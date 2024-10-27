Вы неправильно пьете кофе! Как извлечь максимум пользы из напитка

Чем хорош кофе?

Дарит ощущение бодрости. Кофеин обманывает мозг, занимая рецепторы, предназначенные для нуклеотида аденозина. Именно он отвечает за передачу информации о том, что человек устал. Из-за кофеина мозг не получает этого сигнала и принуждает клетки трудиться дальше. Эффект ограничен ресурсами клеток, которые в итоге исчерпываются, сколько кофе ни пей.

Помогает оставаться подвижными даже в старости. И дело тут не столько в кофеине, сколько в кофейных полифенолах - биологически активных соединениях, которые обладают антиоксидантным действием и уменьшают воспаление в организме.

Замедляет старение, сохраняя красоту и молодость.

Улучшает память благодаря природному соединению тригонеллину.

Защищает от диабета, инсульта и других кардиометаболических заболеваний.

Оберегает мозг от хронического стресса.

Компенсирует часть вреда от малоподвижного образа жизни, особенно у тех, кто проводит за рабочим столом не менее 6 часов в сутки. Две-три чашки кофе ежедневно в таком случае на 30% снижают риск внезапно умереть.

Снижает риск мигрени.

Уменьшает риск развития болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера.

Все эти положительные эффекты достигаются лишь при разумном потреблении кофе. Пить его литрами, добавляя горы сахара, - плохая идея.

Две-три чашки кофе в день - идеальное количество

Об этом говорят многочисленные исследования. Но надо помнить, что чем реже мы пьем кофе, тем сильнее его воздействие.

А вот если употреблять более 400 мл кофеина в сутки (это четыре порции эспрессо из арабики и три - из робусты), можно серьезно навредить своему организму. Кровяное давление повысится, сердце забьется чаще, нагрузка на организм сильно увеличится. Возрастет риск дефицита витаминов групп В и А, магния и кальция.

Также переизбыток кофеина повышает нервозность, тревожность и ухудшает сон. Возможно появление головных болей.

Кому стоит быть осторожнее?

Людям с повышенным кровяным давлением.

Диабетикам. Потому что кофеин способен затруднить контроль уровня глюкозы.

Чувствительным к кофеину людям. Здесь стоит ориентироваться именно на самочувствие. Потому что некоторым может стать плохо даже от нескольких чашек кофе в день.

Когда и как лучше пить кофе?

Через час после еды и приема лекарств. Иначе полезные вещества из пищи и препаратов плохо усвоятся.

Не начинайте утро с кофе. Высока вероятность, что после этого вам совсем не захочется полноценно позавтракать. Организм получит свою дозу бодрости и притупит голод, но недополучит полезных веществ.

Обязательно запивайте кофе водой, чтобы избежать обезвоживания.

Не пейте кофе после тренировок и тяжелых физических нагрузок. Опять же во многом из-за обезвоживания.

Отдавайте предпочтение чистому свежезаваренному кофе (без молока, сахара и других добавок).

Самый полезный кофе, согласно одному из исследований, фильтрованный. У тех, кто ежедневно употреблял по одной чашке, риск преждевременной смерти был значительно ниже.

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