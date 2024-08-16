Программа Первого канала «Жизнь своих» побывала в Архангельске

Архангельск. Фото: Global Look Press

Ведущий тревэл-шоу Первого канала Евгений Кривцов расскажет о жизни в Архангельске.

Съемочная группа программы Первого канала «Жизнь своих» на этот раз побывала в Архангельске. Ведущий проекта Евгений Кривцов узнал много интересного об этом северном городе, куда многие приезжают, чтобы увидеть северное сияние.

Здесь свой особенный, поморский, диалект, очень востребована профессия водолаза и добывается соль, аналогов которой в мире нет.

А еще в Архангельске пьют кофе из самовара, с солью и специями. Чашечку потом переворачивают вверх дном, чтобы хозяйка дома понимала, что гость доволен и сыт.

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Ведущий шоу Евгений Кривцов с местной жительницей. Фото: Первый канал

«О местной кухне я узнал много интересного. Попробовал местный кофе, так как его пьют поморы — с солью», — поделился Евгений Кривцов.

Программа Первого канала «Жизнь своих» расскажет подробнее о жизни в Архангельске в ближайшее воскресенье, 18 августа, в 10:15.

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