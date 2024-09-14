«Точь-в-точь»: что покажут в новом сезоне популярного шоу

В это сложно поверить, но всего несколько лет назад в Россию из США прилетали лучшие гримеры Голливуда (работали во франшизах «Терминатор» 18+ и «Пираты Карибского моря» 12+), чтобы по несколько часов погружать наших звезд в глубокий пластический грим, тем самым создавая уникальные слепки образов мировых легенд музыки. Невероятно, но факт. Так работало шоу «Точь-в-точь» (Первый канал) - проект, где российские артисты имели возможность стать на один вечер кумиром из любой эпохи. В 2021 году передача встала на паузу - и вот сейчас снова возвращается в эфир. Журнал «Телепрограмма» предлагает читателю изучить свежайшую съемку премьерного выпуска шестого сезона и угадать, кто же скрывается за гримом.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Сергей Жуков хоть и судится за хиты с бывшим партнером по группе «Руки Вверх!» Алексеем Потехиным, но до сих пор собирает стадионы, а еще снимает сериалы и пишет сценарии. Кто же осилит образ этого человека-оркестра?
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Елена Ваенга снова стоит одна. А кто за ней стоит - понять и вовсе невозможно. К слову, кроме российской шансонье и всех вышеупомянутых, участники первого выпуска проекта «Точь-в-точь - 6» покажут Шакиру, Георга Отса, Ларису Долину, Майкла Джексона и Жанну Агузарову. Будут перевоплощения и в звезд соцсетей: например, Хабиба (не Нурмагомедова, а Шарипова - исполнителя хита «Ягода малинка», у которого более 700 миллионов прослушиваний в Ютубе).
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Жанну Агузарову в гриме и инопланетном наряде и вовсе не узнать. Черты лица Сати Казановой, но высокий регистр голоса откуда взять?
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Вот за париком и костюмом Лолиты скрывается кто-то очень похожий на пародистку шоу «Большая разница» Светлану Галку. Но неужели все так просто? Участникам же из силикона отливают специальные маски...
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Ни в коем случае не хотим попасть под статью, но сложно избавиться от ощущения, что в образе Валентины Толкуновой... мужчина! Впрочем, картину «В джазе только девушки» тоже никто еще не отменял.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Оценивать старания и вокал артистов - зачет очков идет по системе «Евровидения», в финале каждого выпуска баллы суммируются и выводятся в общую таблицу - будут Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея, которая обычно появлялась в шоу «Голос» или КВН (о том, как певица судится с мужем, - на стр. 8). Кроме того, в тайной комнате за выступлениями следит третейский судья, оценки которого могут изменить ход голосования в выпуске. Кто это - зритель узнает в финале каждого эпизода шоу.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Ведет шоу по-прежнему Александр Олешко, и сам прекрасно владеющий искусством преображения. «Наше шоу дает артистам удивительную возможность примерить чужой образ, костюм, биографию, репертуар и, как ни странно, найти себя, - считает актер. - Обнаружить собственный почерк, заявить о себе и потом уже, со своим собственным лицом и репертуаром, идти в светлое будущее».
«Точь-в-точь» 16+
Воскресенье/19.00