Программа Первого канала «Жизнь своих» побывала в Архангельске

Съемочная группа программы Первого канала «Жизнь своих» на этот раз побывала в Архангельске. Ведущий проекта Евгений Кривцов узнал много интересного об этом северном городе, куда многие приезжают, чтобы увидеть северное сияние.

Здесь свой особенный, поморский, диалект, очень востребована профессия водолаза и добывается соль, аналогов которой в мире нет.

А еще в Архангельске пьют кофе из самовара, с солью и специями. Чашечку потом переворачивают вверх дном, чтобы хозяйка дома понимала, что гость доволен и сыт.