Постоянный голод и плохой сон: как понять, что диета вам не подходит

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Авторы подкаста Первого канала «Обман веществ» объясняют, какие опасности таят в себе резкие изменения рациона питания.

Если диета не была назначена вам врачом, то шанс навредить своему организму достаточно высок. Лучше неспеша менять рацион, добавляя больше полезных продуктов, снижая потребление «мусорной» еды (фастфуд, выпечка, сладости и т. д.) и понемногу уменьшая ежедневный калораж. Но если вы все же решили попробовать сбросить вес с помощью диеты, то важно хорошо оценить свои силы и ориентироваться на самочувствие. Так как же понять, что диета вам не подходит? Об этом расскажут ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova Зухра Павлова.

Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал

1. Вы постоянно хотите есть, но вес не уходит

Такое может быть, например, из-за резкого ограничения калорий или больших перерывов между приемами пищи. Организм недополучает энергии и переходит в режим ее сохранения: обмен веществ замедляется, главной задачей становится выживание. Большая часть калорий запасается, поэтому вес практически не уходит. А если и калорий недостаточно, то энергия начинает черпаться из мышц, которые сгорают куда быстрее, чем жир. Иногда бывает так, что вес и правда начинает понемногу уходить, но тело становится дряблым - это как раз из-за нарушения баланса мышц и жира.

2. Начались перепады настроения, ухудшился сон

Здесь, вероятнее всего, имеет место отсутствие баланса в рационе - например, полное исключение из еды одного из макронутриентов: белки, жиры или углеводы. Такая диета может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям.

3. Появились проблемы с кожей, начали портиться и выпадать волосы

Акне, шелушение, ломкие волосы, перхоть тоже могут являться последствиями неверно подобранной диеты. И дело не только в дефиците витаминов и минералов, но и в нарушении баланса микрофлоры.

Возможные последствия на примере определенных диет.

  • Кетодиета (аналог «кремлевской»). В этой диете мало углеводов, очень много жиров и, как правило, нормальное количество белка. Показана только людям с определенными диагнозами под контролем доктора.

Важно! Если вы еще до изменений в рационе замечали, что после употребления жирной еды начинал колоть правый бок, возникала тяжесть в животе, изжога, тошнота или расстройство стула - кетодиета противопоказана.

  • Диета Дюкана - безуглеводная диета с ограниченным потреблением жиров. Предпочтение отдается нежирным белковым продуктам и ежедневному употреблению клетчатки. Диета Дюкана противопоказана людям с камнями в почках или в желчном пузыре, а также тем, у кого есть другие заболевания желудочно-кишечного тракта.
  • Арбузная диета. Является сезонной и подразумевает употребление 2 - 3 кг арбузной мякоти на протяжении дня. Она довольно безопасна в рамках разгрузочного дня. А вот если следовать этой диете, например неделю, то мышечная масса может уменьшиться, а жировая ткань - накопиться. Похудеть так не получится, а вот растянуть желудок - легко.
  • Кефирная диета. Тут все тоже очень просто. Последователи диеты на протяжении нескольких дней пьют только кефир, не менее 1,5 литра. Если от такого рациона у вас «бурчит» в животе, то заканчивайте эксперимент. Урчание говорит об избыточном газообразовании и раздутии кишечника.

К тому же, если пить кефир на ночь, можно существенно ухудшить углеводный обмен, ведь у этого продукта один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. После стаканчика кисломолочки вечером начнется усиленное снижение уровня глюкозы крови. Печень примется устранять дефицит, и наутро вы проснетесь с повышенным уровнем глюкозы. Лучше пить кефир в первой половине дня.

Если вы собрались кардинально менять свой рацион, пусть и на короткий период, посоветуйтесь с врачом. Лучше всего обратиться к эндокринологу или диетологу, но обычный терапевт тоже поможет. Он как минимум предостережет вас от экстремальных диет и обозначит риски, связанные с их влиянием на имеющиеся заболевания. И помните, что диета - это изменение рациона питания на короткий срок, не навсегда.

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