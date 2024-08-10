Карибидис съехался с Кравец, а Харламова «прожарили»: новые юмористические шоу, которые подготовили для нас летом

И сколько бы новых передач ни выходило в эфире, зритель всегда тянется к смешному, комедийному и отвлекающему. Именно поэтому продюсеры, как бы сложно это ни было, стараются придумать свежие ходы в подаче юмора. Журнал «Телепрограмма» раскрывает детали воплощения некоторых премьерных юмористических проектов, которые только вышли или их еще предстоит увидеть публике.

«Демис и Марина» 16+ (ТНТ)

Телевидение уже видело проекты «Саша+Маша», где пару разыгрывали Георгий Дронов и Елена Бирюкова, а также «СашаТаня» - самый долгоиграющий скетчком страны - ответвление сериала «Универ». Теперь зрителей ждет новая семейная телепара: Демис Карибидис и Марина Кравец, которые очень давно вместе выступают в Comedy Club, снимаются в проекте «Демис+Марина».

- Вместе с командой единомышленников решили создать юмористическое шоу из ярких скетчей, персонажи которых попадают в разные исторические эпохи и уголки мира, - пояснила Кравец. - А между ними показываются наши с Демисом дружеские, рабочие отношения. Мы прорабатываем каждый наш скетч очень детально, стараемся придумывать небанальные истории и качественно их воплощать. По сути, делаем то, за что нас и успели полюбить. Так что надеемся вновь порадовать зрителей.

«История на миллион» 16+ (ТНТ)