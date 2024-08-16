Шоу «Лучше всех!» с ведущей Жанной Бадоевой возвращается в эфир Первого канала после каникул

Уже в ближайшую субботу, 17 августа, поклонников шоу юных талантов Первого канала «Лучше всех!» ждет сюрприз. Программа возвращается на экраны после паузы, которая была сделана в связи с каникулами.

С недавних пор проект ведет телеведущая Жанна Бадоева .

В новом выпуске 9-летний Виталий Христофориди из Санкт-Петербурга филигранно сыграет на саксофоне «Оранжевое настроение». Вика Романова из Саратова расскажет про свое увлечение рептилиями. Ну а 6-летний Даниил Рогалев удивит ведущую Жанну Бадоеву и всех телезрителей своими познаниями в астрономии.

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