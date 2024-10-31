Шоу «Царица»: как все устроено изнутри

Куда уходят мечты? Ответ вы найдете, например, в культовом советском фильме «Карнавал» 12+ (1981) Татьяны Лиозновой (в том самом, где героиня Ирины Муравьевой поет «Позвони мне, позвони!»). Они разбиваются о железобетон самой жизни. В фильме Нина очень хотела стать артисткой. Но то одно, то другое… Хотя бездарной не была. Разбираясь с ворохом свалившихся на нее проблем, сталкиваясь с предательством тех, кому верила, девушка постепенно расставалась с мечтой. Привыкала, что сцена - это не для нее. В конце картины она возвращается из так и непокоренной Москвы в родной городок Оханск. Повзрослевшая, поумневшая. Вовсе не несчастная.
Но уже без той мечты, которая ее окрыляла.
А что, если рискнуть еще раз? Оторваться от быта, сиюминутной суеты - ради той самой мечты? Шоу «Царица» на «Пятнице!» именно об этом. Участвуют в нем только дамы. И только те из них, кого судьба не слишком-то баловала. Да что там - надавала тумаков по полной. Но они так и не смогли забыть насовсем, что на сцене с микрофоном они себя чувствуют особенно счастливыми.
До кастинга будет допущена 21 участница. Уже в первом выпуске из них отберут всего 12 девушек.
«Царицей» станет только одна.
Певицы трудной судьбы
При должной сноровке арфа и эстрадной песне не повредит. Фото: канал «Пятница!»
От всех прочих вокальных шоу «Царицу» отличает непростая биография каждой из участниц. Одна страдала от абьюзивных отношений в семье, где ей запрещали заниматься творчеством. Другая блистала в группе, но была выброшена на улицу, когда продюсер нашел солисток помоложе. Третья стала автором одного хита - и... все на этом. Четвертая загремела за решетку. Пятая выросла в детдоме, и в трудную минуту у нее не оказалось поддержки.
Они надеялись стать певицами, а стали кем-то еще. Домохозяйка. Крановщица. Дальнобойщица. 21 история, и каждая способна довести вас до слез. Но нет, они не привыкли жаловаться и нашли в себе силы, чтобы сполна использовать свой второй шанс.
В шоу участницы будут заниматься вокалом с опытными педагогами, профессиональные хореографы научат их органично двигаться на сцене. Им предстоит спеть с главными звездами российской эстрады. Но не стоит забывать, что это состязание на выбывание: каждую неделю проект будет покидать одна участница. Что важно, даже не прошедшие дальше девушки вернутся домой уже другими - заряженными энергией и заново поверившими в себя.
Жюри: строгое и поющее
Членов жюри будет много. Наташа Королева, Лариса Долина, Алена Свиридова и Регина Тодоренко - в их числе. Фото: канал «Пятница!»
В шоу «Царица», если можно так выразиться, «динамическое» жюри - от выпуска к выпуску оно будет обновляться. В составе судейского корпуса появятся Лариса Долина, Алсу, Яна Рудковская, Наташа Королева, Алена Свиридова, Слава, Регина Тодоренко, Валерия и другие звезды шоу-бизнеса.
«Талантливы и прекрасны все участницы, - считает Алсу. - Много уверенных в себе девушек, есть действительно очень яркие участницы, которые запоминаются больше всего - однозначно их я вижу на большой сцене после окончания проекта. Вижу, как зрители их поддержат и полюбят!»
А Лариса Долина предупреждает, что судить будет именно так, как от нее ждут, - строго, но справедливо: «Я считаю, что по-другому нельзя. Нельзя внушать надежду, которая никогда не сбудется. Нужно говорить всегда правду в глаза. Я живу и сужу по такому принципу. В «Царице» участвуют взрослые женщины, которые должны быть готовы к критике. Мне кажется, что те советы и рекомендации, которые я даю, могут очень помочь».
Но оценивать выступления - не единственная функция жюри. Зря, что ли, в их числе состоявшиеся артисты?! Они тоже выйдут на сцену и споют. А еще с участницами «Царицы» выступят гости шоу из числа звезд первой величины - и тут зрителя ждет немало сюрпризов.
Лучшая ведущая
Ведущей «Царицы» стала Ольга Картункова. Если подумать, никто другой на эту роль просто не подходит. Ведь она сама в свое время проделала сложнейший, весьма витиеватый путь от обыкновенной сельской девчонки из Ставрополья до звезды экрана.
Драчунья и хулиганка, Оля ушла из школы после девятого. Потом, поддавшись увещеваниям родителей, поступила на юрфак и окончила его. Но ее сердце ныло совсем о другом. Устроилась методистом в ДК, приобщилась к любительскому КВН… Дальнейшую судьбу Ольги знает вся страна - чемпионство в Высшей лиге КВН, самобытные образы в шоу «Однажды в России», главные роли в комедийных сериалах «Пятницы!». Уж кто-кто, а Картункова знает, какие буераки приходится преодолевать и с какими потерями смириться, чтобы дотянуться до мечты. Зато теперь она готова поддерживать других - искренне и от души.
«Царица» - не упражнения в караоке, как иногда случается с вокальными проектами. Это шоу про судьбы. Судьбы женщин, поющих, несмотря ни на что, потому что иначе они просто не могут.
- «Царица» 16+
- С 1 ноября по пятницам/19.00