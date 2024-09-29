Деменция: кофе, интернет и головоломки оберегают наш мозг

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2050 году в мире будет около 139 млн человек со слабоумием - это почти втрое больше, чем сейчас. Один из самых распространенных видов слабоумия - деменция. Человек забывает элементарные вещи, вплоть до собственного имени, перестает узнавать близких, становится беспомощным. Происходит это из-за естественного ослабления мозговой активности. Лекарств от деменции пока не существует, но можно замедлить развитие заболевания и даже предотвратить. Что ускоряет деградацию мозга, а что ее тормозит, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Фото: Первый канал
Факторы повышенного риска ранней деменции
- Генетическая предрасположенность.
- Недостаточная образованность.
- Злоупотребление алкоголем.
- Социальная изоляция/недостаток общения.
- Депрессия.
- Курение.
- Инсульт.
- Проблемы со слухом и зрением.
- Болезни сердца.
- Диабет.
- Ортостатическая гипотония - резкое снижение артериального давления, например, при попытке подняться с кровати.
- Высокий уровень С-реактивного белка, который связан с поражением тканей и воспалительными процессами.
- Астения - быстрая физическая утомляемость.
- Повышенный уровень аполипопротеина Е - белка, участвующего в метаболизме липидов в организме.
- Высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина»).
- Повышенное давление (гипертония).
- Низкий социально-экономический статус.
А также недостаток физической активности, плохое питание (избыток в рационе сладостей и животных жиров) и т. д. Список достаточно большой, но многие факторы можно контролировать.
При проблемах со слухом - носить слуховой аппарат, при нарушениях зрения - ходить в очках, больше двигаться, сбалансированно питаться, изучать новое и т. д.
Как предотвратить или замедлить болезнь?
На тему профилактики приобретенного слабоумия было проведено множество исследований. На их основе составлен этот список.
1. Правильно питайтесь.
- Ешьте меньше переработанного мяса - копченого, соленого, консервированного и т. д. Содержащиеся в нем нитраты превращаются в нитрозамины, которые способны повреждать нейроны.
- Ограничьте потребление фруктозы.
- Избегайте перекусов на скорую руку.
- Ешьте больше зеленых листовых овощей. Содержащиеся в них флавонолы замедляют темпы снижения когнитивных способностей.
- Не пропускайте завтрак.
2. Получайте удовольствие от жизни. Опыты показали, что введение дофамина (гормона удовольствия) в мозг мышей помогало им лучше запоминать информацию.
3. Следите за здоровьем. Основными факторами риска являются ожирение, проблемы с давлением, нарушения зрения и слуха.
4. Больше двигайтесь.
При 12 часах ежедневного сидения риск деменции возрастает на 63%. И компенсировать это не могут даже занятия спортом. Поэтому стараемся вставать и ходить каждые полчаса.
5. Нагружайте мозг. Решайте сложные задачи, разгадывайте загадки и учите новое, например, иностранные языки.
6. Делайте дыхательные упражнения. Вдыхайте и выдыхайте по пять секунд. Повторяйте упражнение 20 минут дважды в день. Это позволит уменьшить содержание в крови бета-амилоидных пептидов, которые связывают с развитием слабоумия.
7. Не смотрите телевизор слишком долго.
Анализ данных более 400 тыс. человек показал, что у тех, кто смотрел телевизор более пяти часов в день, риск развития деменции был на 44% выше по сравнению стеми, кто уделял ТВ не больше часа. Связывают это с малоподвижным образом жизни.
8. Больше общайтесь.
9. Соблюдайте регулярную продолжительность сна. Если сегодня поспите 12 часов, завтра - 7, а послезавтра - 10, то это плохо.
10. Меньше переживайте. Хронический стресс и депрессии нужно лечить.
11. Пользуйтесь интернетом (совет для людей старше 50). Интернет снижает риск деменции у пожилых на 57%, если использовать его не больше двух часов в день.
12. Пейте кофе. Но не больше трех чашек в день. Антиоксиданты фенилинданы, образующиеся при обжарке кофейных зерен, снижают риск деменции. Эффект небольшой, но способен отсрочить серьезные стадии заболевания.
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