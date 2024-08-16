В «Останкино» прошел кастинг 11-го сезона шоу «Голос. Дети» - что там происходило

Впрочем, некоторые готовят сани уже этим летом. Так, поющие дети, которые очень хотят прорваться в одиннадцатый сезон шоу «Голос» 12+, которое выйдет на Первом канале в сентябре, уже вовсю проходят кастинг в «Останкино» - под чутким руководством музыкальных редакторов и продюсеров. «Телепрограмма» заглянула одним глазком за закрытые двери отбора в музыкальное шоу и выдает все, что можно выдать из тайных данных к настоящему моменту.

Прошлый сезон детского «Голоса» был юбилейным. Много сил и креатива было вложено в то, чтобы он запомнился: зрители увидели и певицу МакSим в красном кресле, и повзрослевших финалистов и победителей прошлых лет, и выход наставников, и драматургию, и слезу. Это значит, что заход на второй десяток лет шоу должен быть не менее впечатляющим, чтобы не разочаровать публику. И дети, которые проходят кастинг, сделают для этого все возможное.