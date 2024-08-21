Группа «На-На» споет вместе с сотней на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Шоу «Ну-ка, все вместе!» давно полюбилось публике. Его ведут Сергей Лазарев и Николай Басков . Сейчас идут съемки шестого сезона. Лазарев уже признался, что из него выпили все соки. Он даже отправился с детьми в Сочи, чтобы немного отдохнуть. Теперь стало известно, что в шоу снялась легендарная группа «На-На», которой в этом году исполняется 35 лет. Солисты Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин появятся в проекте и впервые присоединятся к сотне жюри на сцене. Они споют хит «Фаина» вместе с участниками и Басковым.

Владимир Политов рассказал, что кастинг в свое время перевернул его жизнь. Он рад, что до сих пор дружит с коллегами и выступает с ними. Певец не стал скрывать, что ему приятно было поучаствовать в вокальном шоу и увидеть молодые таланты.

Михаил Игонин отметил, что у него особое отношение к «Фаине». Он заверил, что не устанет ее исполнять.

«Что касается судейства в сотне жюри, то некоторым вокалистам необходима критика: когда человека все время ласкают и говорят, что он хороший, он может расслабиться, а это не очень хорошо для артиста. Эмоция от жюри может очень серьезно мотивировать развиваться дальше, становиться лучше и в итоге прийти уже с абсолютно другим результатом», — добавил он.

Вячеслав Жеребкин отметил, что Михаил строгий судья, а он намерен всех хвалить и подбадривать. Напомним, что премьера шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» состоится уже скоро на телеканале «Россия».