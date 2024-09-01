Ем и не наедаюсь: что такое инсулинорезистентность

Даже если вы питаетесь разнообразно и придерживаетесь не менее трех полноценных приемов пищи в день, голод может преследовать повсюду, особенно вечером. В такие моменты часто хочется не просто поесть, а чего-то вредного - сладкого или жирного. Конечно, сначала логично подумать на паразитов. Но если анализы чистые, то дальше стоит заподозрить инсулинорезистентность. Что это такое и как распознать, объясняют ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Инсулинорезистентность - это состояние, при котором ткани организма (особенно мышцы) перестают адекватно реагировать на инсулин. При этом гормона на самом деле много, но он не может инициировать производство белка, который переносит глюкозу в клетки. А значит, клетки остаются без энергии. Тут-то мозг и стимулирует центр голода, из-за чего постоянно хочется есть. Из других неприятных симптомов инсулинорезистентности - неутолимая жажда, слабость, себорея (воспаление кожи), раздражительность.
Существует предубеждение, что инсулинорезистентность бывает только у людей с лишним весом. Потому что обычно эта патология развивается за счет большого количества факторов воспаления, которые производит избыточная жировая ткань. Но инсулинорезистентность может развиться и у стройных, хотя такое случается реже. Речь идет о пациентах с фенотипом «тощие». Если такому человеку провести биоимпедансный анализ состава тела, то, скорее всего, жировой ткани будет больше, чем должно, а мышечной - меньше. Скапливается этот лишний жир в печени или поджелудочной железе. Как раз там, где зарождается воспаление жировой ткани и инсулинорезистентность.
Патологическая инсулинорезистентность
Бывает, что инсулинорезистентность возникает из-за сильного стресса, например, из-за серьезной травмы, обширного ожога или операции с осложнениями. Тут все дело тоже в воспалительной реакции, которая вытесняет инсулин с его рецептора.
Что с этим делать?
Фото: Shutterstock
Точно не заниматься самолечением, а идти к врачу сразу, как только вы заподозрили у себя это состояние.
Конечно, можно сдать анализы крови на инсулин и глюкозу натощак, но только доктор способен правильно трактовать значения. Считается, что верхняя граница нормы инсулина - 23, 26 или даже 27. Но на самом деле все, что выше 10, с высокой вероятностью является инсулинорезистентностью.
Самое лучшее, что вы можете сделать самостоятельно (и это только в ваших силах), - избавиться от лишнего жира, простыми словами - похудеть. Чем меньше жировой ткани, тем меньше факторов воспаления. А самые действенные советы для похудения всегда одни и те же, знакомые большинству:
1. Питайтесь правильно, полноценно, сбалансированно. В рационе обязательно должно быть достаточно белка и сложных углеводов.
2. Не пропускайте приемы пищи. Их должно быть 3 - 4 в день. Здесь важна регулярность, а порции могут быть и поменьше.
3. Пейте побольше простой воды, хотя бы один литр в день. Еще лучше пить из расчета минимум 30 мл на кг веса. В жару и при физических нагрузках норму удваиваем. Это при условии отсутствия противопоказаний. Например, при болезнях почек и гипертонии с водой лучше быть осторожнее.
4. Ложитесь спать до 23.00 и спите как минимум 7 часов в сутки.
5. Больше ходите пешком. Хотя бы 5 км в день. Занятия спортом приветствуются.
«Обман веществ» 16+
Ночной эфир