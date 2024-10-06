Хочется сладенького, и побольше: как цикл управляет женщинами

Фолликулярная фаза

С нее начинается женский цикл. Фаза характеризуется менструальным кровотечением и заканчивается с наступлением овуляции. Длится этот период около 14 дней (плюс-минус один-два дня). В это время женщина обычно чувствует себя прекрасно - самой красивой, счастливой и полной сил. Все благодаря повышенному уровню эстрогена.

Занятия спортом. В эти дни можно нарастить интенсивность занятий в спортзале. Такие тренировки пойдут на пользу.

Предпочтения в еде. В фолликулярную фазу многим хочется мяса, печени, рыбы, кунжута, орехов, зелени, кефирчика и других кисломолочных продуктов. В этих продуктах содержится много железа, фолиевой кислоты и кальция, уровень которых в организме понижается из-за естественного кровотечения. Таким образом мозг пытается заставить нас компенсировать утраченное.

Середина цикла

В конце фолликулярной фазы, ближе к середине цикла, происходит гормональный всплеск, а следом овуляция. Длится фаза 3 - 4 дня, и женщины в это время находятся на пике своей привлекательности - даже пахнут по-другому. Девушкам в таком состоянии большинство мужчин кажутся настоящими принцами. Эту хитрость природа придумала, чтобы подтолкнуть женщину к продолжению рода.

Занятия спортом. Физическая активность в этот период доставляет удовольствие. Можно продолжать заниматься, но без поднятия тяжестей.

Предпочтения в еде. Особых вкусовых пристрастий в эти дни женщины не испытывают, но можно помочь печени справиться с возросшим уровнем эстрогенов и перевести их в разряд безвредных продуктов метаболизма. Для этого добавьте в рацион капусту. Подойдет любой вид, но особое внимание уделите брокколи. Этот овощ уникален тем, что содержит много сульфорафана, который защищает нас от эстрогенозависимых онкологических опухолей и сахарного диабета второго типа. Еще очень полезна квашеная капуста (по многим причинам).

Лютеиновая фаза

Это конец цикла - примерно с 16-го по 28-й день. У некоторых женщин лютеиновая фаза может быть укороченной. В этот период девушки обычно чувствуют себя наименее довольными собой, так как доминирует гормон прогестерон, недостаток которого ответственен за плохое настроение, отеки, раздувшийся живот и прыщи на коже.

Предпочтения в еде. Именно в эту фазу женщинам постоянно хочется сладкого. Причина кроется в изменении баланса дофамина (гормона счастья) и серотонина (гормона радости). Противостоять желанию невозможно, поэтому съешьте маленький кусочек шоколадки, вам полегчает.

Как пережить этот сложный период?

Есть продукты с ненасыщенными и насыщенными жирами: орехи, лосось и другие жирные сорта рыбы, печень трески, авокадо, сыры, яйца.

Пить больше теплой воды. Особенно если у вас наблюдаются проблемы с кишечником.

Потреблять растительную клетчатку, как следует пережевывая. Свежие фрукты и овощи, цельнозерновые, бобовые.

Есть больше продуктов с витамином В и магнием: гречка, шпинат, морепродукты.

Вне зависимости от того, какая часть цикла сейчас идет, каждая женщина должна есть достаточно белка, как растительного, так и животного.

«Обман веществ» 16+

Ночной эфир