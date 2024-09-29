Деменция: кофе, интернет и головоломки оберегают наш мозг

Факторы повышенного риска ранней деменции

Генетическая предрасположенность.

Недостаточная образованность.

Злоупотребление алкоголем.

Социальная изоляция/недостаток общения.

Депрессия.

Курение.

Инсульт.

Проблемы со слухом и зрением.

Болезни сердца.

Диабет.

Ортостатическая гипотония - резкое снижение артериального давления, например, при попытке подняться с кровати.

Высокий уровень С-реактивного белка, который связан с поражением тканей и воспалительными процессами.

Астения - быстрая физическая утомляемость.

Повышенный уровень аполипопротеина Е - белка, участвующего в метаболизме липидов в организме.

Высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина»).

Повышенное давление (гипертония).

Низкий социально-экономический статус.

А также недостаток физической активности, плохое питание (избыток в рационе сладостей и животных жиров) и т. д. Список достаточно большой, но многие факторы можно контролировать.

При проблемах со слухом - носить слуховой аппарат, при нарушениях зрения - ходить в очках, больше двигаться, сбалансированно питаться, изучать новое и т. д.

Как предотвратить или замедлить болезнь?

На тему профилактики приобретенного слабоумия было проведено множество исследований. На их основе составлен этот список.

1. Правильно питайтесь.

Ешьте меньше переработанного мяса - копченого, соленого, консервированного и т. д. Содержащиеся в нем нитраты превращаются в нитрозамины, которые способны повреждать нейроны.

Ограничьте потребление фруктозы.

Избегайте перекусов на скорую руку.

Ешьте больше зеленых листовых овощей. Содержащиеся в них флавонолы замедляют темпы снижения когнитивных способностей.

Не пропускайте завтрак.

2. Получайте удовольствие от жизни. Опыты показали, что введение дофамина (гормона удовольствия) в мозг мышей помогало им лучше запоминать информацию.

3. Следите за здоровьем. Основными факторами риска являются ожирение, проблемы с давлением, нарушения зрения и слуха.

4. Больше двигайтесь.

При 12 часах ежедневного сидения риск деменции возрастает на 63%. И компенсировать это не могут даже занятия спортом. Поэтому стараемся вставать и ходить каждые полчаса.

5. Нагружайте мозг. Решайте сложные задачи, разгадывайте загадки и учите новое, например, иностранные языки.

6. Делайте дыхательные упражнения. Вдыхайте и выдыхайте по пять секунд. Повторяйте упражнение 20 минут дважды в день. Это позволит уменьшить содержание в крови бета-амилоидных пептидов, которые связывают с развитием слабоумия.

7. Не смотрите телевизор слишком долго.

Анализ данных более 400 тыс. человек показал, что у тех, кто смотрел телевизор более пяти часов в день, риск развития деменции был на 44% выше по сравнению стеми, кто уделял ТВ не больше часа. Связывают это с малоподвижным образом жизни.

8. Больше общайтесь.

9. Соблюдайте регулярную продолжительность сна. Если сегодня поспите 12 часов, завтра - 7, а послезавтра - 10, то это плохо.

10. Меньше переживайте. Хронический стресс и депрессии нужно лечить.

11. Пользуйтесь интернетом (совет для людей старше 50). Интернет снижает риск деменции у пожилых на 57%, если использовать его не больше двух часов в день.

12. Пейте кофе. Но не больше трех чашек в день. Антиоксиданты фенилинданы, образующиеся при обжарке кофейных зерен, снижают риск деменции. Эффект небольшой, но способен отсрочить серьезные стадии заболевания.

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