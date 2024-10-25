Кто идет за главным призом шоу «Голос. Дети - 11»: список участников

Начинаются поединки - игра навылет, где каждый тренер (Дима Билан, Юлианна Караулова, Jony) может лишь трижды спасти от вылета артиста, взяв к себе в команду. «Телепрограмма» тем временем без намека на предвзятость и фаворитизм представляет несколько самых ярких участников проекта, которые поборются за победу.
Команда Димы Билана
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Василий Иголкин (12 лет)
Харизматичный красивый блондин в штиблетах и форме курсанта мореходки - ну как еще мог бы выглядеть парень по имени Вася Иголкин? Артист приехал на съемки из Петербурга, где учится в Нахимовском военно-морском училище и мечтает ходить в море на крутых кораблях. Идея запала в голову мальчику еще в четыре года - после прогулки у знаменитого крейсера «Аврора». Начал конструировать кораблики из дерева, а потом и поступил.
- Каждую субботу нас увольняют домой на день, вот тогда я и занимаюсь музыкой, - признается вокалист. - Кем бы хотел вырасти? Командиром корабля или летчиком авианосца. В «Голосе» хочу не опозорить весь флот.
Заход с корабля на бал получился шатким, но уверенным, как косолапая походка моряка. Вася взял киношлягер «Этот большой мир» на стихи Роберта Рождественского, прозвучавший в советской картине «Москва - Кассиопея» 1974 года, и не прогадал. Высокие ноты дались Иголкину легко, наставники начали поднимать брови от удивления, но кнопку никто жать не торопился. Судно парня уже было готово идти ко дну, но спасательный круг бросил Дима Билан - чуть ли не на последней ноте. Очень часто в «Голосе» случается так, что такие счастливые случаи становятся предвестниками победы.
Вася уверен в себе, исполнителен, умеет слышать просьбы и решительно настроен на победу - боевого духа и характера ему не занимать. Три года артист пытался попасть в шоу и, кажется, сейчас имеет все шансы раскрыться сполна. При должном подходе наставника, конечно.
Кто еще: Глеб Стасюк, Александра Леонова, Нелли Байматова, Иван Гусев, Екатерина Якимова, Мария Кареева, Григорий Дружинин, Георгий Петросян, Егор Лысун, Эрислав Санакоев, Даниил Гладченко, Виолетта Абузярова, Ева Родькина, Даниил Гладченко, Раяна Ибатуллина.
Команда Jony
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Саид Галиуллин (12 лет)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Улыбчивый казанский самородок Саид Галиуллин тоже не робкого десятка. Он уже не раз появлялся на Первом, выигрывал шоу «Лучше всех!», а еще кучу региональных и даже международных музыкальных конкурсов. Имеет опыт выступлений с заслуженными артистами страны, а еще второй юношеский разряд по дзюдо - так что с философией гибкого пути, когда поражение не ломает, но укрепляет дух, знаком не понаслышке. В слепые прослушивания Саид пришел с бодрым хитом «Песенка Роберта» («А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!») из приключенческой картины «Дети капитана Гранта» и отчеканил композицию так, что «радость боевых побед» и ностальгическую пионерскую эйфорию прочувствовали все наставники - нажали на кнопки и даже аплодировали стоя: «Такой звонкий и такой четкий!»
- Эту песню спеть мне посоветовала мама! - говорит парень. - А вообще я мечтаю стать врачом, потому что люблю изучать биологию и помогать людям. Детский «Голос» смотрю с семи лет.
Кто еще: Эмилия Амарян, Заур Барагунов, Алиса Ханумян, Василиса Нестерова, Владимир Романов, Александр Манешин, Андрей Прибыльский, Алсу Улуханова, Маргарита Кошелева, Роман Зубринкин, Александра Татохина, Анна Кукина, Григорий Щербина, Анастасия Маргиева.
Команда Юлианны Карауловой
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Арина Точилова (Екатеринбург, 14 лет)
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Несмотря на юный возраст, чуть ли не самая опытная участница нынешнего сезона. В профиле девочки - более сотни (!) музыкальных фестивалей. Поет с двух (!!) лет, играет на фортепиано с четырех, окончила музыкальную школу. Получала комплименты от Ларисы Долиной, солиста «Иванушек Int.» Кирилла Туриченко и Леонида Агутина. Выигрывала Молодежные Дельфийские игры, Гран-при фестиваля «Поколение NEXT 2019» и «Большая сцена 2023», а также других крупных конкурсов. Как это поможет в ходе конкуренции с другими сильными участниками? Приличный козырь - уверенность в себе в ходе прямых эфиров и умение петь под давлением публики и камер. На сцену Арина давно уже выходит, как к себе домой, а значит, при грамотном подборе репертуара имеет все шансы качественно продемонстрировать все музыкальные таланты и забраться весьма высоко. Исполнение «Блюза» во время слепых прослушиваний у наставников никаких вопросов не вызвало - только восторг. Интересно последить, сможет ли девушка составить серьезную оппозицию одаренным парням проекта.
Кто еще: Арина Рузманова, Виктория Болотских, Роман Скробот, Амалия Сухан, Дарья Андриянычева, Эвелина Радбиль, Максим Локайчук, Тимофей Педанов, Дарья Кузеванова, Кира Куликова, Андрей Палаев, Елена Турчина, Алексей Адамович, Лев Соловьев.
«Голос. Дети - 11» 12+
Пятница/21.45