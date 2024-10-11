Что нас ждет: в «Ледниковый период» возьмут простых россиян и Александра Овечкина

Как ни печально это признавать, приближается зима. А это значит, что в эфире Первого канала может появиться шоу «Ледниковый период» 6+. По крайней мере, слухи об этом циркулируют все интенсивнее, всероссийский кастинг объявили еще в сентябре. «Телепрограмма» собрала все, что известно про возвращение фигуристов в эфир.
Народ - на лед
Шанс попасть в «Ледниковый период» наконец-то получили простые зрители. Любой желающий, как сообщил Первый канал еще в сентябре, может подать заявку на участие в шоу и встать в пару с суперзвездой фигурного катания.
- Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом, это ваш шанс стать звездой «Ледникового периода», - сообщили организаторы проекта. - Заполняйте анкету на сайте Первого канала и приезжайте на кастинг. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!»
Оставить заявку все еще можно в специальном разделе на сайте Первого. После отбора анкет претендентов пригласят на очный кастинг, а затем выберут из них дюжину счастливчиков, которые встанут в пару с прославленными чемпионами-фигуристами. Вероятно, новый сезон будет называться «Народный Ледниковый период». Продюсер проекта Илья Авербух анонсировал участие даже 60-летних любителей.
Синицына и Туктамышева наготове
Лиза Туктамышева в новом сезоне будет железно. Фото: Global Look Press
Обычно в обойме Ильи Авербуха один и тот же пул спортсменов - они же участвуют в его коммерческих ледовых шоу, они же разгоняют маховик «Ледника». Это Оксана Домнина, Елена Ильиных, которая успела недавно выйти замуж за артиста балета Сергея Полунина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Татьяна Тотьмянина. Из молодых звезд - Виктория Синицына. Высока вероятность того, что этих фигуристов мы и увидим в новом сезоне в парах с любителями. Скорее всего, не обойдется без Жени Медведевой. Будут и новички.
- Из тех, кто раньше не принимал участия в шоу, будет Лиза Туктамышева, - рассказал Илья Авербух. - Практически завершаются наши переговоры с Женей Тарасовой и Володей Морозовым. Возможны и большие сюрпризы, это касается девушек-одиночниц. Это абсолютно новый формат, в «Народный Ледниковый период» впервые будут попадать неизвестные люди. Уже подано более 600 заявок.
Кто будет в паре с Навкой
В отсутствие Марата Башарова и Романа Костомарова, с которыми каталась в «Ледниковом периоде» теперь уже
судья проекта Татьяна Навка, встать в пару к олимпийской чемпионке может… Александр Овечкин, звезда НХЛ и капитан «Вашингтона».
Фото: Михаил Фролов/КП
Звучит невероятно, но Авербух уже ведет переговоры с легким на подъем хоккеистом, который в паузах между сезонами часто бывает в родной Москве.
- На самом деле я не увлекаюсь подобными мероприятиями, - отнекивался поначалу Овечкин. - В будущем, может быть… Пока я сосредоточен на хоккее.
Но Авербух умеет быть убедительным. Надо отметить, что Татьяна вовсе не против такой конфигурации.
- Почему бы и нет? Было бы весело, - отметила олимпийская чемпионка по танцам на льду. Вот это был бы номер!
А что Загитова?
Если говорить про состав ведущих, то вместе с Алексеем Ягудиным наверняка стоит ждать на льду Алину Загитову. Спортсменка неустанно повышает градус своей медийности, даря зрителю все новые и новые перлы и темы для мемов («безызбежно», «мозоли внутри губ», «государство Татарстан», «сказочная сказка» и др.). С Загитовой «Ледниковый период» связывает буквально все - девушка даже диплом РАНХиГС защитила по теме проекта.
Алина: «Диплом есть - словарный запас нарастет!». Фото: личная страница Алины Загитовой в социальной сети
- В этом году у меня были государственные экзамены и сдача дипломной работы, - призналась она. - В коротком отпуске я зубрила билеты, писала диплом. Какая была тема? По-моему, «Журналистика на примере «Ледникового периода».
За время паузы между сезонами Алина успела провести боксерский шоу-поединок - словом, к новому сезону она готова.
Валиеву не бросили
А еще среди ведущих появится Камила Валиева - брошенная спортивными функционерами и тренерами девочка, которую отдали на растерзание суду WADA. Драконовская организация признала трехкратную (!) олимпийскую чемпионку виновной в применении допинга и лишила всех регалий, дисквалифицировав на четыре года, то есть по сути похоронив карьеру 18-летней спортсменки. Но это не сломало чемпионский характер.
- Не знаю, на какое именно направление она пойдет обучаться, но Камила поступила в МГИМО и пойдет работать на Первый канал, - подтвердил Ренат Лайшев, глава спортивной школы «Самбо-70», которую окончила Валиева.
Возвращение Костомарова
Роман уже выходит на лед, но пока готов быть только судьей. Фото: личная страница Романа Костамарова в социальной сети
Чуть ли не главная интрига проекта - это сенсационное возвращение Романа Костомарова. Сначала к жизни (после перенесенной пневмонии спортсмен провел в коме полмесяца, а затем ему ампутировали стопы и кисти из-за развившегося сепсиса), а потом и в телепроект. Настоящий боец Роман активно тренируется, уже выходил на лед на протезах в сочинском гала-шоу Авербуха, но о полноценном катании говорить не приходится - какие уж там прыжки на льду? Зато Костомаров не против сесть в судейское кресло.
- Что касается нового формата «Ледникового периода», поживем - увидим, - сказал фигурист. - Но обычно Илья Авербух находит такие варианты, чтобы зрителям было интересно смотреть. Если и буду принимать участие в этом шоу, то только в качестве судьи. Я готов!