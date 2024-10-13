Ходят тут всякие… И правильно делают!

Ходьба - естественная для человека физическая нагрузка. Этот вид активности не способен нанести нам какой-либо урон, если носить удобную обувь, не забывать пить воду и знать меру. С непривычки пройдя несколько километров, можно почувствовать боль в мышцах, но она вполне переносимая, а некоторым даже кажется приятной. Весь наш организм - сердечно-сосудистая система, кости, мышцы - рассчитан на ежедневные прогулки. И огромный плюс ходьбы в том, что заниматься ею можно почти в любом месте. О том, какую пользу приносит ходьба нашему организму, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Фото: Первый канал
Чем полезна ходьба
Согласно исследованиям, регулярная физическая активность, включая быструю ходьбу, предотвращает примерно 18% случаев рака желудка, 13% случаев рака тела матки, 12,5% случаев рака пищевода, 11,5% случаев рака почек. Прогулки - отличная профилактика многих других заболеваний и лучшая реабилитация после болезни. Не зря человеку говорят «расхаживаться», чтобы быстрее выздороветь.
А еще это...
доступная профилактика болей в спине. Люди, которые регулярно выходят на длительные прогулки, гораздо реже сталкиваются с этой проблемой. Предполагается, что все дело в мягких колебательных движениях и небольшой нагрузке на мышцы позвоночника.
- помогает при панических атаках. Если у вас случился приступ, начните ходить, соблюдая единый ритм. Прибавьте к этому правильное дыхание. Два шага - вдох, два шага - выдох. Постепенно увеличивайте продолжительность выдоха.
- помогает поддерживать вес. Особенно эффективна быстрая ходьба с постоянной сменой длины шага. Когда мы так ходим, ускоряется метаболизм, а значит, и калорий сжигается больше обычного. А у людей с избыточным весом увеличение ежедневного количества шагов с 6000 до 11 000 снижает риск ожирения примерно на 64%.
- снижает риск развития диабета второго типа:
- на 15% - если вы регулярно ходите со скоростью 3 - 5 км/ч.
- на 24% - при скорости 5 - 6 км/ч.
Быстрая ходьба стимулирует работу кардиореспираторной системы, увеличивает мышечную силу и снижает вес, что является частью профилактики сахарного диабета.
- профилактика варикоза. Ходьба для вен даже полезнее, чем бег и многие другие нагрузки. Например, при езде на велосипеде икры находятся в более пассивном состоянии.
- снижает уровень стресса и тревожности. Прогулки расслабляют голову и тело, снимая зажатость.
- позволяет дольше оставаться молодыми и красивыми. При ходьбе задействуется практически все тело, особенно если параллельно делать активные движения руками. Благодаря этому организм находится в тонусе.
- улучшает сон. Люди, которые регулярно гуляют, засыпают быстрее, спят дольше и реже просыпаются ночью.
Вопрос - ребром
Сколько нужно ходить ежедневно?
Наверняка все слышали про обязательные 10 тысяч шагов, но новые исследования показывают, что для достижения долголетия достаточно 6 - 8 тысяч. Эта норма усредненная и зависит от индивидуальных особенностей и возраста человека. Например, людям старше 60 лет достаточно 8 тысяч шагов, а вот молодежи полезнее ходить на более длинные расстояния.
При этом здесь не работает правило «чем больше, тем лучше». Ни одно исследование не подтвердило связь превышения ежедневной нормы шагов с увеличением продолжительности жизни. Но если вам нравится ходить много и после таких прогулок вы чувствуете себя хорошо - на здоровье!
Еще один важный показатель - скорость ходьбы. Чем быстрее вы ходите, тем вероятнее, что здоровье будет в порядке. Ученые даже высчитали идеальную скорость для прогулок - 6,4 км в час. Благодаря быстрой ходьбе организм лучше усваивает кислород, насыщая им мышцы и внутренние органы, что повышает работоспособность кардиореспираторной системы.
С наступлением осени особенно важно больше гулять. Для нашего иммунитета в период простуд такие прогулки даже лучше интенсивных тренировок в спортзале. Во время ходьбы шанс перенапрячься минимальный, а значит, стресс не будет блокировать иммунные реакции.
Так что побольше ходите. Это бесплатно!
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