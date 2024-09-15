Как питаться после 40 лет

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Авторы подкаста Первого канала «Обман веществ» рассказывают, как замедлить старение организма, изменив рацион питания

Чем старше мы становимся, тем внимательнее нужно следить за тем, что едим. Со временем организм начинает хуже переваривать некоторые продукты и нуждается в дополнительных микроэлементах. О том, каким должен быть рацион человека, которому уже за 40, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova Зухра Павлова.

Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал

У большинства людей после 40 лет начинают появляться первые серьезные проблемы со здоровьем (подтверждено не только жизненными наблюдениями, но и исследованиями). Организм понемногу разрушается, как говорят, «песок сыплется». Это все последствия неправильного образа жизни и вредных привычек. Процесс нельзя обратить вспять, но можно его сильно замедлить и частично устранить уже проявившие себя недуги. Огромную роль в этом играет питание.

1. Еда должна быть разнообразной

Это залог здорового микробиома, а значит, и хорошего пищеварения. Например, бобовые - это не только горох и фасоль, но и чечевица, нут, маш. К злаковым относятся не только рис и гречка, но и полба, киноа, кукуруза. Из молочных продуктов предпочтение лучше отдавать кисломолочке.

2. Ешьте побольше продуктов, которые противостоят воспалениям

Воспалительные процессы при долгом воздействии могут спровоцировать онкологические и аутоиммунные заболевания. Поэтому необходимо насыщаться полезными микроэлементами. Это жирные кислоты омега-3 (лучший источник - морская рыба), полиамины (зрелые сыры, грибы, грейпфрут), полифенолы (зелень, фрукты, капуста), магний (гречка и орехи), спермактин (пророщенные злаки и бобовые), куркумин (куркума), витамин С (цитрусовые, брокколи, цветная и квашеная капуста, кимчи).

3. Избегайте фастфуда

Это не только гамбургеры, но и любые ультрапереработанные продукты, вкус которых был улучшен копчением и обжаркой. Особенно это касается мясной продукции. Содержащиеся в них продукты конечного гликирования вызывают воспалительные процессы, способствуют образованию злокачественных опухолей.

4. Ешьте продукты с охлаждающими свойствами

К таким относятся мята, арбуз, сельдерей, огурцы, семена базилика, кокосовая вода. Несмотря на то что продукты охлаждающие, употреблять их лучше не холодными, а комнатной температуры.

5. Добавляйте в рацион продукты против старения

В некоторых растительных продуктах содержатся особые соединения - полифенолы. Большинство из них являются мощными антиоксидантами, которые помогают бороться с повреждениями клеток свободными радикалами. Источник: бразильский орех, кешью, грибы, шпинат, овсянка, рыба.

6. Пейте больше жидкости

Она играет огромную роль в правильном функционировании организма. Лучше всего пить обычную воду, но можно кофе, какао, травяные чаи. Главное, выдержать час до или после еды.

7. Избегайте сахара

У этого продукта один из самых высоких гликемических индексов. Чрезмерное потребление сахара подпитывает злокачественные клетки, повреждает белок соединительной ткани, ускоряет старение мозга, кожи, сосудов и внутренних органов, провоцирует катаракту. Откажитесь не только от сахарного песка, но и по максимуму - от добавленного сахара. Он содержится практически во всех магазинных продуктах, но самые вредные - газировка, соки, выпечка и десерты. Также рекомендуется сократить потребление хлеба, картофеля, макарон, белого риса и злаковых хлопьев. В этих продуктах слишком много простых углеводов, притом что физическая активность с возрастом снижается, поэтому тратить накопленную энергию все сложнее. А значит, калораж рациона должен сокращаться.

8. Ешьте мясо правильно

Мясо есть можно и нужно, главное - чтобы он было не жареным и не в составе колбасы. Не менее двух раз в неделю, а если нет проблем с пищеварением, то хоть каждый день.

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