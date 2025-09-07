Неудавшийся Масляков, волчок Ворошилова: закулисные интриги шоу "Что? Где? Когда?"

В это сложно поверить, но Борис Крюк, современный ведущий "Что? Где? Когда?", ведет программу уже 25 лет. Ровно столько же, сколько это делал его отчим - легендарный Владимир Ворошилов. Точка отсчета обеих эпох игры - 4 сентября, именно в этот день в 1975 году программа вышла в эфир Центрального телевидения и до сих пор успешно идет на Первом канале. К юбилею "Телепрограмма" подготовила несколько не самых заезженных, но базовых фактов про "ЧГК" и его участников.

Волчок Ворошилова

Непримиримый Господин Зеро, основатель и ведущий "Что? Где? Когда?", режиссер Владимир Ворошилов (а тогда еще - Калманович) окончил факультет живописи Художественного института Эстонской ССР. Работал по распределению в ГДР, после чего оказался в Москве, где окучил практически все известные театры. Ворошиловские декорации считались особо креативными - востребованный художник легко спорил с режиссерами, настаивая на собственном видении пространства. И даже один раз перед премьерой постановки "Наташкин мост" в "Ленкоме" проломил потолок декорации для спектакля, потому что Ворошилову нужен был "столб света ночного неба" на сцене (по другой версии - разобрал крышу театра, пошел дождь и декорации испортились). После этого случая его и уволили.

Внештатным режиссером и по совместительству инкогнито-ведущим программы "Что? Где? Когда?" Ворошилов стал после озвучки передачи "А ну-ка, парни!" в 70-е. Согласно легенде Владимир Яковлевич лежал в квартире на Кутузовском проспекте на ковре, крутил тот самый волчок (будущий символ "ЧГК") и пытался приделать к нему стрелку. На зеленом ковре рисовал секторы - это и стало прототипом игрового поля.

- Как-то зашел в Дом игрушки, чтобы купить что-нибудь в подарок моему приятелю трех лет от роду, - вспоминал он потом. - Увидел волчок с прыгающей лошадкой и купил сразу два, второй - себе. Играл, не выходя из дома, дней десять.

Неудавшийся Масляков