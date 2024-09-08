Чем безопасно заменить сахар

Всем хочется сладкой жизни, а вот лишние килограммы, диабет и камни в почках никого не привлекают. Сахарозаменители способны частично решить эту проблему. А вот какие подсластители лучше выбрать, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova Зухра Павлова .

Сахар есть в жизни каждого из нас, даже если вы не кладете его в чай. Речь идет о добавленном сахаре, который есть даже в хлебе. Избыток потребления этого высокоуглеводного продукта может привести к образованию камней в почках, ожирению, диабету и другим заболеваниям. Но полностью отказаться от сахара для большинства нереально. Как раз для таких случаев придумали сахарозаменители. Они являются хорошей альтернативой обычному сахару: низкокалорийные, не снижают удовольствия от пищи и являются профилактикой пищевых расстройств.

Существует два типа сахарозаменителей: природные и синтетические. Первые обычно участвуют в обмене веществ и имеют разное количество калорий, поэтому диабетикам с такими продуктами стоит быть осторожнее. Исключения - стевия и эритрит, которые, несмотря на натуральность, не обладают энергетической ценностью и не вызывают всплески инсулина. Синтетические же подсластители более сладкие, не калорийные и полностью выводятся из организма.

Самыми проверенными и эффективными сахарозаменителями считаются стевия, эритрит (эритрол) и сукралоза. Их можно употреблять даже диабетикам и людям с ожирением. Поговорим об особенностях каждого.

Стевия

Это экстракт одноименного растения, и он в 300 раз слаще сахара. Но самое главное - его калорийность практически равна нулю. Стевия термостойкая и не имеет никаких ограничений для применения. Ее можно добавлять в любые напитки и блюда, даже в выпечку. Но важно найти свой продукт.

Во-первых, стевия бывает в виде сиропа, порошка, гранул и листьев. Но просто заваривать травку - идея так себе. Лучше выбирайте уже обработанную стевию с наиболее чистым составом.

Во-вторых, стевия может горчить, но к этому быстро привыкаешь. Кто-то даже изначально не замечает разницы во вкусе с обычным сахаром.

Но стевию же запретили?

В феврале 2024 года в числе запрещенных в России пищевых добавок действительно оказалась стевия, но запретили именно экстракты стевии. Главное действующее вещество - стевиолгликозид Е 960 (стевиозид) - все еще разрешено к продаже. Кстати, он не горчит. Именно его и реализуют в магазинах и на маркетплейсах, как в чистом виде, так и в составе других продуктов.

Эритрол

Это искусственный подсластитель. Он подойдет тем, кому стевия будет немного горчить. Эритрол не такой сладкий и содержит примерно 20 калорий на 100 граммов добавки. Употребление этого сахарозаменителя не приводит к кариесу и вздутию живота (кстати, стевия тоже обладает этими прекрасными свойствами).

Сукралоза

Это искусственный подсластитель, который обозначается как пищевая добавка Е955 и содержится во многих продуктах. Сукралоза прошла все клинические испытания. Как и перечисленные выше подсластители, ее можно употреблять даже беременным и кормящим женщинам. Большая часть потребляемой сукралозы не усваивается организмом, а значит, не добавляет калорий. При термообработке (готовке и добавлении в горячие напитки) ведет себя стабильно.

Если у вас есть возможность обходиться без добавленного сахара - делайте это. Лучше ешьте фрукты и ягоды, а вот тростниковый сахар, мед, сиропы топинамбура и агавы, фруктоза для здорового образа жизни не годятся, поскольку они являются полноценными углеводными продуктами. И если уж без сладкого жизнь совсем не мила, то покупайте проверенные подсластители.

И напоследок, пока все исследования, даже самые громкие, не продемонстрировали существенных доказательств того, что применение вышеперечисленных сахарозаменителей в умеренных количествах приводит к негативным последствиям. Писали про потенциальный риск пагубного воздействия на ДНК и другие серьезные влияния при употреблении гигантских доз. Но так и чистой водой можно убить, если в нее погрузиться с головой.

Подходите ко всему разумно и берегите здоровье!

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