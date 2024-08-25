Мед: полезный или опасный?

Сейчас магазины завалены медом - цветочный, липовый, луговой, горный и т. д. Выбор на любой вкус. Никаких пчел не хватит произвести столько чистого продукта, поэтому иногда возникают вопросы к качеству продукции. Бывает, что мед бодяжат сахаром, подкармливая пчел, и это не самый плохой вариант.

Куда опаснее влияние пестицидов, которые используются на многих полях, куда наверняка залетали медоносные насекомые. Но даже если вы нашли правильный мед, собранный «правильными пчелами», много ли от него пользы?

Проявят ли себя приписываемые этому лакомству волшебные свойства, если потреблять его бесконтрольно?

Определенно нет. Мед, как и любой другой продукт, нужно употреблять в умеренных количествах. Это к вопросу о сбалансированном питании. Если съесть слишком много, то ничего, конечно, не слипнется, но могут быть другие, более реальные последствия.

Во-первых, мед очень калорийный. В среднем 300 килокалорий на 100 г продукта. Самым калорийным считается липовый. Есть его часто не стоит.

Если вы начали худеть и для лучшего эффекта решили заменить сахар медом, то придется вас огорчить. Избавиться от килограммов это не поможет.

Во-вторых, мед - настоящая сахарная бомба. Он практически полностью состоит из фруктозы - более 80%. В худшем случае ее избыток может привести к жировому перерождению печени. В лучшем у вас просто проснется зверский и неуемный аппетит, потому что фруктоза блокирует рецепторы к гормону лептину, который отвечает за насыщение. Сахара будут быстро попадать в кровь, стимулируя поджелудочную железу к синтезу инсулина. Также опасно есть мед натощак. Такая привычка способна привести к развитию сахарного диабета.

Можно ли мед диабетикам?

Мед - неважная замена сахару. Его гликемический индекс довольно высокий, а значит, съеденное лакомство быстро и значительно повысит уровень глюкозы в крови. Лучше не рисковать.

А в чем польза?