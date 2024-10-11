Что нас ждет: в «Ледниковый период» возьмут простых россиян и Александра Овечкина

Как ни печально это признавать, приближается зима. А это значит, что в эфире Первого канала может появиться шоу «Ледниковый период» 6+. По крайней мере, слухи об этом циркулируют все интенсивнее, всероссийский кастинг объявили еще в сентябре. «Телепрограмма» собрала все, что известно про возвращение фигуристов в эфир.

Народ - на лед

Шанс попасть в «Ледниковый период» наконец-то получили простые зрители. Любой желающий, как сообщил Первый канал еще в сентябре, может подать заявку на участие в шоу и встать в пару с суперзвездой фигурного катания.

- Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом, это ваш шанс стать звездой «Ледникового периода», - сообщили организаторы проекта. - Заполняйте анкету на сайте Первого канала и приезжайте на кастинг. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!»

Оставить заявку все еще можно в специальном разделе на сайте Первого. После отбора анкет претендентов пригласят на очный кастинг, а затем выберут из них дюжину счастливчиков, которые встанут в пару с прославленными чемпионами-фигуристами. Вероятно, новый сезон будет называться «Народный Ледниковый период». Продюсер проекта Илья Авербух анонсировал участие даже 60-летних любителей.

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