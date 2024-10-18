В «Лужниках» стартовали съемки очередного сезона шоу «Ледниковый период»: кто участники и имена ведущих

Егор АРЕФЬЕВ

После почти двухлетнего перерыва в Москве начались съемки главного ледового телепроекта страны - теперь он зовется «Народный «Ледниковый период». Новая приставка уже раскрывает интригу: теперь на лед выйдут обычные люди, которые бороздят по вечерам застывшую гладь парков, стадионов и дворовых коробок. Впервые в истории Первого канала вместе с именитыми фигуристами отбирают в шоу любителей не из числа звезд (хотя и этих хватает). Как именно это происходит и что нового приготовил для публики продюсер Илья Авербух, подглядывала «Телепрограмма».

Творческий конвейер

Хоть «Ледниковый» теперь и народный, но создают его крепкие, если не сказать каменные, выточенные изо льда профессионалы. Каждая деталь съемочного процесса отшлифована до мелочей. Это была привычка, выработанная годами: пара минут на выступление - оценки - следующий. Пара минут проката - оценки - следующий. Настоящий творческий конвейер! И так - под сотню человек в возрастном диапазоне от 18 до 74 лет. Да-да, сухопарые бабушки и бодрые дедушки, катавшиеся еще на советских коньках, тоже в деле. В этом прелесть и шарм проекта. И первое новшество.

Новшество второе - изменения в судейском корпусе и составе ведущих. Ожидаемых Алины Загитовой и Камилы Валиевой пока не видно (академик ледовых шоу Авербух уверяет, что переговоры еще продолжаются), зато на льду органичная пара Евгении Медведевой и бессменного Алексея Ягудина. Он привычно юморит и импровизирует, она, в отличие от предыдущих коллег, свободно общается с участниками. Кажется, что идеальный дуэт найден. «Прекрасно отработали», - считает Татьяна Тарасова. И она, несмотря на проблемы со здоровьем, вернулась в инвалидном кресле.

Новшество третье: Роман Костомаров. Красная шапочка под цвет красных протезов как символ борьбы за пылкое и сильное сердце. Роман на правах арбитра сидит рядом с Татьяной Навкой, Александром Жулиным и Татьяной Анатольевной. Раньше парил на льду, а теперь - нет, не жалит фигуристов как пчела, скорее наоборот - с пониманием.