Иммунитет человека на 80% зависит от здоровья кишечника

Любые травмы (ожоги, кровопотери) и даже душевные переживания сильно сказываются на здоровье кишечника. А ведь именно от его состояния зависит, насколько крепкий у вас иммунитет и, соответственно, насколько высок риск заболеть. Звучит как фантастика, но все в организме действительно тесно связано. Об этой связи и о том, как использовать ее с выгодой для себя, рассказывают ведущие подкаста «Обман веществ» Первого канала - главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова и доктор медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ, эксперт РАН, автор телеграм-канала @doctorPavlova
Ведущие подкаста Олеся Носова и Зухра Павлова. Фото: Первый канал
Так какая же связь между кишечником и переживаниями? Как душевные, так и телесные травмы заставляют наш организм стрессовать. Нарушается баланс гормонов, микрофлора массово погибает, что приводит к системному воспалению. А это уже серьезное заболевание, которое обязательно нужно лечить. Конечно, можно практиковать закаливание, пить витаминные комплексы, капать в воду настойку эхинацеи пурпурной и прибегать к другим способам укрепления иммунитета, но если не решить проблемы с кишечником, то толку будет мало.
Микрофлора человеческого организма разнообразна и очень ранима. Считается, что в кишечнике здорового человека примерно три килограмма разной микрофлоры! А изучено только процентов десять. И с каждым новым исследованием подверженность микрофлоры внешним факторам только подтверждается. Речь прежде всего о стрессах и питании.
Совсем избежать переживаний не получится, это всем понятно. С питанием попроще, достаточно не переедать и иметь сбалансированный рацион. Перекос в одну сторону сильно отразится не только на микрофлоре, но и на самочувствии человека в целом. Например, перебор в рационе простых углеводов (сладкого) приводит к резкому увеличению в желудке количества грибков, падких на такую пищу. Постепенно они уничтожают остальные микроорганизмы и губят микрофлору, что сказывается на здоровье кишечника.
Как защитить микрофлору?
Фото: Shutterstock
Не стоит возлагать на кисломолочные продукты большие надежды. Да, они очень полезны и содержат много пробиотиков - микробов, с пользой заселяющих микрофлору человека. Но эти микроорганизмы другой структуры, и они никогда не смогут поселиться в нашем кишечнике. Наведут порядок на короткое время и быстро исчезнут. И так будет даже с самым дорогим кефиром. Это не значит, что пить его бесполезно. В качестве поддерживающих средств кисломолочка отлично подходит.
2. Назначили антибиотики? Купите и метабиотики
Метабиотики - это препараты, которые содержат продукты обмена бактерий и налаживают работу кишечника. Хорошие врачи сами назначают метабиотики сразу вместе с антибиотиками. Это позволяет создать имитацию нормальной жизнедеятельности микрофлоры и снизить вред для кишечника от приема лекарств.
3. Выбирайте правильные пробиотики
Говоря об устранении последствий приема антибиотиков, стоит упомянуть и пробиотики. Как уже писалось выше, они не способны заселить микрофлору надолго - максимум на несколько дней, но этого достаточно, чтобы сдержать рост собственной патогенной микрофлоры кишечника. Чем концентрированнее будет препарат, тем лучше.
Самые полезные пробиотики - бифидобактерии. Еще есть лактобактерии, и часто их смешивают вместе, но это не очень разумно. Именно бифидобактерии сильнее всего страдают от стрессов и травм. Достаточно наладить ситуацию с бифидо, а дальше количество лактобактерий подрастет самостоятельно.
4. Принимайте пребиотики
Пребиотики - это питательная среда для нормальной микрофлоры, в первую очередь олигосахариды и клетчатка. Ешьте квашеную капусту и моченые яблоки, сезонные овощи и фрукты. Также отличная кормовая база у куркумина и стибифида.
Волшебной пилюли для выращивания здоровой микрофлоры не существует. Ее состояние зависит от нашего образа жизни, питания и мировосприятия. И только в ваших силах вскормить крепкие кишечник и иммунитет.
«Обман веществ» 16+
Ночной эфир