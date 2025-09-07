Неудавшийся Масляков, волчок Ворошилова: закулисные интриги шоу "Что? Где? Когда?"

В это сложно поверить, но Борис Крюк, современный ведущий "Что? Где? Когда?", ведет программу уже 25 лет. Ровно столько же, сколько это делал его отчим - легендарный Владимир Ворошилов. Точка отсчета обеих эпох игры - 4 сентября, именно в этот день в 1975 году программа вышла в эфир Центрального телевидения и до сих пор успешно идет на Первом канале. К юбилею "Телепрограмма" подготовила несколько не самых заезженных, но базовых фактов про "ЧГК" и его участников.
Волчок Ворошилова
Непримиримый Господин Зеро, основатель и ведущий "Что? Где? Когда?", режиссер Владимир Ворошилов (а тогда еще - Калманович) окончил факультет живописи Художественного института Эстонской ССР. Работал по распределению в ГДР, после чего оказался в Москве, где окучил практически все известные театры. Ворошиловские декорации считались особо креативными - востребованный художник легко спорил с режиссерами, настаивая на собственном видении пространства. И даже один раз перед премьерой постановки "Наташкин мост" в "Ленкоме" проломил потолок декорации для спектакля, потому что Ворошилову нужен был "столб света ночного неба" на сцене (по другой версии - разобрал крышу театра, пошел дождь и декорации испортились). После этого случая его и уволили.
Внештатным режиссером и по совместительству инкогнито-ведущим программы "Что? Где? Когда?" Ворошилов стал после озвучки передачи "А ну-ка, парни!" в 70-е. Согласно легенде Владимир Яковлевич лежал в квартире на Кутузовском проспекте на ковре, крутил тот самый волчок (будущий символ "ЧГК") и пытался приделать к нему стрелку. На зеленом ковре рисовал секторы - это и стало прототипом игрового поля.
- Как-то зашел в Дом игрушки, чтобы купить что-нибудь в подарок моему приятелю трех лет от роду, - вспоминал он потом. - Увидел волчок с прыгающей лошадкой и купил сразу два, второй - себе. Играл, не выходя из дома, дней десять.
Неудавшийся Масляков
Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
Еще один факт, в который сложно поверить. Бессменный ведущий КВН Александр Масляков мог стать ведущим "Что? Где? Когда?" (и не воспитать целые поколения юмористов). Да, молодой Александр Васильевич работал в "Семейной викторине" (первое название "ЧГК") в 1976 году - в выпуске, где соревновались студенты. Никакого специального зала, фраков и музыкальных пауз. Идея оказалась провальной: это были посиделки в стиле программы "Пока все дома". Более того, Ворошилов в ультимативной манере заявил, что "категорически не понимает, что должен делать, когда есть другой ведущий".
Так родился образ инкогнито из "Останкино" - закадрового голоса, что ведет передачу незримо. Глава ЦТ Сергей Лапин сделал вид, что не в курсе, чей голос звучит сверху во время эфиров. Имя ведущего телеигры впервые прозвучало только в 1980 году, когда эфир завершился словами: "Вел передачу Владимир Ворошилов".
После ухода Владимира Яковлевича 10 марта 2001 года точно по такой же схеме (закадровый голос, правда, измененный компьютером) вести шоу стал Борис Крюк - сын Натальи Стеценко, сооснователя, редактора "ЧГК" и жены Ворошилова.
"Бриллиантовая змея"
Фото: Первый канал
Это приз, который вручался всего один раз - в 2005 году (на 30-летие игры) за волю к победе. В осенней серии игр импульсивный знаток Андрей Козлов неправильно ответил на вопрос о приготовлении змеи, фаршированной рисом.
- В казан нужно налить немного воды, змею бы я пропустил в отверстие в крышке хвостом вниз, голова бы у нее торчала, - отвечал Козлов. - Так как голова находится снаружи, то мне становится легко набивать в нее сырой рис.
Фото: Первый канал
Ответ был другой - кочевники готовили змею живой, заперев ее в казане: и когда она высовывала голову, чтобы спастись от температуры, закидывали в рот рис, который приговоренная невольно глотала и параллельно жарилась.
Ведущий Борис Крюк сказал, что если знатоки проиграют, то на следующую игру могут прийти с казаном и мертвой змеей - и приготовить рептилию по своему рецепту. Показать, как это делается. В случае если удастся (и никто не погибнет), команде Козлова засчитают победу. Сказано - сделано! На следующую игру заядлые кулинары из команды Козлова притащили фаршированного рисом питона. До конца игры команда управилась с готовкой, а в финале года Андрей Козлов получил уникальный приз - "Бриллиантовую змею".
Смена поколений
Фото: ИГРА-ТВ
В декабре 2021 года во время пика пандемии коронавируса особо внимательные зрители услышали в Охотничьем домике во время эфира, как казалось, невозможное - новый голос. Или почти новый. Вроде Крюк, а вроде не он. Загадку раскрыли чуть позже. Оказалось, в эфире отца подменял Михаил Крюк, который давно уже работает за кулисами клуба. Он выступает ассистентом ведущего, а также отвечает за организацию репетиций на съемочной площадке. Вне эфиров Крюк-младший входит в состав редакторской группы и участвует во всех этапах работы с вопросами телезрителей - от разбора почты до финальной подготовки вопроса к эфиру.
Кстати, в "ЧГК" работает и родная сестра Михаила Крюка Саша: тоже на редакторской должности. А еще девушка занимается магазином фирменной продукции игры (толстовки, сумки, пледы и даже волчок).
