Как питаться после 40 лет

У большинства людей после 40 лет начинают появляться первые серьезные проблемы со здоровьем (подтверждено не только жизненными наблюдениями, но и исследованиями). Организм понемногу разрушается, как говорят, «песок сыплется». Это все последствия неправильного образа жизни и вредных привычек. Процесс нельзя обратить вспять, но можно его сильно замедлить и частично устранить уже проявившие себя недуги. Огромную роль в этом играет питание.

1. Еда должна быть разнообразной

Это залог здорового микробиома, а значит, и хорошего пищеварения. Например, бобовые - это не только горох и фасоль, но и чечевица, нут, маш. К злаковым относятся не только рис и гречка, но и полба, киноа, кукуруза. Из молочных продуктов предпочтение лучше отдавать кисломолочке.

2. Ешьте побольше продуктов, которые противостоят воспалениям

Воспалительные процессы при долгом воздействии могут спровоцировать онкологические и аутоиммунные заболевания. Поэтому необходимо насыщаться полезными микроэлементами. Это жирные кислоты омега-3 (лучший источник - морская рыба), полиамины (зрелые сыры, грибы, грейпфрут), полифенолы (зелень, фрукты, капуста), магний (гречка и орехи), спермактин (пророщенные злаки и бобовые), куркумин (куркума), витамин С (цитрусовые, брокколи, цветная и квашеная капуста, кимчи).

3. Избегайте фастфуда

Это не только гамбургеры, но и любые ультрапереработанные продукты, вкус которых был улучшен копчением и обжаркой. Особенно это касается мясной продукции. Содержащиеся в них продукты конечного гликирования вызывают воспалительные процессы, способствуют образованию злокачественных опухолей.

4. Ешьте продукты с охлаждающими свойствами

К таким относятся мята, арбуз, сельдерей, огурцы, семена базилика, кокосовая вода. Несмотря на то что продукты охлаждающие, употреблять их лучше не холодными, а комнатной температуры.

5. Добавляйте в рацион продукты против старения

В некоторых растительных продуктах содержатся особые соединения - полифенолы. Большинство из них являются мощными антиоксидантами, которые помогают бороться с повреждениями клеток свободными радикалами. Источник: бразильский орех, кешью, грибы, шпинат, овсянка, рыба.

6. Пейте больше жидкости

Она играет огромную роль в правильном функционировании организма. Лучше всего пить обычную воду, но можно кофе, какао, травяные чаи. Главное, выдержать час до или после еды.

7. Избегайте сахара

У этого продукта один из самых высоких гликемических индексов. Чрезмерное потребление сахара подпитывает злокачественные клетки, повреждает белок соединительной ткани, ускоряет старение мозга, кожи, сосудов и внутренних органов, провоцирует катаракту. Откажитесь не только от сахарного песка, но и по максимуму - от добавленного сахара. Он содержится практически во всех магазинных продуктах, но самые вредные - газировка, соки, выпечка и десерты. Также рекомендуется сократить потребление хлеба, картофеля, макарон, белого риса и злаковых хлопьев. В этих продуктах слишком много простых углеводов, притом что физическая активность с возрастом снижается, поэтому тратить накопленную энергию все сложнее. А значит, калораж рациона должен сокращаться.

8. Ешьте мясо правильно

Мясо есть можно и нужно, главное - чтобы он было не жареным и не в составе колбасы. Не менее двух раз в неделю, а если нет проблем с пищеварением, то хоть каждый день.