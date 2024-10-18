В «Лужниках» стартовали съемки очередного сезона шоу «Ледниковый период»: кто участники и имена ведущих

Егор АРЕФЬЕВ
После почти двухлетнего перерыва в Москве начались съемки главного ледового телепроекта страны - теперь он зовется «Народный «Ледниковый период». Новая приставка уже раскрывает интригу: теперь на лед выйдут обычные люди, которые бороздят по вечерам застывшую гладь парков, стадионов и дворовых коробок. Впервые в истории Первого канала вместе с именитыми фигуристами отбирают в шоу любителей не из числа звезд (хотя и этих хватает). Как именно это происходит и что нового приготовил для публики продюсер Илья Авербух, подглядывала «Телепрограмма».
Творческий конвейер
Хоть «Ледниковый» теперь и народный, но создают его крепкие, если не сказать каменные, выточенные изо льда профессионалы. Каждая деталь съемочного процесса отшлифована до мелочей. Это была привычка, выработанная годами: пара минут на выступление - оценки - следующий. Пара минут проката - оценки - следующий. Настоящий творческий конвейер! И так - под сотню человек в возрастном диапазоне от 18 до 74 лет. Да-да, сухопарые бабушки и бодрые дедушки, катавшиеся еще на советских коньках, тоже в деле. В этом прелесть и шарм проекта. И первое новшество.
Новшество второе - изменения в судейском корпусе и составе ведущих. Ожидаемых Алины Загитовой и Камилы Валиевой пока не видно (академик ледовых шоу Авербух уверяет, что переговоры еще продолжаются), зато на льду органичная пара Евгении Медведевой и бессменного Алексея Ягудина. Он привычно юморит и импровизирует, она, в отличие от предыдущих коллег, свободно общается с участниками. Кажется, что идеальный дуэт найден. «Прекрасно отработали», - считает Татьяна Тарасова. И она, несмотря на проблемы со здоровьем, вернулась в инвалидном кресле.
Новшество третье: Роман Костомаров. Красная шапочка под цвет красных протезов как символ борьбы за пылкое и сильное сердце. Роман на правах арбитра сидит рядом с Татьяной Навкой, Александром Жулиным и Татьяной Анатольевной. Раньше парил на льду, а теперь - нет, не жалит фигуристов как пчела, скорее наоборот - с пониманием.
Продюсер Илья Авербух и жюри нового сезона: Роман Костомаров, Александр Жулин, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка. Фото: Юрий Феклистов
- Все данные у вас стопроцентно есть, горящие глаза тоже есть, - по-джентльменски подбирает слова Костомаров, оценивая катание молодой и спортивной Луизы Зариповой - участницы шоу «Пацанки» 16+. - Просто нужно больше заниматься этим, чтобы появилась легкость в движениях.
Карнавал и Воробьев
В проекте не все сплошь «пришли с мороза», есть и начинающие звезды, есть локальные, есть и реальные: рэпер T-killah (Александр Тарасов), звезда «Триггера» 18+ Ангелина Стречина, Трофимов из «Кадетства» 0+ Артур Сопельник, Марьям Тилляева - блогер и внучка экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, гимнастки Дина и Арина Аверины, участник шоу «Голос» Ярослав Сумишевский, а еще Валя Карнавал (Карнаухова) - звезда ТикТока и соведущая проекта «Голос. Дети».
Валя Карнавал - не только соведущая «Голос. Дети», но и напарница Алексея Воробьева в «Ледниковом». Фото: Егор Арефьев
- Стоит заметить, что мы познакомились три дня назад, - поправляя чуб, гармошку и тельняшку (танцевали под фолк-аранжировку), раскрывает карты Алексей Воробьев. Около 15 лет назад артист уже выиграл ледовое шоу «Лед и пламень» в паре с Татьяной Навкой и теперь пришел поддержать Карнавал. - Увидел, как эта девочка в одиночестве каталась: падала, вставала и плакала. Думаю: разобьется же, Илюша! Вот решил помочь. И это отличный пример для всех молодых людей. Валя падает, но не отчаивается! Позавчера мы сделали номер, а ночью доделали кавер-версию песни, под которую выступили.
После номера Валю буквально бросило в истерику. Не сумев сдержать слез и не выдержав напряжения, она разрыдалась на все «Лужники».
- Мне нравится наблюдать за собственной силой воли: насколько меня хватит и до какого уровня смогу дорасти, - призналась потом Валентина. - Так получилось, что на коньки я встала две недели назад. Любовь ко льду у меня есть. Когда была маленькой, то восхищалась Олимпиадами, смотрела их по ТВ. Но только здесь на льду поняла, насколько это непросто. Коньки - это как новые ноги, на которых нужно заново учиться ходить. Очень непривычно и интересно.
- Моя дочь - ваша поклонница, - еще больше смутила тиктокершу Татьяна Навка. - И я с удовольствием последила бы за вами. Так мы будем популяризировать фигурное катание.
В этом и прелесть шоу: кто-то встал на коньки пару недель назад, кто-то занимается более 10 лет, хотя уже на пенсии. Колоритная Марина Ершова, которая идеально подошла бы в жены Карлсону, показала катание Мэри Поппинс.
Очаровательная Мэри Поппинс в исполнении Марины Ершовой. Фото: Юрий Феклистов
Стеснительный Дмитрий Кучев лихо прокатился мимо судейского столика в образе Остапа Бендера, очевидно, отсылая к аналогичному номеру Марата Башарова из архива шоу. Парикмахер Кира Гончарь поразила не только укладкой, но и акробатической растяжкой.
Все эти люди пришли и выиграли (результаты и пары зритель узнает в эфире) только потому, что преодолели себя и не побоялись дать бой комплексам, стеснению, авторитету судей и присутствующим таки звездам. Что касается профессиональных фигуристов, которые встанут в пару с любителями, то пока переговоры продолжаются и уверенность есть только по поводу участия эффектной Елизаветы Туктамышевой, жены Алексея Ягудина - Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина и Дмитрия Соловьева, а также Анны Щербаковой, которая некогда вела проект, но теперь, как Женя Медведева в свое время, попробует побороться за главный приз.
В эфире Первого канала «Народный «Ледниковый период» 12+ появится совсем скоро.