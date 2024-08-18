Есть даже у стройных: как избавиться от самого опасного вида жира

Существует три типа жира - белый, бежевый и бурый. Бурый - самый полезный. Он защищает нас от холода, синтезирует противовоспалительные вещества и т. д. Белый - антипод бурого. Это настоящая фабрика по производству веществ, вызывающих воспаление в организме. Чем больше белого жира, тем больше негативных последствий для здоровья человека. Бежевая жировая ткань - это нечто среднее. Она имеет черты и белой, и бурой.

Самый опасный вид жира - внутренний или висцеральный. Это белые жировые отложения в брюшной полости, которые располагаются около жизненно важных внутренних органов. В норме такой жир защищает сердце, желудок, печень, почки и легкие от внешнего воздействия. Но часто внутреннего жира становится слишком много (больше 10 - 15% от общего объема в организме), и тогда он начинает мешать органам нормально функционировать.

Переизбыток висцерального жира грозит развитием таких тяжелых заболеваний, как диабет второго типа, метаболический синдром, подагра, дефицит тестостерона, онкология, и сердечно-сосудистых заболеваний. Самые явные обладатели висцерального ожирения - мужчины с «пивными» животами. Но и у внешне стройных людей тоже бывают залежи внутреннего жира.

Как узнать, есть ли у вас висцеральное ожирение?

Самый верный способ - записаться на биоимпедансный анализ. Но зачастую проблему видно невооруженным глазом - жир скапливается преимущественно в районе живота. Если у вас есть опасения, можете измерить талию. Абдоминальная (висцеральная) форма ожирения обычно ставится, если окружность талии больше 80 см у женщин и более 94 см у мужчин (у азиатов - 90 см). При этом индекс массы тела порой не отражает истинного положения вещей.

Как снизить процент опасного висцерального жира?