - легко.

Кефирная диета. Тут все тоже очень просто. Последователи диеты на протяжении нескольких дней пьют только кефир, не менее 1,5 литра. Если от такого рациона у вас «бурчит» в животе, то заканчивайте эксперимент. Урчание говорит об избыточном газообразовании и раздутии кишечника.

К тому же, если пить кефир на ночь, можно существенно ухудшить углеводный обмен, ведь у этого продукта один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. После стаканчика кисломолочки вечером начнется усиленное снижение уровня глюкозы крови. Печень примется устранять дефицит, и наутро вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы. Лучше пить кефир в первой половине дня.

Если вы собрались кардинально менять свой рацион, пусть и на короткий период, посоветуйтесь с врачом. Лучше всего обратиться к эндокринологу или диетологу, но обычный терапевт тоже поможет. Он как минимум предостережет вас от экстремальных диет и обозначит риски, связанные с их влиянием на имеющиеся заболевания. И помните, что диета - это изменение рациона питания на короткий срок, не навсегда.

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