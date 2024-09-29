Деменция: кофе, интернет и головоломки оберегают наш мозг

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Авторы подкаста Первого канала «Обман веществ» объясняют, как оставаться в своем уме до глубокой старости.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2050 году в мире будет около 139 млн человек со слабоумием - это почти втрое больше, чем сейчас. Один из самых распространенных видов слабоумия - деменция. Человек забывает элементарные вещи, вплоть до собственного имени, перестает узнавать близких, становится беспомощным. Происходит это из-за естественного ослабления мозговой активности. Лекарств от деменции пока не существует, но можно замедлить развитие заболевания и даже предотвратить. Что ускоряет деградацию мозга, а что ее тормозит, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova Зухра Павлова.

Фото: Первый канал

Факторы повышенного риска ранней деменции

  • Генетическая предрасположенность.
  • Недостаточная образованность.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Социальная изоляция/недостаток общения.
  • Депрессия.
  • Курение.
  • Инсульт.
  • Проблемы со слухом и зрением.
  • Болезни сердца.
  • Диабет.
  • Ортостатическая гипотония - резкое снижение артериального давления, например, при попытке подняться с кровати.
  • Высокий уровень С-реактивного белка, который связан с поражением тканей и воспалительными процессами.
  • Астения - быстрая физическая утомляемость.
  • Повышенный уровень аполипопротеина Е - белка, участвующего в метаболизме липидов в организме.
  • Высокий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина»).
  • Повышенное давление (гипертония).
  • Низкий социально-экономический статус.

А также недостаток физической активности, плохое питание (избыток в рационе сладостей и животных жиров) и т. д. Список достаточно большой, но многие факторы можно контролировать.

При проблемах со слухом - носить слуховой аппарат, при нарушениях зрения - ходить в очках, больше двигаться, сбалансированно питаться, изучать новое и т. д.

Как предотвратить или замедлить болезнь?

На тему профилактики приобретенного слабоумия было проведено множество исследований. На их основе составлен этот список.

1. Правильно питайтесь.

  • Ешьте меньше переработанного мяса - копченого, соленого, консервированного и т. д. Содержащиеся в нем нитраты превращаются в нитрозамины, которые способны повреждать нейроны.
  • Ограничьте потребление фруктозы.
  • Избегайте перекусов на скорую руку.
  • Ешьте больше зеленых листовых овощей. Содержащиеся в них флавонолы замедляют темпы снижения когнитивных способностей.
  • Не пропускайте завтрак.

2. Получайте удовольствие от жизни. Опыты показали, что введение дофамина (гормона удовольствия) в мозг мышей помогало им лучше запоминать информацию.

3. Следите за здоровьем. Основными факторами риска являются ожирение, проблемы с давлением, нарушения зрения и слуха.

4. Больше двигайтесь.

При 12 часах ежедневного сидения риск деменции возрастает на 63%. И компенсировать это не могут даже занятия спортом. Поэтому стараемся вставать и ходить каждые полчаса.

5. Нагружайте мозг. Решайте сложные задачи, разгадывайте загадки и учите новое, например, иностранные языки.

6. Делайте дыхательные упражнения. Вдыхайте и выдыхайте по пять секунд. Повторяйте упражнение 20 минут дважды в день. Это позволит уменьшить содержание в крови бета-амилоидных пептидов, которые связывают с развитием слабоумия.

7. Не смотрите телевизор слишком долго.

Анализ данных более 400 тыс. человек показал, что у тех, кто смотрел телевизор более пяти часов в день, риск развития деменции был на 44% выше по сравнению стеми, кто уделял ТВ не больше часа. Связывают это с малоподвижным образом жизни.

8. Больше общайтесь.

9. Соблюдайте регулярную продолжительность сна. Если сегодня поспите 12 часов, завтра - 7, а послезавтра - 10, то это плохо.

10. Меньше переживайте. Хронический стресс и депрессии нужно лечить.

11. Пользуйтесь интернетом (совет для людей старше 50). Интернет снижает риск деменции у пожилых на 57%, если использовать его не больше двух часов в день.

12. Пейте кофе. Но не больше трех чашек в день. Антиоксиданты фенилинданы, образующиеся при обжарке кофейных зерен, снижают риск деменции. Эффект небольшой, но способен отсрочить серьезные стадии заболевания.

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