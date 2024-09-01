Ем и не наедаюсь: что такое инсулинорезистентность

Точно не заниматься самолечением, а идти к врачу сразу, как только вы заподозрили у себя это состояние.

Конечно, можно сдать анализы крови на инсулин и глюкозу натощак, но только доктор способен правильно трактовать значения. Считается, что верхняя граница нормы инсулина - 23, 26 или даже 27. Но на самом деле все, что выше 10, с высокой вероятностью является инсулинорезистентностью.

Самое лучшее, что вы можете сделать самостоятельно (и это только в ваших силах), - избавиться от лишнего жира, простыми словами - похудеть. Чем меньше жировой ткани, тем меньше факторов воспаления. А самые действенные советы для похудения всегда одни и те же, знакомые большинству:

1. Питайтесь правильно, полноценно, сбалансированно. В рационе обязательно должно быть достаточно белка и сложных углеводов.

2. Не пропускайте приемы пищи. Их должно быть 3 - 4 в день. Здесь важна регулярность, а порции могут быть и поменьше.

3. Пейте побольше простой воды, хотя бы один литр в день. Еще лучше пить из расчета минимум 30 мл на кг веса. В жару и при физических нагрузках норму удваиваем. Это при условии отсутствия противопоказаний. Например, при болезнях почек и гипертонии с водой лучше быть осторожнее.

4. Ложитесь спать до 23.00 и спите как минимум 7 часов в сутки.

5. Больше ходите пешком. Хотя бы 5 км в день. Занятия спортом приветствуются.

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