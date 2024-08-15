Тутта Ларсен — о новом семейном проекте: «Счастье может быть сложным»

Тутта Ларсен объявила о том, что запустила уникальные семейные проекты. Ведущая призналась, что никогда не была согласна со словами Льва Толстого. Она заявила, что фраза «все счастливые семьи похожи друг на друга» не имеет смысла, если копнуть поглубже. Именно это и сделала ведущая. Она создала серию документальных фильмов о разных семьях России. Через них Ларсен попыталась донести мысль, что несмотря на все трудности, любая семья может стать счастливой

«На свете много счастливых семей, но все они счастливы по-разному. Это счастье может быть сложным. Люди могут находиться в самых разных обстоятельствах: у них могут быть особенные дети, материальные трудности, большая разница в возрасте и так далее, но несмотря на все это, они не просто остаются крепкой семьей, им удается приумножать в ней любовь», — объяснила Тутта Ларсен .

Именно поэтому ведущая назвала свой проект «Счастливы по-разному». Сейчас вышедшие фильмы можно посмотреть в социальных сетях Тутты Ларсен . Она объяснила, что пока ни один телеканал не заинтересовался ее работой. Но теледива надеется , что кто-то из продюсеров заметит этот уникальный проект, который призван вдохновлять семьи по всей стране.

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Также Тутта Ларсен создала еще одну серию документальных фильмов, в которых рассказывает о браках русских женщин с иностранцами. Многие ради своих любимых переехали в Россию и прониклись к ней.

Проект поддержали Институт развития интернета («Счастливы по-разному. В Россию с любовью») и Президентский фонд культурных инициатив («Счастливы по-разному»).