«Точь-в-точь»: что покажут в новом сезоне популярного шоу

В это сложно поверить, но всего несколько лет назад в Россию из США прилетали лучшие гримеры Голливуда (работали во франшизах «Терминатор» 18+ и «Пираты Карибского моря» 12+), чтобы по несколько часов погружать наших звезд в глубокий пластический грим, тем самым создавая уникальные слепки образов мировых легенд музыки. Невероятно, но факт. Так работало шоу «Точь-в-точь» (Первый канал) - проект, где российские артисты имели возможность стать на один вечер кумиром из любой эпохи. В 2021 году передача встала на паузу - и вот сейчас снова возвращается в эфир. Журнал «Телепрограмма» предлагает читателю изучить свежайшую съемку премьерного выпуска шестого сезона и угадать, кто же скрывается за гримом.