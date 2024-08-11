Иммунитет человека на 80% зависит от здоровья кишечника

Так какая же связь между кишечником и переживаниями? Как душевные, так и телесные травмы заставляют наш организм стрессовать. Нарушается баланс гормонов, микрофлора массово погибает, что приводит к системному воспалению. А это уже серьезное заболевание, которое обязательно нужно лечить. Конечно, можно практиковать закаливание, пить витаминные комплексы, капать в воду настойку эхинацеи пурпурной и прибегать к другим способам укрепления иммунитета, но если не решить проблемы с кишечником, то толку будет мало.

Микрофлора человеческого организма разнообразна и очень ранима. Считается, что в кишечнике здорового человека примерно три килограмма разной микрофлоры! А изучено только процентов десять. И с каждым новым исследованием подверженность микрофлоры внешним факторам только подтверждается. Речь прежде всего о стрессах и питании.

Совсем избежать переживаний не получится, это всем понятно. С питанием попроще, достаточно не переедать и иметь сбалансированный рацион. Перекос в одну сторону сильно отразится не только на микрофлоре, но и на самочувствии человека в целом. Например, перебор в рационе простых углеводов (сладкого) приводит к резкому увеличению в желудке количества грибков, падких на такую пищу. Постепенно они уничтожают остальные микроорганизмы и губят микрофлору, что сказывается на здоровье кишечника.

Как защитить микрофлору?