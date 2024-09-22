Таурин - не про энергетики, а о борьбе со старением

Что такое тарунин?

Это аминокислота природного происхождения, производное от аминокислоты цистеина, которая очень важна для работы центральной нервной системы, печени, глаз, сердца и клеток крови. Таурин вырабатывается поджелудочной железой при метаболизме других серосодержащих аминокислот, а еще поступает к нам с едой. Больше всего таурина в нашем организме - в сетчатке глаза.

Чем хорош таурин?

Борется со стрессом, снижая выработку адреналина. Выброс этого гормона в больших количествах может навредить.

Препятствует преждевременному старению. Таурин поддерживает активность важного антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы, который защищает организм от оксидативного стресса.

Облегчает жизнь гипертоникам, снижая артериальное давление и уменьшая вероятность застоя в системе кровообращения.

Снижает разрушительное действие усилителя вкуса глутамата натрия, которым часто сдабривают пищу. В больших количествах он поражает нервную ткань и мозг, вызывая сильные головные боли.

Позволяет легче переносить физические нагрузки, уменьшая мышечную усталость, например, при занятиях спортом.

Помогает переваривать жиры. Таурин - важная составляющая часть желчных кислот.

Продлевает жизнь клеток, стабилизируя клеточные мембраны.

Способствует нормальному балансу макро- и микроэлементов внутри клеток, а от этого зависит огромное количество процессов, например, сократимость миокарда.

Нормализует уровень холестерина. Положительно влияет как на хороший, так и на плохой холестерин и триглицериды.

Стабилизирует уровень глюкозы в крови, что очень важно при сахарном диабете второго типа.

Улучшает кровоток в печени и защищает ее, например, при лечении заболеваний противогрибковыми препаратами.

Ускоряет заживление глаз при лечении дистрофических заболеваний.

Где содержится таурин?

В основном в белковой пище - мясе, рыбе и молочных продуктах. Наиболее насыщены таурином темное мясо индейки, сырой тунец и темное мясо цыпленка.

Если питаться сбалансированно и разнообразно, то при отсутствии серьезных заболеваний дефицита таурина в организме не возникнет. Хотя врачи часто прописывают эту аминокислоту как БАД или лекарство (при том же сахарном диабете второго типа). Назначать себе таурин самостоятельно точно не стоит, как и любую другую добавку. Недостаточно прочитать инструкцию к препарату, нужно знать тонкости приема - с этим вам поможет врач.

P.S. Существует мнение, что таурин повинен в росте заболеваемости раком толстой кишки среди молодежи. Этой аминокислоты много в энергетиках, а молодые люди - как раз основная группа потребителей таких напитков. И якобы именно таурин подпитывает вредные бактерии в кишечнике юношей и девушек с зачатками колоректального рака, способствуя росту опухоли. Но это лишь мнение. Есть и другое, не менее правдоподобное, о том, что главная проблема энергетиков - ужасающее количество сахара. А это фактор огромного количества заболеваний - от ожирения до онкологии.

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