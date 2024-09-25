Гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия не хотел видеть Настю Ивлееву в «Орле и решке»: «Замену мне готовьте, ее выгоняю!»

Настя Ивлеева в этом году практически не появляется на публике. Она устроила вечеринку, которая обернулась скандалом. Примечательно, что после этого ей пришлось заплатить штраф, принести извинения и уйти в тень. Пока блондинка так и не вернулась на телевидение. К слову, в свое время Настя прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Однако гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия рассказал, что намеревался уволить ведущую, когда увидел ее в первый день съемок. Он отметил, что ее буквально спасло то, что потом Ивлеева все же раскрылась в кадре.

«Смотрю первый выпуск. Стоит в кадре такая: «Ну, тут, в общем, как бы пляж. Вон там вот отель. Больше сказать нечего». Я говорю: «Прямо всю программу вот ЭТО будет вести? Замену мне готовьте, я ее хочу выгнать оттуда!» Раскачалась. Ну, бывает такое: что-то замкнуло в начале», — сказал Картозия.

Он отметил, что потом подружился с Настей. По его словам, она была своим «пацаном». Однако потом ее слава стала расти и в итоге в жизни телеведущей многое поменялось. Картозия признался, что постепенно их общение сошло на нет.

«А потом Настя вышла замуж за рэпера по фамилии Узенюк и любила настолько сильно, что свою русскую фамилию Ивлеева поменяла. Любовь прошла. Какое-то время она пыталась играть в рэпершу: тренды, то, се, тачки. Потом случилась голая вечеринка», — поделился он в YouTube-канале.