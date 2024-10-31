Шоу «Царица»: как все устроено изнутри

Куда уходят мечты? Ответ вы найдете, например, в культовом советском фильме «Карнавал» 12+ (1981) Татьяны Лиозновой (в том самом, где героиня Ирины Муравьевой поет «Позвони мне, позвони!»). Они разбиваются о железобетон самой жизни. В фильме Нина очень хотела стать артисткой. Но то одно, то другое… Хотя бездарной не была. Разбираясь с ворохом свалившихся на нее проблем, сталкиваясь с предательством тех, кому верила, девушка постепенно расставалась с мечтой. Привыкала, что сцена - это не для нее. В конце картины она возвращается из так и непокоренной Москвы в родной городок Оханск. Повзрослевшая, поумневшая. Вовсе не несчастная.

Но уже без той мечты, которая ее окрыляла.

А что, если рискнуть еще раз? Оторваться от быта, сиюминутной суеты - ради той самой мечты? Шоу «Царица» на «Пятнице!» именно об этом. Участвуют в нем только дамы. И только те из них, кого судьба не слишком-то баловала. Да что там - надавала тумаков по полной. Но они так и не смогли забыть насовсем, что на сцене с микрофоном они себя чувствуют особенно счастливыми.

До кастинга будет допущена 21 участница. Уже в первом выпуске из них отберут всего 12 девушек.

«Царицей» станет только одна.

Певицы трудной судьбы