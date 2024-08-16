В «Останкино» прошел кастинг 11-го сезона шоу «Голос. Дети» - что там происходило

Впрочем, некоторые готовят сани уже этим летом. Так, поющие дети, которые очень хотят прорваться в одиннадцатый сезон шоу «Голос» 12+, которое выйдет на Первом канале в сентябре, уже вовсю проходят кастинг в «Останкино» - под чутким руководством музыкальных редакторов и продюсеров. «Телепрограмма» заглянула одним глазком за закрытые двери отбора в музыкальное шоу и выдает все, что можно выдать из тайных данных к настоящему моменту.
Прошлый сезон детского «Голоса» был юбилейным. Много сил и креатива было вложено в то, чтобы он запомнился: зрители увидели и певицу МакSим в красном кресле, и повзрослевших финалистов и победителей прошлых лет, и выход наставников, и драматургию, и слезу. Это значит, что заход на второй десяток лет шоу должен быть не менее впечатляющим, чтобы не разочаровать публику. И дети, которые проходят кастинг, сделают для этого все возможное.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Несмотря на то, что в названии проекта указан главный козырь участников, внешность и подача себя - это половина успеха. Каждый претендент, и особенно претендентка, на слепых прослушиваниях относится к визуальному образу крайне внимательно. Ведь встречать детей наставники будут спиной, по вокалу, а вот зрители - в том числе и по одежке.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Каждый кастинг - это стресс. Из тысячи анкет и голосовых заявок юных (от 7 до 14 лет) вокалистов и вокалисток редакторы выбирают сотни самых интересных и талантливых. Из них до слепых прослушиваний дойдут только десятки. А это значит, что многие не услышат свою фамилию в списке счастливчиков. Поэтому поддерживают друг друга ребята - и их родители, конечно, - изо всех сил. Никакой грызни за место под солнцем, только детская солидарность.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Многие приезжают в «Останкино» из других городов. География шоу по традиции обширная: помимо стран СНГ, в этом году ожидаются участники из новых территорий (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области), ОАЭ, Австралии и всех уголков нашей необъятной страны - из Челябинска, Бора, Ижевска, Грозного, Можги, Люберец, Кургана и так далее.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Многие приезжают в «Останкино» из других городов. География шоу по традиции обширная: помимо стран СНГ, в этом году ожидаются участники из новых территорий (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области), ОАЭ, Австралии и всех уголков нашей необъятной страны - из Челябинска, Бора, Ижевска, Грозного, Можги, Люберец, Кургана и так далее.
Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Состав наставников шоу «Голос. Дети - 11» будет известен не раньше 20 августа, поэтому сейчас только остается гадать, кого могут позвать в красные кресла. Басту? Егора Крида? Нюшу? Однако участники кастингов чаще всего называют другую кандидатуру - Полину Гагарину. Именно «под крыло Гагары», к вице-чемпионке «Евровидения», хотят в команду сильнее всего. Аргументы обезоруживающие: «Поля самая добрая», «У нее крутые песни», «Потому что я ее люблю давно, с двух лет слежу за ней». Впрочем, встречались среди желанных наставников и весьма необычные имена - некоторые дети хотят, чтобы в проекте их вел Николай Расторгуев, рэпер Мот (Матвей Мельников) и даже SHAMAN.