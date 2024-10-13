Ходят тут всякие… И правильно делают!

Чем полезна ходьба

Согласно исследованиям, регулярная физическая активность, включая быструю ходьбу, предотвращает примерно 18% случаев рака желудка, 13% случаев рака тела матки, 12,5% случаев рака пищевода, 11,5% случаев рака почек. Прогулки - отличная профилактика многих других заболеваний и лучшая реабилитация после болезни. Не зря человеку говорят «расхаживаться», чтобы быстрее выздороветь.

А еще это...

доступная профилактика болей в спине. Люди, которые регулярно выходят на длительные прогулки, гораздо реже сталкиваются с этой проблемой. Предполагается, что все дело в мягких колебательных движениях и небольшой нагрузке на мышцы позвоночника.

помогает при панических атаках. Если у вас случился приступ, начните ходить, соблюдая единый ритм. Прибавьте к этому правильное дыхание. Два шага - вдох, два шага - выдох. Постепенно увеличивайте продолжительность выдоха.

помогает поддерживать вес. Особенно эффективна быстрая ходьба с постоянной сменой длины шага. Когда мы так ходим, ускоряется метаболизм, а значит, и калорий сжигается больше обычного. А у людей с избыточным весом увеличение ежедневного количества шагов с 6000 до 11 000 снижает риск ожирения примерно на 64%.

снижает риск развития диабета второго типа:

на 15% - если вы регулярно ходите со скоростью 3 - 5 км/ч.

на 24% - при скорости 5 - 6 км/ч.

Быстрая ходьба стимулирует работу кардиореспираторной системы, увеличивает мышечную силу и снижает вес, что является частью профилактики сахарного диабета.

профилактика варикоза. Ходьба для вен даже полезнее, чем бег и многие другие нагрузки. Например, при езде на велосипеде икры находятся в более пассивном состоянии.

снижает уровень стресса и тревожности. Прогулки расслабляют голову и тело, снимая зажатость.

позволяет дольше оставаться молодыми и красивыми. При ходьбе задействуется практически все тело, особенно если параллельно делать активные движения руками. Благодаря этому организм находится в тонусе.

улучшает сон. Люди, которые регулярно гуляют, засыпают быстрее, спят дольше и реже просыпаются ночью.

Вопрос - ребром

Сколько нужно ходить ежедневно?

Наверняка все слышали про обязательные 10 тысяч шагов, но новые исследования показывают, что для достижения долголетия достаточно 6 - 8 тысяч. Эта норма усредненная и зависит от индивидуальных особенностей и возраста человека. Например, людям старше 60 лет достаточно 8 тысяч шагов, а вот молодежи полезнее ходить на более длинные расстояния.

При этом здесь не работает правило «чем больше, тем лучше». Ни одно исследование не подтвердило связь превышения ежедневной нормы шагов с увеличением продолжительности жизни. Но если вам нравится ходить много и после таких прогулок вы чувствуете себя хорошо - на здоровье!

Еще один важный показатель - скорость ходьбы. Чем быстрее вы ходите, тем вероятнее, что здоровье будет в порядке. Ученые даже высчитали идеальную скорость для прогулок - 6,4 км в час. Благодаря быстрой ходьбе организм лучше усваивает кислород, насыщая им мышцы и внутренние органы, что повышает работоспособность кардиореспираторной системы.

С наступлением осени особенно важно больше гулять. Для нашего иммунитета в период простуд такие прогулки даже лучше интенсивных тренировок в спортзале. Во время ходьбы шанс перенапрячься минимальный, а значит, стресс не будет блокировать иммунные реакции.

Так что побольше ходите. Это бесплатно!

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