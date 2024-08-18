Есть даже у стройных: как избавиться от самого опасного вида жира

Тучные мужчины и стройные девушки - у любого из них может быть избыток опасного висцерального жира. Проблему порой сложно распознать, но легко можно предотвратить. О том, что такое внутренний жир и как снизить его процент в организме, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Существует три типа жира - белый, бежевый и бурый. Бурый - самый полезный. Он защищает нас от холода, синтезирует противовоспалительные вещества и т. д. Белый - антипод бурого. Это настоящая фабрика по производству веществ, вызывающих воспаление в организме. Чем больше белого жира, тем больше негативных последствий для здоровья человека. Бежевая жировая ткань - это нечто среднее. Она имеет черты и белой, и бурой.
Самый опасный вид жира - внутренний или висцеральный. Это белые жировые отложения в брюшной полости, которые располагаются около жизненно важных внутренних органов. В норме такой жир защищает сердце, желудок, печень, почки и легкие от внешнего воздействия. Но часто внутреннего жира становится слишком много (больше 10 - 15% от общего объема в организме), и тогда он начинает мешать органам нормально функционировать.
Переизбыток висцерального жира грозит развитием таких тяжелых заболеваний, как диабет второго типа, метаболический синдром, подагра, дефицит тестостерона, онкология, и сердечно-сосудистых заболеваний. Самые явные обладатели висцерального ожирения - мужчины с «пивными» животами. Но и у внешне стройных людей тоже бывают залежи внутреннего жира.
Как узнать, есть ли у вас висцеральное ожирение?
Самый верный способ - записаться на биоимпедансный анализ. Но зачастую проблему видно невооруженным глазом - жир скапливается преимущественно в районе живота. Если у вас есть опасения, можете измерить талию. Абдоминальная (висцеральная) форма ожирения обычно ставится, если окружность талии больше 80 см у женщин и более 94 см у мужчин (у азиатов - 90 см). При этом индекс массы тела порой не отражает истинного положения вещей.
Как снизить процент опасного висцерального жира?
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Необходимо постоянно соблюдать баланс поступающих энергетических ресурсов. Простыми словами: сколько калорий съели - столько и потратили.
Если вы будете употреблять больше, чем расходовать, то висцеральный жир не только не уйдет, но и продолжит занимать новые территории. Огромную роль здесь играет не только сбалансированное питание, но и регулярная физическая нагрузка - столпы здорового образа жизни.
Человек должен быть активным не условные три раза в неделю, а ежедневно минимум по 45 минут. Идеально, если это будет одна полноценная разминка, прогулка или пробежка, но необязательно. Подъемы по лестнице и прогулки быстрым шагом тоже считаются. Главное - почаще предпочитать движение комфорту (лифту, машине, дивану).
Если же у вас сидячая работа (серьезный фактор повышенного риска многих заболеваний), старайтесь каждый час вставать со стула, ходить, приседать, можно пару раз отжаться, хотя бы от подоконника или стены. Это еще и убережет от синдрома ранней сидячей смерти.
Лишь когда совпадут два фактора - правильное питание и регулярная физическая нагрузка, человек начнет терять жировую ткань, а не мышцы. Системное воспаление в организме будет уменьшаться. Это самый сложный этап в лечении ожирения.
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