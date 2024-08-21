Группа «На-На» споет вместе с сотней на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Шоу «Ну-ка, все вместе!» давно полюбилось публике. Его ведут
Михаил Игонин отметил, что у него особое отношение к «Фаине». Он заверил, что не устанет ее исполнять.
«Что касается судейства в сотне жюри, то некоторым вокалистам необходима критика: когда человека все время ласкают и говорят, что он хороший, он может расслабиться, а это не очень хорошо для артиста. Эмоция от жюри может очень серьезно мотивировать развиваться дальше, становиться лучше и в итоге прийти уже с абсолютно другим результатом», — добавил он.
Вячеслав Жеребкин отметил, что Михаил строгий судья, а он намерен всех хвалить и подбадривать. Напомним, что премьера шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» состоится уже скоро на телеканале «Россия».
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