Кто идет за главным призом шоу «Голос. Дети - 11»: список участников

Василий Иголкин (12 лет)

Харизматичный красивый блондин в штиблетах и форме курсанта мореходки - ну как еще мог бы выглядеть парень по имени Вася Иголкин? Артист приехал на съемки из Петербурга, где учится в Нахимовском военно-морском училище и мечтает ходить в море на крутых кораблях. Идея запала в голову мальчику еще в четыре года - после прогулки у знаменитого крейсера «Аврора». Начал конструировать кораблики из дерева, а потом и поступил.

- Каждую субботу нас увольняют домой на день, вот тогда я и занимаюсь музыкой, - признается вокалист. - Кем бы хотел вырасти? Командиром корабля или летчиком авианосца. В «Голосе» хочу не опозорить весь флот.

Заход с корабля на бал получился шатким, но уверенным, как косолапая походка моряка. Вася взял киношлягер «Этот большой мир» на стихи Роберта Рождественского, прозвучавший в советской картине «Москва - Кассиопея» 1974 года, и не прогадал. Высокие ноты дались Иголкину легко, наставники начали поднимать брови от удивления, но кнопку никто жать не торопился. Судно парня уже было готово идти ко дну, но спасательный круг бросил Дима Билан - чуть ли не на последней ноте. Очень часто в «Голосе» случается так, что такие счастливые случаи становятся предвестниками победы.

Вася уверен в себе, исполнителен, умеет слышать просьбы и решительно настроен на победу - боевого духа и характера ему не занимать. Три года артист пытался попасть в шоу и, кажется, сейчас имеет все шансы раскрыться сполна. При должном подходе наставника, конечно.

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Команда Jony