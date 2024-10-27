Вы неправильно пьете кофе! Как извлечь максимум пользы из напитка

С кофе многие начинают свой день, наслаждаются им в обед и даже по вечерам. Но насколько это безопасно и как извлечь из бодрящего напитка максимум пользы? Разобраться в этом помогут ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Чем хорош кофе?
Дарит ощущение бодрости. Кофеин обманывает мозг, занимая рецепторы, предназначенные для нуклеотида аденозина. Именно он отвечает за передачу информации о том, что человек устал. Из-за кофеина мозг не получает этого сигнала и принуждает клетки трудиться дальше. Эффект ограничен ресурсами клеток, которые в итоге исчерпываются, сколько кофе ни пей.
- Помогает оставаться подвижными даже в старости. И дело тут не столько в кофеине, сколько в кофейных полифенолах - биологически активных соединениях, которые обладают антиоксидантным действием и уменьшают воспаление в организме.
- Замедляет старение, сохраняя красоту и молодость.
- Улучшает память благодаря природному соединению тригонеллину.
- Защищает от диабета, инсульта и других кардиометаболических заболеваний.
- Оберегает мозг от хронического стресса.
- Компенсирует часть вреда от малоподвижного образа жизни, особенно у тех, кто проводит за рабочим столом не менее 6 часов в сутки. Две-три чашки кофе ежедневно в таком случае на 30% снижают риск внезапно умереть.
- Снижает риск мигрени.
Уменьшает риск развития болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.
Все эти положительные эффекты достигаются лишь при разумном потреблении кофе. Пить его литрами, добавляя горы сахара, - плохая идея.
Две-три чашки кофе в день - идеальное количество
Об этом говорят многочисленные исследования. Но надо помнить, что чем реже мы пьем кофе, тем сильнее его воздействие.
А вот если употреблять более 400 мл кофеина в сутки (это четыре порции эспрессо из арабики и три - из робусты), можно серьезно навредить своему организму. Кровяное давление повысится, сердце забьется чаще, нагрузка на организм сильно увеличится. Возрастет риск дефицита витаминов групп В и А, магния и кальция.
Также переизбыток кофеина повышает нервозность, тревожность и ухудшает сон. Возможно появление головных болей.
Кому стоит быть осторожнее?
- Людям с повышенным кровяным давлением.
- Диабетикам. Потому что кофеин способен затруднить контроль уровня глюкозы.
- Чувствительным к кофеину людям. Здесь стоит ориентироваться именно на самочувствие. Потому что некоторым может стать плохо даже от нескольких чашек кофе в день.
Когда и как лучше пить кофе?
- Через час после еды и приема лекарств. Иначе полезные вещества из пищи и препаратов плохо усвоятся.
- Не начинайте утро с кофе. Высока вероятность, что после этого вам совсем не захочется полноценно позавтракать. Организм получит свою дозу бодрости и притупит голод, но недополучит полезных веществ.
- Обязательно запивайте кофе водой, чтобы избежать обезвоживания.
- Не пейте кофе после тренировок и тяжелых физических нагрузок. Опять же во многом из-за обезвоживания.
- Отдавайте предпочтение чистому свежезаваренному кофе (без молока, сахара и других добавок).
- Самый полезный кофе, согласно одному из исследований, фильтрованный. У тех, кто ежедневно употреблял по одной чашке, риск преждевременной смерти был значительно ниже.
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