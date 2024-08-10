Карибидис съехался с Кравец, а Харламова «прожарили»: новые юмористические шоу, которые подготовили для нас летом

И сколько бы новых передач ни выходило в эфире, зритель всегда тянется к смешному, комедийному и отвлекающему. Именно поэтому продюсеры, как бы сложно это ни было, стараются придумать свежие ходы в подаче юмора. Журнал «Телепрограмма» раскрывает детали воплощения некоторых премьерных юмористических проектов, которые только вышли или их еще предстоит увидеть публике.
«Демис и Марина» 16+ (ТНТ)
Телевидение уже видело проекты «Саша+Маша», где пару разыгрывали Георгий Дронов и Елена Бирюкова, а также «СашаТаня» - самый долгоиграющий скетчком страны - ответвление сериала «Универ». Теперь зрителей ждет новая семейная телепара: Демис Карибидис и Марина Кравец, которые очень давно вместе выступают в Comedy Club, снимаются в проекте «Демис+Марина».
- Вместе с командой единомышленников решили создать юмористическое шоу из ярких скетчей, персонажи которых попадают в разные исторические эпохи и уголки мира, - пояснила Кравец. - А между ними показываются наши с Демисом дружеские, рабочие отношения. Мы прорабатываем каждый наш скетч очень детально, стараемся придумывать небанальные истории и качественно их воплощать. По сути, делаем то, за что нас и успели полюбить. Так что надеемся вновь порадовать зрителей.
«История на миллион» 16+ (ТНТ)
Фото: канал ТНТ
Некоторое время назад Рунет разрывало юмористическое шоу «Что было дальше?», участники которого под руководством ведущего Нурлана Сабурова буквально уничтожали сарказмом и желчью каждого гостя, который приходил к ним, чтобы рассказать историю из жизни. Юмористы должны были угадать финал байки, но зритель кайфовал от возможности увидеть, как на всю страну зазвездившихся артистов смешно унижают.
Выпуски набирали десятки (!) миллионов просмотров, доход компании, выпускающей шоу, в 2020 году достигал $3,55 млн (306 млн руб.). После 2022 года проект встал на паузу, затем перебрался из запретного Ютуба в посконный Rutube и стал выходить очень редко. А в это время на ТНТ решили сделать «приличную» версию этого формата. Назвали «История на миллион». Механика шоу проста: из зала на сцену выходит якобы случайный гость, который вспоминает историю из жизни. Ведущий Гарик Мартиросян со звездными гостями добивают байку шутками - за лучшую выдадут 1 млн руб.
С 26 июля проект можно увидеть на ТНТ в 22.00
«Игры без границ» 16+ (ТНТ)
Фото: канал ТНТ
Одной из звезд упомянутого шоу «ЧБД» был Тамби Масаев - бывший кавээнщик, победитель проекта «Comedy Баттл» в составе дуэта «Лена Кука» и артист шоу «Однажды в России». Вот он и станет фронтменом нового проекта под названием «Игры без границ».
Отправной точкой к созданию проекта можно назвать всем известное шоу «Большие гонки».
- Тамби Масаев составит пару Ляйсан Утяшевой в спортивном шоу международного масштаба «Игры без границ», - подтвердили в пресс-службе ТНТ. - Участниками станут команды из разных стран, кастинг прошел в марте этого года.
Фото: канал ТНТ
Веселые старты под комедийный аккомпанемент Тамби начали снимать 1 июля, а это значит, что проект выйдет в эфир в новом телесезоне. Участие в шоу примут граждане Китая, ЮАР, Индии, Бразилии и других дружественных России стран.
«Звезды» 16+ (НТВ)
Фото: канал НТВ
Все уже успели забыть, что на НТВ таки вышло перерожденное шоу «Игра», которое позже стало «Концертами» (было закрыто по инициативе Александра Маслякова, усмотревшего в программах плагиат КВН). Да, у проекта «Звезды» будет второй сезон, ведь на пике смотрения финальный выпуск шоу смотрел почти каждый третий молодой зритель (14 - 44 года) столицы!
- Шоу «Звезды» вернется со вторым сезоном, - проговорился на стриме известный обзорщик КВН Святослав Савченко. - Вопрос, кто, конечно, туда уже будет собран и какие коллективы будут… Но будет еще и зимний спецвыпуск под Новый год - опять же по слухам.
Гипотеза выглядит как реалистичная: практику делать спецвыпуски флагманских шоу НТВ поддерживает давно (так, к примеру, «Маска» поздравила Игоря Крутого с 70-летием), да и сборище топовых комиков ТНТ аудитория канала приняла горячо.
Если съемки проекта стартуют в ближайшее время, то в эфире НТВ ждать «Звезд» стоит в новом телесезоне.
«Большая прожарка» 18+ (VK Видео)
Фото: Vk.com/video
Увы, тренд на жесткий саркастический юмор не проходит. Возможно, психологи позже смогут объяснить этот феномен усталостью общества и желанием сбрасывать стресс таким образом. Возможно, ламповый юмор формата «Кривого зеркала» или «Уральских пельменей» утомил публику. Так или иначе, но формат roast show («прожарка»), когда в программу приглашают звезду и жестко, а порой и жестоко ее обшучивают, возвращается. Проект «Прожарка» выходил на ТНТ4 с 2018 по 2022 год, а теперь возродился под новым названием. Теперь «Большая прожарка» выходит на платформе VK Видео.
Формат тот же - на центральное кресло сажают звезду, а самые язвительные комики ТНТ (Иван Абрамов, Андрей Бебуришвили, Филипп Воронин, Денис Дорохов, Евгений Чебатков) накидывают жестких «панчей». К примеру, первым гостем программы стал Гарик Харламов, который услышал шквал острот и про свой лишний вес, и про лень, и про любовь опаздывать, и про любовь жизни - новую жену Екатерину Ковальчук, и про «отбеливание Асмуса». За первый день выпуск набрал 7 миллионов просмотров, так что перспектива оказаться в эфире ТНТ весьма высока.